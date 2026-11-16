  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en zenginleri listesinde değişim! 3 milyarder tepetaklak oldu Eleştirilerin odağında bulunuyordu! Infantino yeniden aday olmaya hazırlanıyor Kimsenin haberi yok ama herkesin gözdesi oldu: Türk Ayakkabı ihracatçılarının yeni hedefi Suudi Arabistan ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar Verilen talimatı açık açık söyledi! Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı itiraf Yurt odasında üretti: Saatte 790 kilometre hıza ulaştı Putin savaşa rağmen ihracatı artırdı Uraloğlu: Alımların yüzde 80’i milli kaynaklardan: Karayollarına 577 yeni ekipman kazandırdık İlahiayatçı Mustafa Karataş isyan etti: Niye kılı kıpırdamıyor kimsenin? Herkes şikayet ediyor, kimse dokunamıyor Evde yapılan nefis tarif: Kokoş kurabiye adıyla tanınan kurabiye... Misafir çatlatan lezzet için püf noktasına dikkat
Aktüel
8
Yeniakit Publisher
Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasındaki mevcut gerçekliğin “tek ada, iki devlet” olduğunu ifade ederek, “Adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ancak mevcut iki bağımsız ve egemen devlet arasında tesis edilecek bir iş birliği ve uzlaşı temelinde ulaşılabileceğine inanıyoruz. Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik açıktır: bir ada, iki devlet” dedi.

#1
Foto - Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında bölgesel iş birliği, Kıbrıs meselesindeki mevcut pozisyon ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması yönünde mesajlar veren Ertuğruloğlu, KKTC’nin 2027 yılında bir EİT etkinliğine müşterek ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

#2
Foto - Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu

Ertuğruloğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile doğrudan ticari, ekonomik, kültürel, turizm ve eğitim ilişkilerinin geliştirilmesinin, halklarımız arasındaki mevcut kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, EİT üyesi ülkeleri kurumlarımızın teşkilatın mekanizma ve girişimlerine tam ve etkin katılımını desteklemeye davet ediyoruz” dedi.

#3
Foto - Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ VE 2027 EV SAHİPLİĞİ ÖNERİSİ  

#4
Foto - Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu

Konuşmasına, toplantının ev sahibi Pakistan’a; EİT Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Asad Majeed Khanve EİT Sekretaryası’na teşekkür ederek başlayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, küresel ekonomideki tedarik zinciri aksamaları, enerji arz güvenliği sorunları ve enflasyonist baskılar karşısında bölgesel ekonomik bütünleşmenin ve EİT ülkeleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti. Gözlemci üye statüsündeki KKTC’nin ticaret, ulaştırma, turizm, tarım, yükseköğretim ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında Teşkilat çalışmalarına etkin katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, dinamik ekonomisi, yükseköğretim kurumları ve Doğu Akdeniz’deki stratejik denizcilik altyapısıyla bölgesel iş birliği için güvenilir bir ortak olmayı hedeflediklerini kaydetti. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC’nin bölgesel iş birliğine katkı sunma kararlılığının bir göstergesi olarak 2027 yılı içerisinde bir EİT etkinliğine müşterek ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.   

#5
Foto - Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu

“KIBRIS TÜRK HALKI BUGÜN DE TEMEL İNSAN HAKLARIYLA BAĞDAŞMAYAN HAKSIZ AMBARGO VE İZOLASYONLARA MARUZ BIRAKILMAKTADIR”   Kıbrıs meselesine ve tarihsel sürece de değinen Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Adası’nda özden gelen haklarını, egemenliğini, onurunu ve varlığını korumak amacıyla altmış yılı aşkın bir süredir mücadele verdiğini kaydetti. 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının kuşatılmış yerleşim bölgelerinde son derece ağır ve insanlık dışı koşullar altında sistematik baskı ve zulme maruz bırakıldığı bilgisini paylaşan Ertuğruloğlu, şöyle konuştu: “15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan ve Rum işbirlikçileri tarafından gerçekleştirilen darbe ise adanın Yunanistan'a ilhakını amaçlamış; garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin zamanında gerçekleştirdiği müdahale, bu karanlık döneme son vererek Kıbrıs Türk halkının varlığının korunmasını sağlamış ve adanın Yunanistan tarafından ilhak edilmesini önlemiştir. Ne yazık ki, Kıbrıs Türk tarafının on yıllar boyunca ortaya koyduğu iyi niyetli ve yapıcı çabalara rağmen, Kıbrıs Türk halkı bugün de temel insan haklarıyla bağdaşmayan haksız ambargo ve izolasyonlara maruz bırakılmaktadır. Uluslararası toplumun Kıbrıs Rum yönetimi lehine sergilediği taraflı yaklaşımın bir sonucu olarak gençlerimiz, sporcularımız, sanatçılarımız, akademisyenlerimiz ve iş insanlarımız uluslararası ticarete, doğrudan ulaşıma ve küresel işbirliği imkânlarına erişim konusunda ciddi ve haksız engellerle karşılaşmaya devam etmektedir. Bu uygulamalar yalnızca Kıbrıs Türk halkının haklarını değil, aynı zamanda bölgesel işbirliği ve dayanışmanın temel ilkelerini de zedelemektedir.”  

