  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Önünü tıkayacak deniliyordu... Oosterwolde için gözler Emre Belözoğlu'nda Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet! Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu Dünyanın en zenginleri listesinde değişim! 3 milyarder tepetaklak oldu Eleştirilerin odağında bulunuyordu! Infantino yeniden aday olmaya hazırlanıyor Kimsenin haberi yok ama herkesin gözdesi oldu: Türk Ayakkabı ihracatçılarının yeni hedefi Suudi Arabistan ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar Verilen talimatı açık açık söyledi! Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı itiraf Yurt odasında üretti: Saatte 790 kilometre hıza ulaştı Putin savaşa rağmen ihracatı artırdı
Teknoloji-Bilişim
16
Yeniakit Publisher
ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşlarından ASELSAN’a yönelik yurt dışı talebi giderek artarken, bazı ülkelerin Türkiye’nin sektördeki yükselişini engellemeye yönelik girişimleri de sürüyor. Türkiye’nin savunma teknolojilerine artan ilgiyi ortaya koyan Avrupalı bazı yetkililer ise dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Yetkililer, “Rusya sınırına yakın ülkeler büyük endişe içinde; Türkiye’den savunma teçhizatını bir an önce temin etmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Türkiye'nin savunma sanayisindeki en büyük şirketlerinden ASELSAN, Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmak için harekete geçti. Özellikle Rusya tehdidini yakından hisseden NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerle yeni işbirlikleri kurmayı hedefleyen şirket, Avrupa Birliği'nin savunma sanayisinde yerli üretimi önceleyen politikalarına rağmen pazarda daha güçlü bir konuma gelmek istiyor.

#2
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Fransa'da düzenlenen Euronaval Savunma Fuarı kapsamında Politico'ya yaptığı açıklamalarda, Avrupa ülkelerinin Türk savunma sanayisiyle işbirliğine açık olduğunu söyledi. Akyol, Avrupa Birliği'nin gündemindeki 'Made in Europe' yaklaşımının savunma alanında işbirliğinin önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Avrupa'daki bazı NATO üyelerinin de bu yönde düşündüğünü belirten Akyol, savunma sanayisinin sıradan bir ticaret alanı olmadığını ifade ederek, "Savunma sanayisi sıradan bir iş kolu değil. Çatışma dönemlerinde işbirliğinin simgesidir" dedi.

#4
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Avrupa Birliği, üye ülkelerin savunma kapasitesini güçlendirmek ve ortak üretimi artırmak amacıyla kendi savunma sanayisine öncelik veren politikalar geliştiriyor. Ancak bu yaklaşım, Türkiye gibi AB üyesi olmayan NATO müttefiklerinin Avrupa'daki projelere katılımını zorlaştırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

#5
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

ASELSAN ise bu politikaların uzun vadede Avrupa'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamasını güçleştirebileceği görüşünde. Özellikle Rusya kaynaklı güvenlik endişelerinin arttığı Doğu Avrupa ülkelerinde hızlı tedarik ihtiyacının, Türk savunma şirketleri için önemli fırsatlar oluşturabileceği düşünülüyor.

#6
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Radar, elektronik harp, insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri, hava savunma çözümleri ve sonar teknolojileri geliştiren ASELSAN, üretim kapasitesini büyütmek için 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Şirket, Türkiye'nin katmanlı hava savunma projesi Çelik Kubbe'nin de ana yüklenicileri arasında bulunuyor.

#7
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

ASELSAN'ın açıkladığı finansal veriler, şirketin büyümesini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 151 milyar liraya, yaklaşık 2,7 milyar euroya yükseldi. Bakiye sipariş tutarı ise 30 milyar dolara ulaştı. Yeni ihracat sözleşmelerinde de dikkat çekici bir artış yaşandı. ASELSAN, yılın ilk dokuz ayında imzaladığı yeni ihracat sözleşmelerinin toplam değerinin yüzde 34 yükselerek 1,9 milyar dolara çıktığını duyurdu.

#8
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketini kapsayan listesinde 47'nci sırada yer alan ASELSAN, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Orta Asya'nın ardından Avrupa'daki faaliyetlerini de genişletmeyi amaçlıyor. Şirketin Avrupa'da hâlihazırda önemli bağlantıları bulunuyor. Polonya, geçen yıl aralık ayında ASELSAN ile 410 milyon dolarlık elektronik harp anlaşması imzaladı. Romanya'nın en yeni savaş gemisinde de ASELSAN tarafından geliştirilen radar sistemleri kullanılıyor. Ahmet Akyol, bu işbirliklerini Batı Avrupa'ya doğru genişletmek istediklerini belirtti.

#9
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

ASELSAN'ın Avrupa hedeflerinin önündeki en önemli sorunlardan biri ise AB'nin savunma tedarikinde kendi üreticilerini öne çıkarma politikası. Birliğin 150 milyar euroluk SAFE savunma finansmanı programında, projelerde kullanılacak bileşenlerin maliyetinin en az yüzde 65'inin genişletilmiş Avrupa alanından karşılanması şartı bulunuyor. Türkiye gibi üçüncü ülkelerden sağlanabilecek bileşenlerin payı ise yüzde 35 ile sınırlandırılıyor. Üstelik SAFE düzenlemeleri, AB'nin ve üye ülkelerinin güvenlik ve savunma çıkarlarına aykırı hareket ettiği değerlendirilen üçüncü ülkelerden tedarik yapılmasını da yasaklıyor. Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP), bu hükmün Türk savunma sanayisinin programa katılımını sınırlandırabilecek bir mekanizma oluşturduğuna dikkat çekiyor.

