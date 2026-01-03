Kiracılara kötü haber: Tahliye yolu açıldı

Karara göre, kira borcunda olduğu gibi yan giderlerin ödenmemesi halinde de kiracıya 30 günlük süre tanınacak, bu sürede ödeme yapılmaması durumunda temerrüt oluşacak ve tahliye yolu açılacak. Kurul, Borçlar Kanunu kapsamında kiracının kira bedelinin yanı sıra yan giderlerden de sorumlu olduğunu vurgulayarak, bu borçların ödenmemesinin de fesih ve tahliye sebebi sayılacağını hükme bağladı.