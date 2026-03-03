Kimse ne olduğunu anlamadı! 'Bitik' denilen ülke S-400'ü 200 km menzilli balistik füzeye çevirip ateşledi
Ukrayna merkezli savunma şirketi Fire Point, 200 km menzilli FP-7 taktik balistik füzeyi ateşleyerek herkesi şaşkına çevirdi.
Şirket tarafından yayımlanan materyaller ve yapılan açıklamalara göre FP-7 füzesi, orta menzildeki hedeflere yönelik operasyonel taarruzlar için tasarlandı. Yayımlanan test görüntüleriyle birlikte yapılan paylaşımda, “FP-7’ye hoş geldin diyoruz” ifadesi kullanıldı. Uluslararası kamuoyunda FP-1 uzun menzilli taarruz İHA’ları ve büyük çaplı FP-5 Flamingo seyir füzesi projeleriyle dikkat çeken Fire Point şirketi, FP-7 programının canlı test aşamasına ulaştığını ilk kez kamuoyuna doğrulamış oldu. Paylaşılan görüntülerde füzenin mobil bir kara konuşlu lançerden ateşlendiği görülüyor. Bu durum, sistemin kara tabanlı konuşlandırma konseptleriyle uyumlu olduğunu ortaya koyuyor.
Şirketin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamaya göre FP-7’nin azami menzili 200 kilometreye kadar ulaşıyor. Füzenin maksimum hızı saniyede 1.500 metre olarak belirtilirken, dairesel olası sapma (CEP) değeri 14 metre seviyesinde. Sistemin harp başlığı ağırlığı 150 kilograma kadar çıkabiliyor. Azami uçuş süresi ise 250 saniye olarak bildiriliyor. Bu teknik veriler, FP-7’nin kısa sürede hedefe ulaşabilen ve yüksek hassasiyet sunan bir orta menzil taarruz sistemi olarak konumlandığını gösteriyor.
Yeni sistem, kara konuşlu konfigürasyonda orta menzilli hedeflere angajman için geliştirildi. Platformun modüler füze tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Bu yaklaşım, sistemin yalnızca ilk taarruz rolüyle sınırlı kalmayıp farklı görev profillerine uyarlanabileceğine işaret ediyor. Fire Point, füzenin modüler mimarisinin gelecekte farklı uygulamalara da imkân tanıyabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda, potansiyel hava savunma sistemlerine entegrasyon seçeneğinin de değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Şirket, tasarımın yapısal ve operasyonel açıdan Rus yapımı S-300 ve S-400 sistemlerinde kullanılan önleme füzeleriyle benzerlikler taşıdığını; ancak Ukrayna’nın ihtiyaçlarına göre yapılandırıldığını vurguluyor.
Test görüntülerinin yayımlanması, güvenlik gerekçeleriyle çoğu zaman kamuoyuna açıklanmayan Ukrayna füze geliştirme programlarına dair nadir bir görsel sunum niteliği taşıyor. Ukraynalı savunma üreticileri, devam eden çatışma ortamında artan hassas vuruş kabiliyeti ihtiyacı doğrultusunda ölçeklenebilir yerli üretime daha fazla odaklanmış durumda. Operasyonel açıdan orta menzilli balistik sistemler, silahlı kuvvetlere dakikalar içinde hedefe ulaşabilen hızlı reaksiyon kabiliyeti sağlıyor. Yüksek uçuş hızları, karşı tarafın önleme çabalarını zorlaştırırken erken uyarı süresini de kısaltıyor. Bu özellikler, zaman hassasiyetli hedeflere yönelik görevlerde bu tür sistemleri kritik bir kuvvet çarpanı hâline getiriyor.
Fırlatma görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılması, Ukrayna’nın büyüyen savunma sanayi kapasitesini ve teknolojik ilerlemesini sergileme amacı da taşıyor olabilir. Test aşamalarının açık şekilde gösterilmesi, genellikle prototip geliştirme sürecinden doğrulama ve iyileştirme safhasına geçildiğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Bu yönüyle FP-7 programı, yalnızca yeni bir mühimmat sistemi değil; aynı zamanda Ukrayna savunma ekosisteminin kurumsallaşma ve seri üretim kabiliyetine geçiş sürecinin de sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Kaynak: M5
