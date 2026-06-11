Bomba isimler: İşte Aykut Kocaman'ın teknik heyeti: Cuma günü kıyamet kopacak...
Aykut Kocaman dönemin cuma günü resmen başlayacak...
Aykut Kocaman dönemin cuma günü resmen başlayacak...
Aziz Yıldırım döneminde yıllarca FBTV’nin bir numaralı ismi olan Fatih Demirkol, sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldıracak bombayı patlattı!
Aziz Yıldırım döneminde yıllarca FBTV’nin bir numaralı ismi olan Fatih Demirkol, sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldıracak bombayı patlattı!
Fatih Demirkol'un iddiasına göre, Aykut Kocaman'ın kurmay kadrosunda yer alacak isimler şunlar:
- Martin Skrtel (Eski Fenerbahçeli stoper) - Dirk Kuyt (Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi, eski Hollandalı yıldız) - Volkan Demirel (Fenerbahçe'nin efsane kaptanı ve eski kalecisi) - Selçuk Şahin (Kulübe yıllarca hizmet etmiş eski milli futbolcu) - Turgay Altay (Aykut Kocaman’ın uzun yıllardır sağ kolu olan deneyimli antrenör) - Oğuz Dağlaroğlu (Eski kaleci ve antrenör) - Alper Aşçı (Aykut Kocaman'ın ekiplerinde görev alan atletik performans uzmanı)
Demirkol, teknik kadronun sadece bu isimlerle sınırlı kalmayacağını da sözlerine ekledi. Deneyimli gazeteci, bu yerli ve yabancı tanıdık isimlerin yanı sıra, yurt dışından da birçok uzmanın ve önemli ismin teknik ekibe dahil edileceğini iddia etti.
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