Türkiye'nin 89 yıllık yağ devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken dev şirketlerden peş peşe kötü haberler geliyor. Son gelişmeye göre, 89 yıllık yağ devi konkordato ilan etti.
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken dev şirketlerden peş peşe kötü haberler geliyor. Son gelişmeye göre, 89 yıllık yağ devi konkordato ilan etti.
İzmir’de tekstil ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketler hakkında açılan iki ayrı konkordato davasında mahkeme, 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dosyada Torbalı Ticaret Sicili’ne kayıtlı Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve şirket ortağı Levent Bilginoğulları hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.
1936 yılında İzmir’de kurulan Marbil Yağ’ın konkordato talebine ilişkin dosyada, konkordato komiseri olarak Bağımsız Denetçi ve SMMM Bünyamin Sincı atandı.
Mahkeme kararında, alacaklıların 15 gün içinde alacaklarını hukuki dayanakları ve belgeleriyle birlikte komiserliğe bildirmeleri gerektiği belirtildi.
Öte yandan İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dosyada; KH Twenty One Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Trendseninle Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Kadir Günay hakkında İcra ve İflas Kanunu’nu uyarınca 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.
Mahkemenin 26 Şubat 2026 tarihli ara kararı doğrultusunda kesin mühlet süreci başlatılırken, konkordato komiseri olarak Bağımsız Denetçi ve SMMM Ülkü Yıldız görevlendirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23