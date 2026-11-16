Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu

“KIBRIS TÜRK HALKI BUGÜN DE TEMEL İNSAN HAKLARIYLA BAĞDAŞMAYAN HAKSIZ AMBARGO VE İZOLASYONLARA MARUZ BIRAKILMAKTADIR” Kıbrıs meselesine ve tarihsel sürece de değinen Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Adası’nda özden gelen haklarını, egemenliğini, onurunu ve varlığını korumak amacıyla altmış yılı aşkın bir süredir mücadele verdiğini kaydetti. 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının kuşatılmış yerleşim bölgelerinde son derece ağır ve insanlık dışı koşullar altında sistematik baskı ve zulme maruz bırakıldığı bilgisini paylaşan Ertuğruloğlu, şöyle konuştu: “15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan ve Rum işbirlikçileri tarafından gerçekleştirilen darbe ise adanın Yunanistan'a ilhakını amaçlamış; garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin zamanında gerçekleştirdiği müdahale, bu karanlık döneme son vererek Kıbrıs Türk halkının varlığının korunmasını sağlamış ve adanın Yunanistan tarafından ilhak edilmesini önlemiştir. Ne yazık ki, Kıbrıs Türk tarafının on yıllar boyunca ortaya koyduğu iyi niyetli ve yapıcı çabalara rağmen, Kıbrıs Türk halkı bugün de temel insan haklarıyla bağdaşmayan haksız ambargo ve izolasyonlara maruz bırakılmaktadır. Uluslararası toplumun Kıbrıs Rum yönetimi lehine sergilediği taraflı yaklaşımın bir sonucu olarak gençlerimiz, sporcularımız, sanatçılarımız, akademisyenlerimiz ve iş insanlarımız uluslararası ticarete, doğrudan ulaşıma ve küresel işbirliği imkânlarına erişim konusunda ciddi ve haksız engellerle karşılaşmaya devam etmektedir. Bu uygulamalar yalnızca Kıbrıs Türk halkının haklarını değil, aynı zamanda bölgesel işbirliği ve dayanışmanın temel ilkelerini de zedelemektedir.”