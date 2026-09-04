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Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyüdü: Türkiye'den SİHA alacaklar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyüdü: Türkiye'den SİHA alacaklar

Asya kıtasında Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir Asya ülkesi Türk insansız hava araçlarını gündemine aldı.

#1
Foto - Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyüdü: Türkiye'den SİHA alacaklar

Tayvan basınında yer alan haberlere göre Türkiye ile İHA, savunma ve ileri teknoloji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi gündeme geldi.

#2
Foto - Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyüdü: Türkiye'den SİHA alacaklar

DPP Milletvekili Chung, İHA'lar ve insansız sistemlerin hem ulusal savunmada hem de endüstriyel kalkınmada önemli bir eğilim haline geldiğini söyledi.

#3
Foto - Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyüdü: Türkiye'den SİHA alacaklar

Chung, Tayvan lideri Lai'nin insansız sistemler sektörünü ülkenin öncelikleri arasına aldığını ifade etti.

#4
Foto - Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyüdü: Türkiye'den SİHA alacaklar

DPP Milletvekili Lee ise Çin'in Tayvan üzerinde "hukuk savaşı, bilişsel savaş ve gri bölge taktikleri" yoluyla baskı kurduğuna değindi.

#5
Foto - Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyüdü: Türkiye'den SİHA alacaklar

Tayvan yönetimi, Çin ile gerilimin sürdüğü dönemde insansız sistemlere yönelik kapasitesini artırmaya çalışırken, Tayvan basınındaki son haber Türkiye ile İHA ve savunma alanlarında daha kapsamlı iş birliği arayışını yeniden gündeme taşıdı.

#6
Foto - Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyüdü: Türkiye'den SİHA alacaklar

Tayvan'ın Türk İHA'larına ilgisi yeni değil. 2021 yılında Tayvan'daki ana muhalefet Kuomintang'ın önde gelen isimlerinden Jaw, Karabağ Savaşı'nda Türk İHA'larının gösterdiği performansa dikkat çekerek ülkesine Türkiye'den İHA alınması çağrısında bulunmuştu.

#7
Foto - Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyüdü: Türkiye'den SİHA alacaklar

Jaw, Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki tecrübesinden yararlanılması gerektiğini savunarak, "Ülkemizin bir an önce Türkiye'den yeterli sayıda İHA satın alması gerekiyor" demişti.

#8
Foto - Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyüdü: Türkiye'den SİHA alacaklar

Tayvan basınında o dönem yayımlanan değerlendirmelerde de Türk İHA'larının Karabağ'ın yanı sıra Libya ve Suriye'deki operasyonlarla uluslararası alanda dikkat çektiği ifade edilmişti.

#9
Foto - Çin tehdidi hiç olmadığı kadar büyüdü: Türkiye'den SİHA alacaklar

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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