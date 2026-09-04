Kongo’dan tepki çeken Kudüs kararı

NETANYAHU YÖNETİMİNE DİPLOMATİK DESTEK İsrail yönetimi Kudüs'ün tamamını kendi başkenti kabul ederken Filistinliler ise Doğu Kudüs'ü gelecekteki bağımsız Filistin devletinin başkenti olarak görüyor. Bu nedenle büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınması yalnızca diplomatik temsilciliklerin adres değiştirmesi anlamına gelmiyor. Bu yöndeki kararlar, Kudüs'ün siyasi ve hukuki statüsü nedeniyle uluslararası alanda önemli bir siyasi mesaj olarak değerlendiriliyor. Kongo yönetiminin hamlesi de bu açıdan Netanyahu hükümetinin Kudüs politikasına diplomatik destek niteliği taşıyor.