Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor

"İşte bu tür geri dönüşümlü değişim, ilgilendiğimiz özelliktir. Enerjiyi depolamak, ihtiyaç duyduğumuzda serbest bırakmak ve ardından malzemeyi tekrar tekrar kullanmak için aynı fikri kullanıyoruz," diye açıklıyor bilim insanı. Araştırmalarda sıklıkla olduğu gibi, araştırmacılar ilhamlarını doğadan aldılar. Sentezlenen molekül, ultraviyole ışığa maruz kaldığında tersine çevrilebilir yapısal değişikliklere uğrayabilen DNA'da bulunan bir bileşenin yapısına dayanmaktadır. Ancak teknoloji henüz araştırma ve pilot uygulama aşamasında. Ama çok umut vadeden bir teknoloji, değil mi?