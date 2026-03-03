Kimse ne olduğunu anlamadı! 'Bitik' denilen ülke S-400'ü 200 km menzilli balistik füzeye çevirip ateşledi

Şirket tarafından yayımlanan materyaller ve yapılan açıklamalara göre FP-7 füzesi, orta menzildeki hedeflere yönelik operasyonel taarruzlar için tasarlandı. Yayımlanan test görüntüleriyle birlikte yapılan paylaşımda, “FP-7’ye hoş geldin diyoruz” ifadesi kullanıldı. Uluslararası kamuoyunda FP-1 uzun menzilli taarruz İHA’ları ve büyük çaplı FP-5 Flamingo seyir füzesi projeleriyle dikkat çeken Fire Point şirketi, FP-7 programının canlı test aşamasına ulaştığını ilk kez kamuoyuna doğrulamış oldu. Paylaşılan görüntülerde füzenin mobil bir kara konuşlu lançerden ateşlendiği görülüyor. Bu durum, sistemin kara tabanlı konuşlandırma konseptleriyle uyumlu olduğunu ortaya koyuyor.