#6
Foto - Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu

“KIBRIS MESELESİNE İLİŞKİN TUTUMUMUZ AÇIK VE NETTİR”   “Kıbrıs meselesine ilişkin tutumumuz açık ve nettir” diyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Federasyon temelinde bir çözüm modeli, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ve Kıbrıs Türk tarafıyla siyasi gücü ve ekonomik refahı paylaşma konusundaki isteksizliği nedeniyle tükenmiş ve geçerliliğini yitirmiştir. Aynı yaklaşım çerçevesinde elli yılı aşkın süredir devam eden müzakere süreçlerinin yeniden tekrarlanmasının bir sonuç vermeyeceği açıktır.” ifadesini kullandı. Bu nedenle, 2021 yılından bu yana Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile eş güdüm içerisinde Kıbrıs’ta yeni ve gerçekçi bir çözüm zemininin esas alınması gerektiğini savunduklarını kaydeden Ertuğruloğlu, bu yeni zeminin temelini, Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının kabul edilmesinin oluşturduğunu vurguladı.

#7
Foto - Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu

“BİR ADA, İKİ DEVLET”   Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ancak mevcut iki bağımsız ve egemen devlet arasında tesis edilecek bir iş birliği ve uzlaşı temelinde ulaşılabileceğine inanıyoruz. Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik açıktır: bir ada, iki devlet” dedi. Ertuğruloğlu, uluslararası platformlarda KKTC’nin tanınması yönünde yaptığı çağrılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını iletti.   EİT ÜYELERİNE “SOMUT VE ZAMANLI ADIMLAR ATIN” ÇAĞRISI   Uluslararası toplumun Kıbrıs Rum Yönetimi lehine sergilediği yaklaşım sonucunda gençlerin, sporcuların, sanatçıların, akademisyenlerin ve iş insanlarının doğrudan ulaşım ve uluslararası ticaret konusunda haksız engellerle karşılaştığını ifade eden Ertuğruloğlu, konuşmasının sonunda EİT üyesi ülkelere çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, kardeş EİT üyesi ülkeleri, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların sona erdirilmesi yönünde somut ve zamanlı adımlar atmaya, KKTC ile doğrudan ticari, ekonomik, kültürel, turizm ve eğitim ilişkileri geliştirmeye ve KKTC kurumlarının teşkilat mekanizmalarına tam ve etkin katılımını desteklemeye davet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı
Gündem

Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez çürük dişleri eski haline getiriyormuş! Etkili olan faktörler...
Kadın - Aile

40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez çürük dişleri eski haline getiriyormuş! Etkili olan faktörler...

Kuzey İrlanda’nın en önemli üniversitelerinden biri olan Belfast Queen’s Üniversitesi'nde araştırma konusunda bozuk dişleri eski haline geti..
Türkiye'de karayollarında yeni dönem! 52 noktaya İHA'lar iniş kalkış yapabilecek
Gündem

Türkiye'de karayollarında yeni dönem! 52 noktaya İHA'lar iniş kalkış yapabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısında dikkat çeken yeni bir uygulamayı duyurdu. Afet ve acil duru..
Erivan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük alkış! Aram Kuran'ın sözleri zirveye damga vurdu
Gündem

Erivan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük alkış! Aram Kuran'ın sözleri zirveye damga vurdu

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Dünya Ermenileri Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de Ermenice yayın yap..
Lodos etkiledi! 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor
Yerel

Lodos etkiledi! 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Öte yandan Balıkçılar da bugün yine hava muhalefeti ne..
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca!
Yerel

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların camlarını kırarak ortalığı birbirine katan bir şahıs, ihbar üzerine olay yerine gele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23