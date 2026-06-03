Kimler var kimler... İşte dünya kupası tarihinin en iyi kadrosu

Diego Armando Maradona (Arjantin): Hem futbolu hem de sansasyonel hayat tarzıyla adını tüm dünyaya duyuran efsanevi futbolcu Maradona, 1986'daki Dünya Kupası'nın kazanılmasında ve takımının 1990'da finale yükselmesinde en büyük pay sahibi. Saha içi ve dışında her zaman ilgiyle takip edilen Maradona, belki de en fazla Meksika'daki 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'yi 2-1 yendikleri mücadelede attığı gollerle konuşuldu. Maradona, sonradan "Tanrı'nın eli" olarak nitelendirdiği elle attığı golle İngiltere karşısında takımını öne geçirmiş, 4 dakika sonra ise kendi yarı sahasından hareketlenip rakiplerini birer birer geçerek fileleri havalandırdığı tarihin en güzel gollerinden birini kaydetmişti. Birçok otorite tarafından her ne kadar kaldırdığı Dünya Kupası sayısı az olsa da Pele'den daha yetenekli kabul edilen futbolcu, kendisinin Brezilyalı yıldızdan farklı olduğunu, "Bir de Avrupa'da oynamak gerekir." diyerek ifade etmişti. Maradona, 1982, 1986, 1990 ve 1994 olmak üzere 4 kez Dünya Kupası sahnesinde boy gösterdi.