ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Rusya ile sınır komşusu olan veya Moskova kaynaklı güvenlik risklerinden endişe duyan diğer Doğu Avrupa ülkeleri de benzer şekilde hızlı silahlanma arayışında. Bu durum, teslimat süresi ve maliyet açısından rekabetçi çözümler sunabilen Türk savunma şirketlerinin önünü açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ahmet Akyol da bölgedeki ülkelerin önceliğinin NATO dışından gelebilecek tehditlere karşı korunmak olduğunu belirterek, bu ülkelerin ihtiyaç duydukları savunma kabiliyetlerine mümkün olan en kısa sürede ulaşmaya çalıştığını söyledi. Batı Avrupalı bir savunma sanayisi yetkilisi de Rusya sınırına yakın ülkelerin içinde bulunduğu güvenlik endişesine dikkat çekerek, bu ülkelerin askeri teçhizata acil ihtiyaç duyduğunu ifade etti. ASELSAN'ın Avrupa açılımında önümüzdeki dönemde hangi ülkelerle yeni anlaşmalar imzalayacağı merak konusu olurken, Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim gücünün Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde nasıl bir rol üstleneceği de yakından takip ediliyor.