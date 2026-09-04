Kongo’dan tepki çeken Kudüs kararı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti yönetimi, Filistin meselesinin en hassas başlıklarından biri olan Kudüs konusunda tepki çekecek bir adıma hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo’nun Tel Aviv temaslarının ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, Kongo Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasına yönelik görüşmelerin başlatılması kararlaştırıldı. Karar, Kudüs’ün uluslararası alandaki tartışmalı statüsüne rağmen Netanyahu yönetimine verilen diplomatik destek olarak değerlendiriliyor.