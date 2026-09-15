Kimseler bilmiyor: Gazze'de arıtılmamış atık su denize akıyor, BM salgın ve çevre riski uyarısı verdi

"Bu durum yerinden edilmiş kişiler arasında hastalıkların yayılmasını ve salgın riskini artırıyor. Kirliliğin yol açtığı tehdit Gazze ile sınırlı değil. Akdeniz havzasındaki diğer bölgelere de akıntılar yoluyla taşınabilir. Uluslararası toplum, belediye ekiplerinin arıtma tesislerine ulaşabilmesini ve kanalizasyon sisteminin onarımı için gerekli ekipman, boru ve yedek parçaların girişine izin verilmesi amacıyla İsrail'e baskı yapmalı."