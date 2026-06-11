Demirkol, teknik kadronun sadece bu isimlerle sınırlı kalmayacağını da sözlerine ekledi. Deneyimli gazeteci, bu yerli ve yabancı tanıdık isimlerin yanı sıra, yurt dışından da birçok uzmanın ve önemli ismin teknik ekibe dahil edileceğini iddia etti.