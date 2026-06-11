CHP'de gözler bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıda hem ihraç kararlarının etkilerinin hem de olağanüstü kurultay taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Özgür Özel'e yakın isimlerin kurultay için topladığı imzalar ve izlenecek yol haritası da toplantının en önemli başlıkları arasında gösteriliyor. Parti yönetiminin önümüzdeki süreçte nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.