Kiracılara kötü haber: Tahliye yolu açıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kiracılara kötü haber: Tahliye yolu açıldı

Yargıtay’dan kiracıları yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Aidat ve faturalarını ödemeyenler artık daha hızlı tahliye edilebilecek.

Foto - Kiracılara kötü haber: Tahliye yolu açıldı

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, kira bedeli dışında kalan aidat, elektrik, su gibi yan giderlerini ödememekte direnen kiracılarla ilgili önemli bir karar verdi.

Foto - Kiracılara kötü haber: Tahliye yolu açıldı

Karara göre, kira borcunda olduğu gibi yan giderlerin ödenmemesi halinde de kiracıya 30 günlük süre tanınacak, bu sürede ödeme yapılmaması durumunda temerrüt oluşacak ve tahliye yolu açılacak. Kurul, Borçlar Kanunu kapsamında kiracının kira bedelinin yanı sıra yan giderlerden de sorumlu olduğunu vurgulayarak, bu borçların ödenmemesinin de fesih ve tahliye sebebi sayılacağını hükme bağladı.

Foto - Kiracılara kötü haber: Tahliye yolu açıldı

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, kararın tüm mahkemeler için bağlayıcı olduğuna dikkat çekti. Kiraz, bazı kiracıların yalnızca kira bedelini ödeyip aidat ve fatura gibi giderleri aksattığını, bu durumun da artık açık şekilde tahliye nedeni sayıldığını belirtti.

Foto - Kiracılara kötü haber: Tahliye yolu açıldı

Kararla birlikte, icra takibi sonrası verilen 30 günlük sürede yan giderlerin ödenmemesi halinde, eksik ödeme gerekçesiyle tahliye kararlarının daha hızlı uygulanmasının mümkün olacağını ifade etti.

