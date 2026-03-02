  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin 89 yıllık yağ devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler AK Parti heyeti Çobanlar'da gençlik iftarında gençlerle buluştu SGK'dan sahte sigortalılara kötü haber: Parayı misliyle geri istiyor! 2 dakikada tıkanan lavabo kalmıyor... Tesisatçıların sır gibi sakladığı yöntem! Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor Sahurda bunları tüketen Ramazan'ı zayıflayarak bitiriyor! Diyetisyenden zayıflatan tarifler... Kaya Çilingiroğlu’ndan olay Galatasaray çıkışı: 'Kumandayı al başka maç izle' Kasabanın Şerifi isyanı büyüyor! Maalesef kötü haber geldi deniliyor artık... Orada aldığınız nefes bile zarar: Uzman isimden beyaz yakalılara uyarı! İran misillemede sınır tanımıyor! İsrail’i cehenneme çevirecek Hayber Şeken füzeleri fırlatıldı
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor

Sınırsız enerji kaynaklarından birisi olarak kabul edilen güneş enerjisinde devrim niteliğinde bir buluşa imza atıldı. Söz konusu buluşun dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

#1
Foto - Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor

Güneş enerjisi kullanımındaki en büyük zorluklardan biri, güneş battığında ne olacağıdır. Gün boyunca Güneş hücreleri güneş ışınlarından gelen enerjiyi yakalar ve kullanılabilir elektriğe dönüştürür. Ancak gece ve kötü hava koşullarında üretilen elektrik miktarının yeterli olacağına güvenilemez.

#2
Foto - Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor

Üretilen enerjinin bir kısmı çeşitli pil türleri aracılığıyla daha sonra kullanılmak üzere depolanır. Ancak bu piller hantal, karmaşık, pahalı ve verimlilikleri giderek azalmaktadır.

#3
Foto - Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor

Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara'daki araştırmacılar, Güneş enerjisini doğrudan ısı olarak depolayarak pillere olan ihtiyacı ortadan kaldıran yeni bir malzeme geliştirdiler.

#4
Foto - Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor

Bu gelişme, moleküler güneş termal (MOST) enerji depolamasının yeni bir biçimidir; bu, Güneş ışığını doğrudan moleküler düzeyde kimyasal bağlara dönüştüren ve enerjiyi daha sonra ısı şeklinde açığa çıkaran yeni bir teknoloji sınıfıdır.

#5
Foto - Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor

Araştırmacıların yaklaşımı, ışığa duyarlı modifiye pirimidon molekülleri içeren özel olarak tasarlanmış bir sıvı kullanıyor. Güneş ışığına maruz kaldığında, her molekül geri dönüşümlü bir yapısal değişime uğrayarak düşük enerjili bir konfigürasyondan gergin, yüksek enerjili bir forma geçiyor.

#6
Foto - Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor

Her molekülü minik bir yay olarak düşünebilirsiniz. Güneş ışığı yayı "sarar" ve molekülü bükülmüş, enerji açısından zengin bir yapıya zorlar. Molekül daha sonra bu durumda kilitli kalır. Molekül, depoladığı enerjiyi kaybetmeden aylarca veya yıllarca bu şekilde kalabilir. Isı veya asit gibi bir katalizör uygulandığında, molekül orijinal şekline geri döner ve depoladığı enerjiyi ısı olarak açığa çıkarır. Bu süreç tekrarlanabilir. Ve bu, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir teknolojinin arzu edilen bir özelliğidir. "Fotokromik güneş gözlüklerini hayal edin. İçerideyken lensler şeffaf. Güneşe çıktığınızda kendiliğinden kararıyorlar. İçeri girdiğinizde ise lensler tekrar şeffaf hale geliyor," diyor araştırmacılardan ve makalenin baş yazarı Hanh Nguyen.

#7
Foto - Sınırsız enerjide inanılmaz buluş! Kimse halen gerçek olabileceğine inanamıyor

"İşte bu tür geri dönüşümlü değişim, ilgilendiğimiz özelliktir. Enerjiyi depolamak, ihtiyaç duyduğumuzda serbest bırakmak ve ardından malzemeyi tekrar tekrar kullanmak için aynı fikri kullanıyoruz," diye açıklıyor bilim insanı. Araştırmalarda sıklıkla olduğu gibi, araştırmacılar ilhamlarını doğadan aldılar. Sentezlenen molekül, ultraviyole ışığa maruz kaldığında tersine çevrilebilir yapısal değişikliklere uğrayabilen DNA'da bulunan bir bileşenin yapısına dayanmaktadır. Ancak teknoloji henüz araştırma ve pilot uygulama aşamasında. Ama çok umut vadeden bir teknoloji, değil mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi
Gündem

Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çinli ticari uydu şirketi MizarVision, ABD’nin Ortad..
Mansur Yavaş'tan Ankara’ya 'asrın yatırımı'!
Gündem

Mansur Yavaş'tan Ankara’ya 'asrın yatırımı'!

Ankara’yı kaderine terk eden, trafiği arap saçına döndüren ve her yağmurda vatandaşı sel sularına teslim eden CHP’li Ankara Büyükşehir Beled..
ABD'nin yancısı resmen açıkladı! İngiliz üslerini kullanma izni verdi
Dünya

ABD'nin yancısı resmen açıkladı! İngiliz üslerini kullanma izni verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’ın füze depolarını hedef almak amacıyla İngiliz üslerini kullanma talebini kabul ettiklerini ..
Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü
Gündem

Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü

Terör devletleri İsrail ve ABD’nin İran’ın kalbi Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği ve adını küstahça "Aslanın Kükremesi" ismi verdikleri can..
Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı
Gündem

Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı

Zalim ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, en sert duruşlardan biri Kuze..
İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı
Gündem

İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı

İran’ın üst düzey yönetim kadrosuyla birlikte eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın eşi ve çocuklarının bulunduğu evin de vurulduğu ve ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23