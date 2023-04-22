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Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

2023-04-22 07:07:51
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı görüntülerin ardından tepki çeken bir manzara da Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Samandağ'da bir türbeyi ziyaret etti. İki ismin türbeye ayakkabılarıyla girmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Öte yandan ziyaret sırasında türbe içinde slogan ve zılgıt atılması, türbenin adeta miting alanına çevrildiği de gözlendi.

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Foto - Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde seccadeye ayakkabılarıyla basmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi büyük tepkiye neden olmuştu.

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Foto - Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

YENİ SKANDAL BU KEZ HATAY'DA! Benzer bir skandal da Hatay'da yaşandı. Bu kez başrollerdeki isimler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

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Foto - Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

AKŞENER VE İMAMOĞLU TÜRBEYE AYAKKABIYLA GİRDİ Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi'ne ayakkabı ile girmesi tepki çekti. Vatandaşların uyarısının ardından Akşener ayakkabılarını çıkarttı.

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Foto - Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

VATANDAŞLAR UYARINCA ÇIKARDILAR Akşener ile Ekrem İmamoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve rivayete göre Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olarak bilinen Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti. İlçe halkı için önem arz eden türbeye Akşener, İmamoğlu ve beraberindekiler ayakkabıları ile girince diğer ziyaretçiler tarafından uyarıldılar. Uyarıları dikkate alan Akşener, ayakkabılarını çıkararak korumalarına verdi.

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Foto - Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

İÇERİDE SLOGAN VE ZILGIT ATILDI Çekilen görüntülerde türbe görevlileri ve diğer ziyaretçilerin ayakkabı ile içeriye girenleri uyardığı gözlendi. Öte yandan ziyaret sırasında türbe içinde slogan ve zılgıt atılması, türbenin adeta miting alanına çevrilmesi ise tepki çekti. GÖREVLİLER BÖYLE TEMİZLEDİ Türbe ziyareti sonrasında Akşener ve İmamoğlu Samandağı halkına seslenmek üzere miting alanına geçti. Türbede kirlenen halılar ise görevliler ve vatandaşlar tarafından yıkanarak temizlendi.

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