Türkiye'yi de hedef gösterdiler: Dünya Kupası gibi boş işlerle uğraşmayın, saflarımıza katılın
Somali merkezli Eş Şebab örgütü, Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala dikkat çeken bir bildiri yayımladı. Uzun süredir Somali hükümetine siyasi ve askeri destek sağlayan Türkiye, örgütün hedef aldığı ülkeler arasında yer alıyor. Daha önce de Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan Eş Şebab, son bildirisinde isim vermeden Türkiye ve diğer yabancı ülkelerin Somali'den çekilmesi gerektiğini savundu. Örgüt ayrıca, gençlere yönelik yaptığı çağrıyla dikkat çekici mesajlar verdi.