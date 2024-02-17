  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kilosu 5 dolara satılıyor! Türkiye’den Rusya’ya tır tır gidiyor

O ilimizde 15 yeni tür keşfedildi

Asırlardır toprak altında saklıyorlar! Anadolu'nun beyaz altını

Türkiye kimsenin satmadığı denizaltı çeliğini üretti! O kadar kritik bir ürün ki, parayla bile alamıyorsunuz

ABD'nin yeniden Türkiye'ye teklif ettiği F-35'lerle ilgili şok detay! Duyan 'Sakın almayalım' diyecek

Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

Minik Zayn, babasının izinde

Ünlü haber sunucusu Buket Aydın’dan şaşırtan karar! O kanalla anlaştı

Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen "manganez ocağı"ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı

Korkutan gemi Türkiye sularına yaklaştı! Uzman isim uyardı: O gemide HAARP silahı var, 5 ilimize dikkat
Gıda
7
Kilosu 5 dolara satılıyor! Türkiye’den Rusya’ya tır tır gidiyor

2024-02-17 21:51:15
Kilosu 5 dolara satılıyor! Türkiye’den Rusya’ya tır tır gidiyor

Antalya'da yetiştirilen yerli avokado, kilosu 5 dolara Rusya'ya satılıyor.

#1
Foto - Kilosu 5 dolara satılıyor! Türkiye’den Rusya’ya tır tır gidiyor

Antalya'da sebze ve meyve komisyonculuğu yapan Tahsin Yılmaz, hasadının en az olduğu dönemde tropikal meyvelerden 1 tır avokadoyu kilosu 5 dolardan Rusya pazarına gönderdi. Ürünün az olması nedeniyle talebe yetişemediklerini söyleyen Yılmaz, "Moskova’da en çok bizim avokadomuz tercih ediliyor, şuan ürün yetiştiremiyoruz, mal yok" dedi.

#2
Foto - Kilosu 5 dolara satılıyor! Türkiye’den Rusya’ya tır tır gidiyor

Türkiye'nin avokado üretimin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı Antalya'da, fiyatlar yüz güldürüyor. Şuan ağaçlardan az da olsa fuerte ve bebek cinsi iki meyvenin hasadı yapılıyor. Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde kahvaltı sofraları ve restoranların vazgeçilmez ürünü haline gelen avokadonun fiyatı bir ay içinde yüzde 50 yükseliş gösterdi. Geçen ay kilo 50, tanesi 15 lira olan avokadonun fiyatı bugünlerde ise yüzde yüz artış gösterdi. İç piyasa kadar, avokado son dönemde Rusya pazarında büyük rağbet görüyor. Özellikle tadı, kıvamı, kokusu, yağlı olması nedeniyle Rusya pazarında Türk avokadosu yok satıyor. Ürünün az olduğu bu dönemde bir ihracatçı ise büyük bir riske girip bir tırlık sipariş aldı. Tahsin Yılmaz, Moskova'ya gönderilmek üzere hazırladığı bir tır dolusu 18 ton avokadoyu Rusya'ya göndermeyi başardı. Talebe yetişemediğini söyleyen Yılmaz, Türk avokadosunun Moskova'da tercih edilen bir meyve olduğunu kaydetti.

#3
Foto - Kilosu 5 dolara satılıyor! Türkiye’den Rusya’ya tır tır gidiyor

45 yıldır Antalya'da sebze ve meyve komisyonculuğu yapan Tahsin Yılmaz, "Bu mevsimde hazırlanması çok zor olan sipariş aldık, başaramayacağız diye çok korktuk. Gazipaşa’da bize tüm üreticilerimiz bize destek oldu. Avokadonun şuan fuerte ve bebek olmak üzere iki çeşidi var. Rusya en çok fuerte cinsini tercih ediyor. Tat ve yağ bakımından çok üstün, başka ülkelerden gelenler bizimki kadar tatlı değil. O nedenle Türkiye’den giden avokado Moskova’da büyük talep görüyor. Şubat ayında bir tır dolusu avokado yapıp Rusya’ya göndermek gerçekten bir başarı hikayesidir. Ürünü bu mevsimde bulmak çok zor. Biz bunu başardığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

#4
Foto - Kilosu 5 dolara satılıyor! Türkiye’den Rusya’ya tır tır gidiyor

Türkiye’de avokadonun en çok Antalya’nın Gazipaşa ve Alanya ilçesinde üretildiğinin altını çizen Yılmaz, “Fiyatlar bir ay öncesi arasında şuan yüzde 50 bir yükseliş var. Üretici memnun. Bebek cinsi avokado Türkiye’de ucuz, Rusya’da çok pahalı. Bebek cinsi avokado olgunlaştığı damak tadı çok güzeldir. Herkes tercih eder, yiyen başka tercih etmez. Bebek avokadonun kilosu 100 TL, fuertenin de tanesi 30 TL, kilogram olarak 100 TL fiyatı var. Türkiye’de şuan avokadonun ortalama fiyatları 100 TL civarında” dedi.

