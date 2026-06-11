‘TÜRKİYE’NİN HUZURU İÇİN VARIZ’ Yoğun çalışma temposuna değinen Bakan Çiftçi, “Sabah erken saatlerinde çalışmalarımız başlıyor. Yani gecenin ilerleyen vakitlerine kadar sürüyor. Yani genelde saat 1'den önce zaten yatmam mümkün değil. O vakte kadar en azından insanların uykuya çekildiğini, rahat rahat yattığını düşünüyorum. Yani onları uyuttuktan sonra belki Türkiye uykuya çekildikten sonra, gece başladıktan sonra ben de o zaman dinlenmeye çekiliyorum. Genelde hafta sonları da çalışıyoruz. Yani hafta içinde çalıştığımız gibi hafta sonlarımız da bu şekilde çalışmakla geçiyor. Tabii yoğun bir çalışma temposunun içerisinde olduğum için belki çocuklarıma, eşime yeteri kadar da zaman ayıramıyorum. Onlardan da bu manada helallik diliyorum. Onlara da zaman ayırmam gerektiğini biliyorum ama görevden kaynaklanan bazı imkansızlıktan dolayı da onlara yeteri kadar zaman ayıramadığımı da biliyorum, bunun farkındayım. O yüzden de zaman zaman çocuklarımdan, ailemden de helallik istediğim oluyor. Bizim görevimiz belli. Biz Türkiye'nin huzuru için varız. Türkiye'nin daha iyi şartlarda yaşaması için varız. Bunun için bütün 680 bin personelimizle sahadayız. Biz büyük bir aileyiz İçişleri Bakanlığı olarak. Çünkü bizim bünyemizde jandarma var, emniyet var, sahil güvenlik var, valiliklerimiz var, kaymakamlıklarımız var, nüfus idaresi var, göç idaresi var; yani çok dev bir teşkilat, büyük bir teşkilat. Hepsinin de ortak amacı vatandaşımızın huzurunu, güvenliğini sağlamak. Bu İçişleri Bakanlığı'nın sunmuş olduğu görevleri en iyi şekilde vatandaşımıza ulaştırmak gibi bir amacımız var. İnşallah, biz bu hizmet çıtasını daha iyi noktalara taşıyacağız. Hiçbir görev sonsuz değil. Başı olan bir şeyin mutlaka bir sonu da var. Bir gün bu makamdan başı açık, alnı dik bir vaziyette benden sonraki kişiye gönül huzuruyla görevi devretmek de en büyük hedeflerimden birisi. Bu noktada biz elimizden geldiği kadar çalışacağız, gayret edeceğiz. Ama vatandaşlarımızdan da halkımızdan da dua bekliyoruz. Cenabıhakk'ın yardımını da niyaz ediyoruz. Yani bu üçü; bizim çalışmamız gayretimiz. Vatandaşımızın duası, Allah'ın da yardımı bizimle beraber olursa bu ağır görevin, mesuliyetin altından kalkabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.