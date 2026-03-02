Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor

Her molekülü minik bir yay olarak düşünebilirsiniz. Güneş ışığı yayı "sarar" ve molekülü bükülmüş, enerji açısından zengin bir yapıya zorlar. Molekül daha sonra bu durumda kilitli kalır. Molekül, depoladığı enerjiyi kaybetmeden aylarca veya yıllarca bu şekilde kalabilir. Isı veya asit gibi bir katalizör uygulandığında, molekül orijinal şekline geri döner ve depoladığı enerjiyi ısı olarak açığa çıkarır. Bu süreç tekrarlanabilir. Ve bu, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir teknolojinin arzu edilen bir özelliğidir. "Fotokromik güneş gözlüklerini hayal edin. İçerideyken lensler şeffaf. Güneşe çıktığınızda kendiliğinden kararıyorlar. İçeri girdiğinizde ise lensler tekrar şeffaf hale geliyor," diyor araştırmacılardan ve makalenin baş yazarı Hanh Nguyen.