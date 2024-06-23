Kiliseye benzetildiği için inşaatı duran cami 18 yıl sonra bitirildi

Vatandaşlardan Celal Tütenk, "Caminin çok güzel bir mimarisi var, hoşumuza gitti. Minaresi için eleştiriler oldu, neden kiliseye benzettiklerini anlamadım. Eleştirilen aslında pek hoş değildi, sonuç olarak güzel bir cami oldu" dedi. Buğra Çağlar da caminin dışı ve içinin çok güzel olduğunu kaydederek, "Caminin içerisi ve dış görünüşü çok güzel. Yeni yapıldı. Eskiden böyle değildi, şimdi daha güzel oldu. Minareleri daha önce farklıydı, şimdi daha güzel" diye konuştu.