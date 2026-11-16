ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar
Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşlarından ASELSAN’a yönelik yurt dışı talebi giderek artarken, bazı ülkelerin Türkiye’nin sektördeki yükselişini engellemeye yönelik girişimleri de sürüyor. Türkiye’nin savunma teknolojilerine artan ilgiyi ortaya koyan Avrupalı bazı yetkililer ise dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Yetkililer, “Rusya sınırına yakın ülkeler büyük endişe içinde; Türkiye’den savunma teçhizatını bir an önce temin etmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.