2024-06-23 09:58:48 Kiliseye benzetildiği için inşaatı duran cami 18 yıl sonra bitirildi
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yapımına 2006 yılında başlanan ve mimarisi nedeniyle kiliseye benzetilen ve bu nedenle bağışların kesilmesi nedeniyle inşası bir süre duran Molla Halil Camisi, gerekli değişikliklerin yapılmasıyla tamamlanarak ibadete açıldı. Konuyla ilgili konuşan Karşıyaka Molla Halil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Bilal Şahin, eleştiri hedefi olan minarelerdeki farklı görüntünün değiştirilip Osmanlı mimarisine uygun, göze iyi görünecek şekilde sivriltildiğini belirterek daha güzel bir görünüme kavuşturulduğunu kaydetti.