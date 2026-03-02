SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), haksız rekabete neden olan sahte sigorta ve kayıt dışı çalışmalara karşı harekete geçti. İşte haberin detayları...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim kaybına, işverenler arasında haksız rekabete ve çalışanların haklarından mahrum kalmasına yol açan sahte sigorta ve kayıt dışı istihdama karşı kararlı bir mücadele yürütüyor. SGK kayıt dışı istihdam oranını 2025 yılında yüzde 26 seviyelerine düşürdü. Kayıt dışı ve sahte istihdamla mücadele kapsamında 135 bin 192 denetim yapan SGK, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını, 7 bin 801 iş yerinin de kayıt dışı olduğunu tespit etti.
Eşe dosta işyerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte işyeri girişiminde bulunanlara hem parasal hem de cezai yaptırım uyguladı. Denetimler sonucunda 4.19 milyar TL idari para cezası önerildi. Tahsil kabiliyeti olmayan kurum alacağı 4.6 milyar TL SGK tarafından terkin edildi. Kayıt dışı istihdama ilişkin detayları Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz aktardı.
İKİ PROJE İLE TAKİP SGK, "İşyeri Karne Projesi" ve "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" ile şimdiye kadar binlerce kayıt dışılık sahte sigorta girişimini kararlılıkla takip ve tespit etti. SGK, çalışanların sosyal güvenlik haklarını koruma altına alırken, haksız para kazanmak isteyen uyanık iş yerlerini de cezalandırdı.
SAHTE SİGORTALILIK NE DEMEK? Sahte sigortalılık, bir kişinin iş yerinde hizmet sözleşmesine tabi olarak çalışmadığı, yalnızca kayıt ve belge üstünde sigortalı gösterilme işlemi deniyor. Eş, dost ve akrabalar üzerinde yaygın gerçekleştirilen sahte sigortalılıkta son dönemde hamile kadınların sigortalı gösterilmesinde artış gözlemleniyor. Hamile olduğunu öğrenen kadınlar, bir yerden sigortalı gösteriliyorlar ve bu sayede SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip oluyor.
SAHTE İŞ YERİ NEDİR? Sahte iş yeri, gerçekte hiç var olmadığı halde kurulmuş, resmi olarak faaliyete ve sigortalı çalıştırılmaya başlanmış gibi Kuruma İş yeri Bildirgesi verilen ve iş yeri tescili yapılan yerlerdir. Bazı durumlarda gerçek bir iş yeri bir süre faaliyette bulunup kapanabiliyor veya devrediliyor. Bu durumda, SGK'ya gerekli bildirimler yapılmazsa burası sahte iş yeri olarak adlandırılabiliyor.
OLUŞAN ZARAR FAİZİYLE GERİ ALINIYOR Kayıt dışılık ile eşe dosta iş yerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte iş yeri girişiminde bulunanlara hem parasal hem de cezai yaptırımlar uygulanıyor. Sahte sigortalı tespiti halinde; sahte olduğu tespit edilen hizmetler, bağlanan aylıklar iptal edilirken ödenmiş olan maaş ve diğer parasal değerler faiziyle geri alınıyor.
SAHTE SİGORTALIYA NE YAPTIRIM UYGULANIYOR? Sahte olduğu tespit edilen hizmetleri iptal ediliyor. İptal edilen hizmetleri ile birlikte kendisine bağlanmış aylık sonlandırılıp, yersiz ödenen aylıklar kanuni faizi ile birlikte geri alınıyor. Sahte hizmetlerin iptali sonrasında yararlanma koşullarının kaybedilmesi halinde; kişilerin kendileri veya hak sahipleri/bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yapılan hastane, eczane, medikal malzeme gibi yersiz ödenen sağlık giderlerinin tahsili yoluna gidiliyor./ kaynak: haber7
