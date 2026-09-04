CHP'li Avcılar Belediyesi vatandaşın ömrünü yedi! Sokak 3 aydır şantiye alanı olarak terk edildi
İstanbul Avcılar’da vatandaşların yaşadığı altyapı ve yol çilesi üç aydır sona ermiyor. Avcılar Merkez Mahallesi Özgüler Sokak’ta elektrik kablolarının yenilenmesi için aylar önce kazı çalışması yapılırken, çalışmanın ardından sokak adeta terk edildi. Kısmen kapatılan yollar çukurlarla dolarken kaldırımlar ise kum, kilit taşları ve inşaat malzemeleriyle kullanılamaz hale geldi. Sokak sakinlerinin belediyeye yaptığı çok sayıda şikâyete ise “ilgileniyoruz” cevabı veriliyor.