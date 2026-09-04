CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

Kaldırımların durumu ise vatandaşların tepkisini daha da artırıyor. Sokak boyunca kilit taşı yığınları, kum ve çeşitli inşaat malzemeleri kaldırımları kaplamış durumda. Yayaların kullanması gereken alanların işgal edilmesi nedeniyle özellikle çocuklar, yaşlılar ve yayalar için kaldırımda yürümek adeta çileye dönüşmüş durumda. Vatandaşların ifadesine göre sokak, aradan geçen üç aya rağmen normal bir mahalle sokağından çok bitmek bilmeyen bir şantiye alanını andırıyor.