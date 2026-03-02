Kiracılara çok ama çok kötü haber! Bu gelişmeyle resmen yıkılacaklar

Avukat Çiğdem Kezer de “Yüzde 25 sınırının kalmasının ardından kira tespit davaları çok artmıştı” diyerek, “Çoğu dava ev sahibi lehine sonuçlanıyor. Kira tespiti için bilirkişi incelemesi yapılıyor. Bu kapsamda kiralar arttı. Dava açılıp karar verildiği tarihten itibaren faiz işletileceği için bu durum da kiracı lehine olmuyor. Pek çok kiracı mal sahibine ‘Anlaşalım, daireyi tahliye edelim, davadan feragat edin’ diyor. Bu taleple gelen kiracı artmaya başladı” diye konuştu.