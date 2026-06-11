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#1
Foto - Bomba isimler: İşte Aykut Kocaman'ın teknik heyeti: Cuma günü kıyamet kopacak...

Aziz Yıldırım döneminde yıllarca FBTV’nin bir numaralı ismi olan Fatih Demirkol, sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldıracak bombayı patlattı!

#2
Foto - Bomba isimler: İşte Aykut Kocaman'ın teknik heyeti: Cuma günü kıyamet kopacak...

Aziz Yıldırım döneminde yıllarca FBTV’nin bir numaralı ismi olan Fatih Demirkol, sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldıracak bombayı patlattı!

#3
Foto - Bomba isimler: İşte Aykut Kocaman'ın teknik heyeti: Cuma günü kıyamet kopacak...

Fatih Demirkol'un iddiasına göre, Aykut Kocaman'ın kurmay kadrosunda yer alacak isimler şunlar:

#4
Foto - Bomba isimler: İşte Aykut Kocaman'ın teknik heyeti: Cuma günü kıyamet kopacak...

- Martin Skrtel (Eski Fenerbahçeli stoper) - Dirk Kuyt (Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi, eski Hollandalı yıldız) - Volkan Demirel (Fenerbahçe'nin efsane kaptanı ve eski kalecisi) - Selçuk Şahin (Kulübe yıllarca hizmet etmiş eski milli futbolcu) - Turgay Altay (Aykut Kocaman’ın uzun yıllardır sağ kolu olan deneyimli antrenör) - Oğuz Dağlaroğlu (Eski kaleci ve antrenör) - Alper Aşçı (Aykut Kocaman'ın ekiplerinde görev alan atletik performans uzmanı)

#5
Foto - Bomba isimler: İşte Aykut Kocaman'ın teknik heyeti: Cuma günü kıyamet kopacak...

Demirkol, teknik kadronun sadece bu isimlerle sınırlı kalmayacağını da sözlerine ekledi. Deneyimli gazeteci, bu yerli ve yabancı tanıdık isimlerin yanı sıra, yurt dışından da birçok uzmanın ve önemli ismin teknik ekibe dahil edileceğini iddia etti.

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Yorumlar

M.ucr

Eskiye rağbet olsa bjt pazarına nur yağardı.
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