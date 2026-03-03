TB2 SİHA'larla darbeyi önlemişti! Kaptan İbrahim Traore ABD-İran savaşında tarafını seçti: İsterlerse asker göndeririz

Kendisini destekleyenlerin gözünde Traore, ülkesinin kaynaklarını emperyalist güçlere peşkeş çeken düzeni reddeden, halkın çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, reformist ve korkusuz bir lider. Fransız neo-sömürgeciliğine karşı verdiği mücadele, aldığı radikal kararlar ve köklü reformlar ile yalnız kendi ülkesinin değil tüm kıtanın kaderinin yeniden yazılması için çabalayan bir figür olarak değerlendiriliyor.