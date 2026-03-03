  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sindirim sağlığı için önemli! Kefir iftarda mı sahurda mı tüketilmeli? Geri sayım başladı! Dünya Kupası'na 100 gün kaldı Türk savunma sanayi devi satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden herkesi şaşırttı Türkiye Kanada arasında nükleer enerji işbirliği ‘Kadir İnanır’ın yaşaması mucize’ Yeğeninden üzücü açıklama TB2 SİHA'larla darbeyi önlemişti! Kaptan İbrahim Traore ABD-İran savaşında tarafını seçti: İsterlerse asker göndeririz Talep UEFA’ya takıldı! Arda Turan’ın hayali suya düştü Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları! Bakan Göktaş ve beraberindeki AK Partililerden yoğun mesai
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Akaryakıt fiyatlarındaki devasa zamma saatler kala hükümet hiç hesapta olmayan adımı attı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akaryakıt fiyatlarındaki devasa zamma saatler kala hükümet hiç hesapta olmayan adımı attı

İran savaşı sonrası artan brent petrol Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıdı. İddialara göre hükümet Eşel mobil sistemini devreye alıyor.

1
#1
Foto - Akaryakıt fiyatlarındaki devasa zamma saatler kala hükümet hiç hesapta olmayan adımı attı

NTV'de yer alan habere göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından Körfez bölgesindeki savaş durumu petrol fiyatlarını hızla yükseltti.

#2
Foto - Akaryakıt fiyatlarındaki devasa zamma saatler kala hükümet hiç hesapta olmayan adımı attı

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı ve yüksek oranda zamlar meydana geldi.

#3
Foto - Akaryakıt fiyatlarındaki devasa zamma saatler kala hükümet hiç hesapta olmayan adımı attı

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine yüzde 10,5 oranında zam yapıldı ve 70 liraya yaklaştı.

#4
Foto - Akaryakıt fiyatlarındaki devasa zamma saatler kala hükümet hiç hesapta olmayan adımı attı

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyon oranı üzerinde de etkili oluyor ve dezenflasyon sürecinde geçtiğimiz yıllarda kullanılan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması ihtimalini ortaya çıkardı.

#5
Foto - Akaryakıt fiyatlarındaki devasa zamma saatler kala hükümet hiç hesapta olmayan adımı attı

Bloomberg'ün haberine göre, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ardından "eşel mobil" tekrar masada. Hazine'nin başlattığı etki analizi çalışmasının sonuçlarına göre bu hafta karar verilecek. Artışların tüketiciye yansımaması için devlet vergi gelirinden feragat edebilir.

#6
Foto - Akaryakıt fiyatlarındaki devasa zamma saatler kala hükümet hiç hesapta olmayan adımı attı

EŞEL MOBİL NEDİR? Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

#7
Foto - Akaryakıt fiyatlarındaki devasa zamma saatler kala hükümet hiç hesapta olmayan adımı attı

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor. Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

#8
Foto - Akaryakıt fiyatlarındaki devasa zamma saatler kala hükümet hiç hesapta olmayan adımı attı

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ğavıs

zahmet olmuş
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Sıcak saatler! Savaş gemisinin vurulma anı dünyaya servis edildi
Dünya

Sıcak saatler! Savaş gemisinin vurulma anı dünyaya servis edildi

Terör devleti İsrail'in destekçisi haydut Amerika, İran'ın savaş gemisinin vurulma anının görüntülerini paylaştı.

Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı
Gündem

Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı

ABD'de Jeffrey Epstein'ın kirli suç ağını aydınlatan milyonlarca sayfalık yeni belgeler kamuoyuna bomba gibi düştü. Demokrat Kongre Üyesi Te..
İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne
Dünya

İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne

ABD ve İsrail'in terör saldırılarına misilleme yapan İran, savaş gemilerine yakıt sağlayan ABD bayraklı Stena Imperative tankerini vurdu...
Yahudi’nin sözcüsü 'Sözcü'
Medya

Yahudi’nin sözcüsü 'Sözcü'

Sözcü TV kimin adına konuşuyor? Türkiye toplumunun inanç ve vicdan hassasiyetlerinden uzaklaşmış bir yayın diliyle kime mesaj veriliyor? Bu ..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23