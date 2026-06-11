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Foto - Kılıçdaroğlu kararını verdi! İşte Özgür Özel'in yerine gelecek isim

Mutlak butlan kararı sonrasında yönetim krizinin yaşandığı CHP'de son olarak bazı isimlerin ihraç edilmesiyle birlikte parti içindeki tartışmalar yeni bir boyuta taşındı. İhraç kararlarının yankıları sürerken, önümüzdeki hafta yapılacak Parti Meclisi toplantısı ve Meclis grubunda yaşanabilecek gelişmeler Ankara kulislerinin en sıcak başlıkları arasına girdi.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu kararını verdi! İşte Özgür Özel'in yerine gelecek isim

CHP'de bir yandan olağanüstü kurultay çağrıları sürerken diğer yandan parti yönetimi ve TBMM grubuna ilişkin yeni senaryolar gündeme geliyor. Parti kulislerinde, yönetim tartışmalarının Meclis grubuna da yansıyabileceği konuşuluyor.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu kararını verdi! İşte Özgür Özel'in yerine gelecek isim

tv100 yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekilliği için bazı isimleri değerlendirebileceğini öne sürdü. İddiaya göre Iğdır Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in isimleri öne çıkıyor.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu kararını verdi! İşte Özgür Özel'in yerine gelecek isim

Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise eski CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın grup başkanı olarak görevlendirilebileceği yönünde. Parti içindeki güç mücadelesinin yalnızca genel merkezle sınırlı kalmayabileceği, Meclis grubunda da önemli değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor. Öztrak'ın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu kararını verdi! İşte Özgür Özel'in yerine gelecek isim

CHP'de gözler bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıda hem ihraç kararlarının etkilerinin hem de olağanüstü kurultay taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Özgür Özel'e yakın isimlerin kurultay için topladığı imzalar ve izlenecek yol haritası da toplantının en önemli başlıkları arasında gösteriliyor. Parti yönetiminin önümüzdeki süreçte nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.

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