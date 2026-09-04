  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyüdü: Türkiye'den SİHA alacaklar Türkiye’nin füze gücü büyüyor! İşte en uzun menzilli yerli sistemler CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi Togg’un Bursa üssünde yeni dönem! Çinli şirket işe alımlara başladı 1700 yıllık sarayda şaşırtan keşif! Yerden ısıtma sistemi bile kurmuşlar Emeklilere büyük şok! Fazla prim ödeyenin emekli maaşı düşecek ABD petrol baronlarını ihya ediyor! Akaryakıt fiyatlarında tarihi zam devrede! Yara oluşumuna karşı uzmanı Sıcak hava dikkate alınmalıdır diyerek açıkladı İsrail'i sarsacak gelişme: Bir ülke daha Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke Anlaşması'na katılıyor
Türkiye
14
Yeniakit Publisher
CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

İstanbul Avcılar’da vatandaşların yaşadığı altyapı ve yol çilesi üç aydır sona ermiyor. Avcılar Merkez Mahallesi Özgüler Sokak’ta elektrik kablolarının yenilenmesi için aylar önce kazı çalışması yapılırken, çalışmanın ardından sokak adeta terk edildi. Kısmen kapatılan yollar çukurlarla dolarken kaldırımlar ise kum, kilit taşları ve inşaat malzemeleriyle kullanılamaz hale geldi. Sokak sakinlerinin belediyeye yaptığı çok sayıda şikâyete ise “ilgileniyoruz” cevabı veriliyor.

#1
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

CHP’li Avcılar Belediyesi’nin ilçedeki hizmet anlayışı, Özgüler Sokak’ta yaşayan vatandaşların tepkisine neden oluyor. Avcılar Merkez Mahallesi’ndeki Özgüler Sokak’ta yaklaşık 3 ay önce elektrik kablolarının yenilenmesi amacıyla baştan sona kazı çalışması gerçekleştirildi. Elektrik altyapısının yenilenmesinin ardından vatandaşlar yol ve kaldırımların eski haline getirilmesini beklerken, aradan geçen 3 aya rağmen sokakta kapsamlı bir düzenleme yapılmadı.

#2
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

Sokak adeta şantiye alanına çevrildi! Kazılan yolların bazı bölümlerinin yalnızca kısmen kapatıldığı, bazı noktaların ise çukurlar ve bozuk zeminle bırakıldığı belirtiliyor.

#3
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

Kaldırımların durumu ise vatandaşların tepkisini daha da artırıyor. Sokak boyunca kilit taşı yığınları, kum ve çeşitli inşaat malzemeleri kaldırımları kaplamış durumda. Yayaların kullanması gereken alanların işgal edilmesi nedeniyle özellikle çocuklar, yaşlılar ve yayalar için kaldırımda yürümek adeta çileye dönüşmüş durumda. Vatandaşların ifadesine göre sokak, aradan geçen üç aya rağmen normal bir mahalle sokağından çok bitmek bilmeyen bir şantiye alanını andırıyor.

#4
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

“İlgileneceğiz” deniliyor, değişen bir şey yok! Özgüler Sokak sakinlerinin belediyeye defalarca başvurmasına rağmen sorunun çözüme kavuşturulmadığı ifade ediliyor.

#5
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

Vatandaşların şikâyetlerine karşı belediyeden “ilgileniyoruz” yönünde cevaplar aldığı, ancak aradan geçen zamana rağmen sokakta gözle görülür bir iyileştirme yapılmadığı belirtiliyor. Sokak sakinleri, belediyenin yalnızca şikâyetleri kayda almakla yetinmesini değil, sorunun artık sahada çözülmesini istiyor.

#6
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

Kedi dışkısı ve kötü koku şikâyeti! Sokaktaki sorun yalnızca bozuk yol ve kaldırımlarla da sınırlı değil. Vatandaşlar, kaldırımlarda ve yol kenarlarında yoğun şekilde kedi dışkısı bulunduğunu, bunun da özellikle sıcak havalarda ciddi kokuya neden olduğunu belirtiyor.

#7
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

Temizlik ve çevre düzenlemesinin yetersiz kaldığını söyleyen sokak sakinleri, üç aydır süren altyapı sonrası düzensizliğin artık günlük yaşamlarını doğrudan etkilediğini ifade ediyor.

#8
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

Vatandaş soruyor: Bu sokak ne zaman düzeltilecek? Elektrik altyapısı için kazılan bir sokağın, çalışma tamamlandıktan sonra yeniden düzenlenmesi beklenirken Özgüler Sokak’ta bunun gerçekleşmemesi vatandaşların tepkisini çekiyor.

#9
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

Sokak sakinleri, belediyenin “ilgileniyoruz” demek yerine kaldırımlardaki malzemeleri kaldırmasını, yolları düzgün şekilde kapatmasını, çukurları gidermesini ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirmesini istiyor.

#10
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

Üç ay boyunca çözülmeyen sorun karşısında vatandaşların sorusu ise oldukça basit: Özgüler Sokak’ın yeniden yaşanabilir hale gelmesi için daha ne kadar beklenmesi gerekiyor?

#11
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

Avcılar Belediyesi’nin vatandaşların art arda yaptığı şikâyetlere rağmen sokakta neden kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmediği ise merak konusu.

#12
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

#13
Foto - CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü müzisyen, hamile eşi ile 3 yaşındaki kızı öldürüldü
Gündem

Ünlü müzisyen, hamile eşi ile 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Meksika’nın başkenti Mexico City’de lüks bir çatı katı dairesinde korkunç bir katliam ortaya çıktı. 38 yaşındaki müzisyen ve besteci Jonatha..
100 yaşına kadar yaşamak hayal değil! Ömrü en çok uzatan besin oymuş: Gizli sırrı ortaya çıktı! Bunu yapın
Kadın - Aile

100 yaşına kadar yaşamak hayal değil! Ömrü en çok uzatan besin oymuş: Gizli sırrı ortaya çıktı! Bunu yapın

Yaşam süresi, genetik ve çevresel faktörlerle belirlenen önemli sağlık konularından biri. Uzun yaşamın sırrı da bu besinde gizli. Siyah fasu..
Bahçeli’den Amedspor üzerinden çok sert uyarı: Terörsüz Türkiye’yi sabote planı!
Gündem

Bahçeli’den Amedspor üzerinden çok sert uyarı: Terörsüz Türkiye’yi sabote planı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amedspor üzerine yapılan araştırma ile Türk milletinin dini inançlarını konu alan anketlere sert tepki gös..
İsrail dünyada istenmiyor! Avrupa’dan bir ret daha: Burada oynayamazsınız
Gündem

İsrail dünyada istenmiyor! Avrupa’dan bir ret daha: Burada oynayamazsınız

Gazze'deki saldırılarının ardından dünyanın birçok noktasında protestolar ve boykot çağrılarıyla karşılaşan İsrail'e Belçika'dan bir ret dah..
143’e sustular 1’e kıyamet kopardılar! Ali Karahasanoğlu yazdı
Gündem

143’e sustular 1’e kıyamet kopardılar! Ali Karahasanoğlu yazdı

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi, suçta şahsilik ilkesi” başlıklı köşe yazısında Ekrem İmamoğlu ile Mel..
Rakamlar açıklandı! Enflasyonda düşüş sürüyor
Ekonomi

Rakamlar açıklandı! Enflasyonda düşüş sürüyor

Yıllık tüketici enflasyonu üst üste üçüncü ayda gerileyerek Ağustos'ta yüzde 31,51 seviyesine indi. Aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23