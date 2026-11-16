Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu

“BİR ADA, İKİ DEVLET” Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ancak mevcut iki bağımsız ve egemen devlet arasında tesis edilecek bir iş birliği ve uzlaşı temelinde ulaşılabileceğine inanıyoruz. Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik açıktır: bir ada, iki devlet” dedi. Ertuğruloğlu, uluslararası platformlarda KKTC’nin tanınması yönünde yaptığı çağrılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını iletti. EİT ÜYELERİNE “SOMUT VE ZAMANLI ADIMLAR ATIN” ÇAĞRISI Uluslararası toplumun Kıbrıs Rum Yönetimi lehine sergilediği yaklaşım sonucunda gençlerin, sporcuların, sanatçıların, akademisyenlerin ve iş insanlarının doğrudan ulaşım ve uluslararası ticaret konusunda haksız engellerle karşılaştığını ifade eden Ertuğruloğlu, konuşmasının sonunda EİT üyesi ülkelere çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, kardeş EİT üyesi ülkeleri, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların sona erdirilmesi yönünde somut ve zamanlı adımlar atmaya, KKTC ile doğrudan ticari, ekonomik, kültürel, turizm ve eğitim ilişkileri geliştirmeye ve KKTC kurumlarının teşkilat mekanizmalarına tam ve etkin katılımını desteklemeye davet etti.