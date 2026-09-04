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Ekonomi
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İsrail çıldırtacak imza: Anlaşma tamamlandı, Türkiye kuracak

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İsrail çıldırtacak imza: Anlaşma tamamlandı, Türkiye kuracak

Türkiye'nin Suriye'deki meşru hamlelerinden rahatsız olan İsrail'i çılgına çevirecek yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye, Şam yönetimiyle kritik bir anlaşmaya vardı.

#1
Foto - İsrail çıldırtacak imza: Anlaşma tamamlandı, Türkiye kuracak

Suriye'nin Rakka ilinde sanayi ve zanaat bölgesi kurulması amacıyla Rakka Valiliği, Suriye Yatırım Kurumu ve Türk şirketleri arasında anlaşma imzalandı.

#2
Foto - İsrail çıldırtacak imza: Anlaşma tamamlandı, Türkiye kuracak

Anlaşmanın imzaları, 63. Dönem Şam Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklerde atıldı.

#3
Foto - İsrail çıldırtacak imza: Anlaşma tamamlandı, Türkiye kuracak

Projenin, 1500 dönümlük arazi üzerine sanayi bölgesi kurulmasını içerdiği ve Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecinde üretim, istihdam ve ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

#4
Foto - İsrail çıldırtacak imza: Anlaşma tamamlandı, Türkiye kuracak

Sanayi bölgesinin, "sanayi faaliyetlerinin düzenlenmesine, yatırımcılara daha geniş alan ve imkan sağlanmasına ve bölgedeki ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sunması" da hedefleniyor.

#5
Foto - İsrail çıldırtacak imza: Anlaşma tamamlandı, Türkiye kuracak

Söz konusu bölgenin ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra Rakka ve çevresindeki ekonomik faaliyetleri canlandırması bekleniyor.

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