#5
Foto - Kilosu 5 dolara satılıyor! Türkiye’den Rusya’ya tır tır gidiyor

Talebin çok fazla olduğunu ama ürün bulamadıklarını ifade eden Yılmaz, “İstanbul’da bundan bir ay önce, 'gönderme satamıyorum' diyen komisyoncu şimdi ‘niye göndermiyorsunuz’ diyor. Önü açık şuan çünkü mal yok. İhracat için bir tır yapıp göndermek çok zor. Moskova’da bir market ile çalışıyoruz. Bir tır istediler, riske girmemize rağmen bir tır ürünü yapmayı başardık. Bu tırda 18 ton,75 bin civarında avokado var. Değeri ise 2 milyon civarında. Bir tır ürünü bundan sonra çıkaramayız.

#6
Foto - Kilosu 5 dolara satılıyor! Türkiye’den Rusya’ya tır tır gidiyor

Talebin çok fazla olduğunu ama ürün bulamadıklarını ifade eden Yılmaz, “İstanbul’da bundan bir ay önce, 'gönderme satamıyorum' diyen komisyoncu şimdi ‘niye göndermiyorsunuz’ diyor. Önü açık şuan çünkü mal yok. İhracat için bir tır yapıp göndermek çok zor. Moskova’da bir market ile çalışıyoruz. Bir tır istediler, riske girmemize rağmen bir tır ürünü yapmayı başardık. Bu tırda 18 ton,75 bin civarında avokado var. Değeri ise 2 milyon civarında. Bir tır ürünü bundan sonra çıkaramayız. Palet palet gönderebiliriz. Ürün bu yıl erken bitti iklimden dolayı. Türkiye’de her sofrada avokado yer alıyor, lüks restoranlarda meze olarak yer buluyor. Moskova’da bizim avokadomuz bir numara, halk en çok Türk ürününü tercih ediyor. Şuan ürün yetiştiremiyoruz, mal yok” diye konuştu.

İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'
Gündem

İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'

“Diriliş Buluşmaları”nın 10’ncusu, Filistin gündemiyle İstanbul’da düzenlendi. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım programda yaptığı konuşmada..
İhsan Şenocak’tan sosyal medyayı sallayan sözler! ‘Kur'an'ı kapat kadını aç' zihniyetine cevap
Sosyal Medya

İhsan Şenocak’tan sosyal medyayı sallayan sözler! ‘Kur'an'ı kapat kadını aç' zihniyetine cevap

Sohbetleriyle Müslümanlara yeni ufuklar açan İhsan Şenocak Hoca'nın ‘Kur'an'ı kapat kadını aç' zihniyetine verdiği cevap sosyal medyayı sall..
Ünlü sunucuya metroda hakaret
Avrupa

Ünlü sunucuya metroda hakaret

Alman ZDF televizyon kanalının Irak kökenli sunucusu Dunja Hayali, Dortmund’da ırkçı gençlerin sözlü saldırısına maruz kaldı. Savcılık sor..
İstifa edip yeni parti kuran kimdi? Sarıgül kendini 'CHP'nin marabası' ilan etti
Gündem

İstifa edip yeni parti kuran kimdi? Sarıgül kendini 'CHP'nin marabası' ilan etti

Daha önce CHP'den ayrılarak Türkiye Değişim Hareketi adlı parti kuran sonrasında milletvekilliği için partiyi kapatıp geri dönen Mustafa Sar..
Riyad’da Mustafa Kemal şovu yapan Ali Koç duysun! Suudi Arabistan'da ihracat yüzde yüz arttı
Ekonomi

Riyad’da Mustafa Kemal şovu yapan Ali Koç duysun! Suudi Arabistan'da ihracat yüzde yüz arttı

Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçından önce olay çıkarıp iki ülke arasındaki ilişkileri tehlikeye sokan Ali Koç’u rahatsız edecek rakamlar..
Teker teker paketlendiler! Zehir tacirlerine demir yumruk
Gündem

Teker teker paketlendiler! Zehir tacirlerine demir yumruk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul’da 5 gündür devam eden ‘Narkogüç-50’ Operasyonunda yakalanan bin 663 şüpheli sokak satıcısından 167..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23