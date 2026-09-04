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Kongo’dan tepki çeken Kudüs kararı

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Kongo’dan tepki çeken Kudüs kararı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti yönetimi, Filistin meselesinin en hassas başlıklarından biri olan Kudüs konusunda tepki çekecek bir adıma hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo’nun Tel Aviv temaslarının ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, Kongo Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasına yönelik görüşmelerin başlatılması kararlaştırıldı. Karar, Kudüs’ün uluslararası alandaki tartışmalı statüsüne rağmen Netanyahu yönetimine verilen diplomatik destek olarak değerlendiriliyor.

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Foto - Kongo’dan tepki çeken Kudüs kararı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Tel Aviv yönetimi arasındaki ilişkilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun 1 Eylül'de gerçekleştirdiği Tel Aviv ziyaretinin ardından taraflar ortak deklarasyon yayımladı. Deklarasyonda Tshisekedi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri ve iş birliğini geliştirme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

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Foto - Kongo’dan tepki çeken Kudüs kararı

KONGO BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMAYA HAZIRLANIYOR Açıklamanın en dikkat çeken bölümünü ise büyükelçiliklere ilişkin karar oluşturdu. Tel Aviv yönetiminin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da yerleşik bir büyükelçilik açması, buna karşılık Kongo'nun Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması amacıyla görüşmeler yürütülmesi kararlaştırıldı. Böylece Kongo yönetimi, Kudüs'ün statüsüne ilişkin uluslararası hassasiyetlere rağmen İsrail yönetiminin uzun süredir diplomatik destek sağlamaya çalıştığı büyükelçilik hamlesine kapı açtı.

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Foto - Kongo’dan tepki çeken Kudüs kararı

NETANYAHU YÖNETİMİNE DİPLOMATİK DESTEK İsrail yönetimi Kudüs'ün tamamını kendi başkenti kabul ederken Filistinliler ise Doğu Kudüs'ü gelecekteki bağımsız Filistin devletinin başkenti olarak görüyor. Bu nedenle büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınması yalnızca diplomatik temsilciliklerin adres değiştirmesi anlamına gelmiyor. Bu yöndeki kararlar, Kudüs'ün siyasi ve hukuki statüsü nedeniyle uluslararası alanda önemli bir siyasi mesaj olarak değerlendiriliyor. Kongo yönetiminin hamlesi de bu açıdan Netanyahu hükümetinin Kudüs politikasına diplomatik destek niteliği taşıyor.

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Foto - Kongo’dan tepki çeken Kudüs kararı

BM KARARLARI KUDÜS KONUSUNDA NET Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kudüs konusunda aldığı kararlar da İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı uluslararası hukuk açısından önemli bir çerçeve oluşturuyor. Özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin 478 sayılı kararı, İsrail'in 1980 yılında kabul ettiği ve Kudüs'ü başkent ilan eden düzenlemeyi tanımadı ve Kudüs'te diplomatik misyon bulunduran ülkelere temsilciliklerini şehirden çekme çağrısı yaptı. Bu nedenle ülkelerin büyük bölümünün İsrail nezdindeki büyükelçilikleri Kudüs'te değil, Tel Aviv ve çevresinde bulunuyor.

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Foto - Kongo’dan tepki çeken Kudüs kararı

FİLİSTİN İÇİN KRİTİK MESELE Kudüs, Filistin meselesinin merkezindeki başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Özellikle Doğu Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı uygulamalar uluslararası toplumun önemli bir bölümü tarafından kabul edilmiyor.

#6
Foto - Kongo’dan tepki çeken Kudüs kararı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yönündeki süreci başlatması bu nedenle yalnızca iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler açısından değil, Filistin meselesi ve Kudüs'ün statüsü bakımından da tepki çeken bir siyasi tercih olarak öne çıkıyor.

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