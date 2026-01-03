Kiracılara kötü haber: Tahliye yolu açıldı
Yargıtay’dan kiracıları yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Aidat ve faturalarını ödemeyenler artık daha hızlı tahliye edilebilecek.
Yargıtay’dan kiracıları yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Aidat ve faturalarını ödemeyenler artık daha hızlı tahliye edilebilecek.
Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, kira bedeli dışında kalan aidat, elektrik, su gibi yan giderlerini ödememekte direnen kiracılarla ilgili önemli bir karar verdi.
Karara göre, kira borcunda olduğu gibi yan giderlerin ödenmemesi halinde de kiracıya 30 günlük süre tanınacak, bu sürede ödeme yapılmaması durumunda temerrüt oluşacak ve tahliye yolu açılacak. Kurul, Borçlar Kanunu kapsamında kiracının kira bedelinin yanı sıra yan giderlerden de sorumlu olduğunu vurgulayarak, bu borçların ödenmemesinin de fesih ve tahliye sebebi sayılacağını hükme bağladı.
Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, kararın tüm mahkemeler için bağlayıcı olduğuna dikkat çekti. Kiraz, bazı kiracıların yalnızca kira bedelini ödeyip aidat ve fatura gibi giderleri aksattığını, bu durumun da artık açık şekilde tahliye nedeni sayıldığını belirtti.
Kararla birlikte, icra takibi sonrası verilen 30 günlük sürede yan giderlerin ödenmemesi halinde, eksik ödeme gerekçesiyle tahliye kararlarının daha hızlı uygulanmasının mümkün olacağını ifade etti.
Milletin değerlerini ayaklar altına alan, aile yapısını dinamitlemek için kurgulanan rezil dizi "Jasmine", Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23