#10
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Benzer kısıtlamaların AB'nin gelecek dönem savunma fonlarında da gündeme gelmesi bekleniyor. Avrupa Rekabetçilik Fonu kapsamında üçüncü ülkelerin ortaklık anlaşmalarıyla desteklerden yararlanmasının önü tamamen kapatılmasa da güvenlik ve uygunluk şartları belirleyici olacak. Özellikle iyi komşuluk ilişkilerine yönelik koşulların Türkiye açısından nasıl uygulanacağı önem taşıyor.

#11
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Yunanistan'ın Türkiye'nin AB savunma programlarına katılımına karşı çıkması ve Fransa'nın üçüncü ülkelere fon erişimi konusunda temkinli yaklaşması da süreci zorlaştıran başlıklar arasında yer alıyor. Akyol ise Avrupalı ülkelerin ASELSAN'ın teknolojisini ve üretim kapasitesini yakından tanıdığını belirterek, şirketin rekabet gücüne güvendiklerini dile getirdi. Avrupa ülkelerinin Türk savunma şirketleriyle çalışmanın avantajlarını tecrübe ettiğini söyleyen Akyol, bu ülkelerin söz konusu kısıtlamalara destek vermediğini ifade etti.

#12
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Türkiye ile savunma alanında işbirliği yapmak isteyen Avrupa ülkelerinin başında Polonya geliyor. Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Bartosz Grodecki, geçtiğimiz ay AB'nin savunma programlarında üçüncü ülkelere yönelik kısıtlamalarını eleştirmiş ve Türkiye'nin güçlü, bağımsız bir savunma sanayisine sahip olduğunu vurgulamıştı. Rusya tehdidini doğrudan hisseden Polonya, askeri kapasitesini hızla artırmaya çalışıyor. Ülke, savunma bütçesinin yarısından fazlasını başta Güney Kore ve ABD olmak üzere yurt dışından silah ve askeri ekipman tedarikine ayırıyor.

#13
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Rusya ile sınır komşusu olan veya Moskova kaynaklı güvenlik risklerinden endişe duyan diğer Doğu Avrupa ülkeleri de benzer şekilde hızlı silahlanma arayışında. Bu durum, teslimat süresi ve maliyet açısından rekabetçi çözümler sunabilen Türk savunma şirketlerinin önünü açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ahmet Akyol da bölgedeki ülkelerin önceliğinin NATO dışından gelebilecek tehditlere karşı korunmak olduğunu belirterek, bu ülkelerin ihtiyaç duydukları savunma kabiliyetlerine mümkün olan en kısa sürede ulaşmaya çalıştığını söyledi. Batı Avrupalı bir savunma sanayisi yetkilisi de Rusya sınırına yakın ülkelerin içinde bulunduğu güvenlik endişesine dikkat çekerek, bu ülkelerin askeri teçhizata acil ihtiyaç duyduğunu ifade etti. ASELSAN'ın Avrupa açılımında önümüzdeki dönemde hangi ülkelerle yeni anlaşmalar imzalayacağı merak konusu olurken, Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim gücünün Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde nasıl bir rol üstleneceği de yakından takip ediliyor.

#14
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Batı Avrupalı bir savunma sanayisi yetkilisi, “Rusya sınırına yakın ülkeler dehşete kapılmış durumda; teçhizatı hemen istiyorlar.” diye konuştu.

#15
Foto - ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fon soruşturmasında ortalığı sarsan ek ifade! Tutuklu Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'den Borsa İstanbul ve ekonomi kulislerini karıştıracak iddialar!
Gündem

Fon soruşturmasında ortalığı sarsan ek ifade! Tutuklu Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'den Borsa İstanbul ve ekonomi kulislerini karıştıracak iddialar!

Türkiye’nin sermaye piyasalarını derinden sarsan fon soruşturmasında tutuklu bulunan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, 13 Kası..
Yürekleri ısıtan vefa örneği!
Gündem

Yürekleri ısıtan vefa örneği!

Hatay’da vatan uğruna şehadet şerbetini içen Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar’ın ailesi, evlatlarının aziz hatırasını yaşatmak için destansı ..
Filistin'in kuruluş yıl dönümünde Erdoğan'dan anlamlı mesaj
Siyaset

Filistin'in kuruluş yıl dönümünde Erdoğan'dan anlamlı mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı!
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Türkiye'nin sarsılmaz desteği..
Vehbi Korkutata kaleme aldı! ‘Şakamız yok İsrail’e gireriz’
Siyaset

Vehbi Korkutata kaleme aldı! ‘Şakamız yok İsrail’e gireriz’

zAraştırmacı Gazeteci Yazar Vehbi Korkutata, kaleme aldığı son yazısında İsrail siyasetindeki değişim sinyallerinden Ankara'nın COP31 zirves..
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca!
Yerel

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların camlarını kırarak ortalığı birbirine katan bir şahıs, ihbar üzerine olay yerine gele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23