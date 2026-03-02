SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor!

SAHTE İŞ YERİ NEDİR? Sahte iş yeri, gerçekte hiç var olmadığı halde kurulmuş, resmi olarak faaliyete ve sigortalı çalıştırılmaya başlanmış gibi Kuruma İş yeri Bildirgesi verilen ve iş yeri tescili yapılan yerlerdir. Bazı durumlarda gerçek bir iş yeri bir süre faaliyette bulunup kapanabiliyor veya devrediliyor. Bu durumda, SGK'ya gerekli bildirimler yapılmazsa burası sahte iş yeri olarak adlandırılabiliyor.