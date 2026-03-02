  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin 89 yıllık yağ devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler AK Parti heyeti Çobanlar'da gençlik iftarında gençlerle buluştu SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor! 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem! Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor Sahurda bunları tüketen Ramazan'ı zayıflayarak bitiriyor! Diyetisyenden zayıflatan tarifler... Kaya Çilingiroğlu’ndan olay Galatasaray çıkışı: 'Kumandayı al başka maç izle' Kasabanın Şerifi isyanı büyüyor! Maalesef kötü haber geldi deniliyor artık... Orada aldığınız nefes bile zarar: Uzman isimden beyaz yakalılara uyarı! İran misillemede sınır tanımıyor! İsrail’i cehenneme çevirecek Hayber Şeken füzeleri fırlatıldı
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), haksız rekabete neden olan sahte sigorta ve kayıt dışı çalışmalara karşı harekete geçti. İşte haberin detayları...

#1
Foto - SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim kaybına, işverenler arasında haksız rekabete ve çalışanların haklarından mahrum kalmasına yol açan sahte sigorta ve kayıt dışı istihdama karşı kararlı bir mücadele yürütüyor. SGK kayıt dışı istihdam oranını 2025 yılında yüzde 26 seviyelerine düşürdü. Kayıt dışı ve sahte istihdamla mücadele kapsamında 135 bin 192 denetim yapan SGK, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını, 7 bin 801 iş yerinin de kayıt dışı olduğunu tespit etti.

#2
Foto - SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor!

Eşe dosta işyerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte işyeri girişiminde bulunanlara hem parasal hem de cezai yaptırım uyguladı. Denetimler sonucunda 4.19 milyar TL idari para cezası önerildi. Tahsil kabiliyeti olmayan kurum alacağı 4.6 milyar TL SGK tarafından terkin edildi. Kayıt dışı istihdama ilişkin detayları Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz aktardı.

#3
Foto - SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor!

İKİ PROJE İLE TAKİP SGK, "İşyeri Karne Projesi" ve "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" ile şimdiye kadar binlerce kayıt dışılık sahte sigorta girişimini kararlılıkla takip ve tespit etti. SGK, çalışanların sosyal güvenlik haklarını koruma altına alırken, haksız para kazanmak isteyen uyanık iş yerlerini de cezalandırdı.

#4
Foto - SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor!

SAHTE SİGORTALILIK NE DEMEK? Sahte sigortalılık, bir kişinin iş yerinde hizmet sözleşmesine tabi olarak çalışmadığı, yalnızca kayıt ve belge üstünde sigortalı gösterilme işlemi deniyor. Eş, dost ve akrabalar üzerinde yaygın gerçekleştirilen sahte sigortalılıkta son dönemde hamile kadınların sigortalı gösterilmesinde artış gözlemleniyor. Hamile olduğunu öğrenen kadınlar, bir yerden sigortalı gösteriliyorlar ve bu sayede SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip oluyor.

#5
Foto - SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor!

SAHTE İŞ YERİ NEDİR? Sahte iş yeri, gerçekte hiç var olmadığı halde kurulmuş, resmi olarak faaliyete ve sigortalı çalıştırılmaya başlanmış gibi Kuruma İş yeri Bildirgesi verilen ve iş yeri tescili yapılan yerlerdir. Bazı durumlarda gerçek bir iş yeri bir süre faaliyette bulunup kapanabiliyor veya devrediliyor. Bu durumda, SGK'ya gerekli bildirimler yapılmazsa burası sahte iş yeri olarak adlandırılabiliyor.

#6
Foto - SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor!

OLUŞAN ZARAR FAİZİYLE GERİ ALINIYOR Kayıt dışılık ile eşe dosta iş yerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte iş yeri girişiminde bulunanlara hem parasal hem de cezai yaptırımlar uygulanıyor. Sahte sigortalı tespiti halinde; sahte olduğu tespit edilen hizmetler, bağlanan aylıklar iptal edilirken ödenmiş olan maaş ve diğer parasal değerler faiziyle geri alınıyor.

#7
Foto - SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor!

SAHTE SİGORTALIYA NE YAPTIRIM UYGULANIYOR? Sahte olduğu tespit edilen hizmetleri iptal ediliyor. İptal edilen hizmetleri ile birlikte kendisine bağlanmış aylık sonlandırılıp, yersiz ödenen aylıklar kanuni faizi ile birlikte geri alınıyor. Sahte hizmetlerin iptali sonrasında yararlanma koşullarının kaybedilmesi halinde; kişilerin kendileri veya hak sahipleri/bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yapılan hastane, eczane, medikal malzeme gibi yersiz ödenen sağlık giderlerinin tahsili yoluna gidiliyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi
Gündem

Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çinli ticari uydu şirketi MizarVision, ABD’nin Ortad..
Mansur Yavaş'tan Ankara’ya 'asrın yatırımı'!
Gündem

Mansur Yavaş'tan Ankara’ya 'asrın yatırımı'!

Ankara’yı kaderine terk eden, trafiği arap saçına döndüren ve her yağmurda vatandaşı sel sularına teslim eden CHP’li Ankara Büyükşehir Beled..
ABD'nin yancısı resmen açıkladı! İngiliz üslerini kullanma izni verdi
Dünya

ABD'nin yancısı resmen açıkladı! İngiliz üslerini kullanma izni verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’ın füze depolarını hedef almak amacıyla İngiliz üslerini kullanma talebini kabul ettiklerini ..
Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü
Gündem

Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü

Terör devletleri İsrail ve ABD’nin İran’ın kalbi Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği ve adını küstahça "Aslanın Kükremesi" ismi verdikleri can..
Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı
Gündem

Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı

Zalim ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, en sert duruşlardan biri Kuze..
İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı
Gündem

İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı

İran’ın üst düzey yönetim kadrosuyla birlikte eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın eşi ve çocuklarının bulunduğu evin de vurulduğu ve ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23