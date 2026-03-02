  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin 89 yıllık yağ devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler AK Parti heyeti Çobanlar'da gençlik iftarında gençlerle buluştu SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor! 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem! Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor Sahurda bunları tüketen Ramazan'ı zayıflayarak bitiriyor! Diyetisyenden zayıflatan tarifler... Kaya Çilingiroğlu’ndan olay Galatasaray çıkışı: 'Kumandayı al başka maç izle' Kasabanın Şerifi isyanı büyüyor! Maalesef kötü haber geldi deniliyor artık... Orada aldığınız nefes bile zarar: Uzman isimden beyaz yakalılara uyarı! İran misillemede sınır tanımıyor! İsrail’i cehenneme çevirecek Hayber Şeken füzeleri fırlatıldı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin 89 yıllık yağ devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin 89 yıllık yağ devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken dev şirketlerden peş peşe kötü haberler geliyor. Son gelişmeye göre, 89 yıllık yağ devi konkordato ilan etti.

#1
Foto - Türkiye'nin 89 yıllık yağ devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

İzmir’de tekstil ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketler hakkında açılan iki ayrı konkordato davasında mahkeme, 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

#2
Foto - Türkiye'nin 89 yıllık yağ devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dosyada Torbalı Ticaret Sicili’ne kayıtlı Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve şirket ortağı Levent Bilginoğulları hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

#3
Foto - Türkiye'nin 89 yıllık yağ devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

1936 yılında İzmir’de kurulan Marbil Yağ’ın konkordato talebine ilişkin dosyada, konkordato komiseri olarak Bağımsız Denetçi ve SMMM Bünyamin Sincı atandı.

#4
Foto - Türkiye'nin 89 yıllık yağ devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

Mahkeme kararında, alacaklıların 15 gün içinde alacaklarını hukuki dayanakları ve belgeleriyle birlikte komiserliğe bildirmeleri gerektiği belirtildi.

#5
Foto - Türkiye'nin 89 yıllık yağ devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

Öte yandan İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dosyada; KH Twenty One Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Trendseninle Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Kadir Günay hakkında İcra ve İflas Kanunu’nu uyarınca 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

#6
Foto - Türkiye'nin 89 yıllık yağ devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

Mahkemenin 26 Şubat 2026 tarihli ara kararı doğrultusunda kesin mühlet süreci başlatılırken, konkordato komiseri olarak Bağımsız Denetçi ve SMMM Ülkü Yıldız görevlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
Sosyal medyada gündem olan iddia! "Türkiye’de yaşanmaz" dedi şimdi yardım bekliyor
Gündem

Sosyal medyada gündem olan iddia! “Türkiye’de yaşanmaz” dedi şimdi yardım bekliyor

“Türkiye’de yaşanmaz” diyerek Dubai’ye taşınan ekonomi yorumcusu Tunç Şatıroğlu’nun, İran’ın Dubai’yi vurması sonrası Türkiye Dışişleri Baka..
Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı
Gündem

Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı

İran'ın, "Tarihin en ağır taarruz operasyonu başlayacak" açıklamasının ardından ABD ve İsrail'den başkent Tahran'a yeni saldırı dalgası başl..
ABD'nin yancısı resmen açıkladı! İngiliz üslerini kullanma izni verdi
Dünya

ABD'nin yancısı resmen açıkladı! İngiliz üslerini kullanma izni verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’ın füze depolarını hedef almak amacıyla İngiliz üslerini kullanma talebini kabul ettiklerini ..
ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Gündem

ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü

ABD’ye ait bir F-15 uçağı Kuveyt’te düştü. Pilot atlayarak kurtuldu. Ayrıca İran'ın birkaç ABD uçağını düşürdüğü iddia ediliyor...
İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı
Gündem

İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı

İran’ın üst düzey yönetim kadrosuyla birlikte eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın eşi ve çocuklarının bulunduğu evin de vurulduğu ve ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23