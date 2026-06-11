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Dünya
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Türkiye'yi de hedef gösterdiler: Dünya Kupası gibi boş işlerle uğraşmayın, saflarımıza katılın
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Türkiye'yi de hedef gösterdiler: Dünya Kupası gibi boş işlerle uğraşmayın, saflarımıza katılın

Somali merkezli Eş Şebab örgütü, Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala dikkat çeken bir bildiri yayımladı. Uzun süredir Somali hükümetine siyasi ve askeri destek sağlayan Türkiye, örgütün hedef aldığı ülkeler arasında yer alıyor. Daha önce de Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan Eş Şebab, son bildirisinde isim vermeden Türkiye ve diğer yabancı ülkelerin Somali'den çekilmesi gerektiğini savundu. Örgüt ayrıca, gençlere yönelik yaptığı çağrıyla dikkat çekici mesajlar verdi.

#1
Foto - Türkiye'yi de hedef gösterdiler: Dünya Kupası gibi boş işlerle uğraşmayın, saflarımıza katılın

Mepanews'te yer alan habere göre, Somali merkezli Eş Şebab örgütünün medya birimi, ABD'yi Somali halkına karşı düşmanca politikalar izlemekle suçlayan bir açıklama yayınladı. Hareketin basın ofisi tarafından İngilizce olarak yayımlanan ve "ABD Somali Halkına Yönelik Gerçek Nefretini Ortaya Koyuyor" başlığını taşıyan açıklamada, Washington yönetiminin uzun yıllardır Somali halkına yönelik politikalarının "ortaklık ve kalkınma" söylemiyle gizlendiği öne sürüldü.

#2
Foto - Türkiye'yi de hedef gösterdiler: Dünya Kupası gibi boş işlerle uğraşmayın, saflarımıza katılın

Açıklamada, ABD'nin Somali halkını desteklediği yönündeki söylemlerine rağmen ülkedeki "yolsuz liderleri", "toprak hırsızlarını" ve "savaş ağalarını" desteklediği ifade edildi. Ayrıca Washington'un Somali'nin kritik altyapısına karşı ekonomik savaş yürüttüğü ve ülkenin iç siyasetini Somali halkının çıkarları yerine Amerikan çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığı öne sürüldü.

#3
Foto - Türkiye'yi de hedef gösterdiler: Dünya Kupası gibi boş işlerle uğraşmayın, saflarımıza katılın

Eş Şebab, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana Somali halkına yönelik düşmanlığın daha görünür hale geldiğini savunarak, Somalililerin aşağılayıcı ifadelerle hedef alındığını ve itibarlarının zedelenmeye çalışıldığını belirtti.

#4
Foto - Türkiye'yi de hedef gösterdiler: Dünya Kupası gibi boş işlerle uğraşmayın, saflarımıza katılın

Örgüt açıklamasında, son dönemde gündeme gelen Ömer Arten davasını da ABD'nin Somali kökenlilere yönelik yaklaşımının bir örneği olarak gösterdi. Açıklamada, söz konusu davanın Washington'un karar alma süreçlerinin yalnızca güvenlik kaygıları veya aşırıcılıkla mücadele gerekçeleriyle değil, Somalileri hedef alan etnik ve ırksal önyargılarla şekillendiğini ortaya koyduğu ileri sürüldü.

#5
Foto - Türkiye'yi de hedef gösterdiler: Dünya Kupası gibi boş işlerle uğraşmayın, saflarımıza katılın

ABD'nin Somali halkına yönelik tutumunun farklı alanlarda görüldüğü savunulan açıklamada, ülkede düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında kadınlar, çocuklar ve yaşlı sivillerin de hedef alındığı ifade edildi.

#6
Foto - Türkiye'yi de hedef gösterdiler: Dünya Kupası gibi boş işlerle uğraşmayın, saflarımıza katılın

Eş Şebab, açıklamasının devamında Somali halkına ve özellikle gençlere çağrıda bulundu. Hareket, gençlerin zamanlarını "Dünya Kupası gibi önemsiz ve boş işlerle" harcamamaları gerektiğini savunarak, yabancı güçlerin ve onların desteklediğini ileri sürdüğü yerel aktörlerin ülkeden çıkarılması gerektiğini vurguladı.

#7
Foto - Türkiye'yi de hedef gösterdiler: Dünya Kupası gibi boş işlerle uğraşmayın, saflarımıza katılın

Açıklamada ayrıca, Somali'de "izzet, özgürlük ve tam bağımsızlığa dayalı" bir düzen kurulması gerektiği ifade edilirken, ülkenin İslam şeriatı temelinde yönetilmesi çağrısı yapıldı. Eş Şebab, açıklamasını Somalililere "işgal ve aşağılanma karanlığından çıkmaları", "egemenlik ve onurlarını geri kazanmaları" ve kendi saflarına katılmaları yönündeki çağrıyla sonlandırdı.

#8
Foto - Türkiye'yi de hedef gösterdiler: Dünya Kupası gibi boş işlerle uğraşmayın, saflarımıza katılın

Somali'de El Kaide bağlantılı Eş Şebab ile ABD ve Türkiye başta olmak üzere uluslararası taraflarca desteklenen güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar uzun yıllardır devam ediyor.

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