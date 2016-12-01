2016-12-01 22:48:10 Kestane en güzel nasıl pişirilir?
Kışın evlerimizin olmazsa olmazı olan sıcacık kestanelerin kokusu evlerde ve sokaklarda hissedilir oldu.
Kışın evlerimizin olmazsa olmazı olan sıcacık kestanelerin kokusu evlerde ve sokaklarda hissedilir oldu.
Tavada közleme - Hepimizin yaygın olarak bildiği yöntem ise kestaneyi tavada közlemektir. İlk önce kestanelerin bombeli kısmına ince bir çizik atmak çok önemlidir.
Sonrasında ise bol suyla yıkayıp soğuk suda 1 saat kadar bekletip tavaya koyun. 30 dakika kadar çevirerek kısık ateşte pişirin. Kestanelerin hepsi aynı anda pişmeyebilir aralarından seçip kontrol etmekte fayda var. Kestaneyi ağzınıza attığınızda dağılıyorsa olmuştur.
Fırında közleme - Kestanelerin üstüne çarpı şeklinde ince çizikler atıp tavaya ya da tencereye koyun. Üstü tamamen su dolacak şekilde ocağa koyun.
Kaynamaya başladığı zaman tepsiye dizmeye başlayın. 200 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirip daha sonra bir bezin içine koyup 5 dakika kadar soğutun.
Mikrodalga Fırında Pişirme - Kestane pişirmek için en pratik yöntemlerden biridir. Kestaneleri kesip ince çizikler atın. Çizik attığımız kestanleri bol suyla yıkayıp ısıya dayanıklı bir kaseye koyun ve mikrodalga fırına yerleştirin.
Yaklaşık 5 dakika kadar pişmesini bekleyin. Piştikten sonra kendi buharıyla birlikte soyulmaya başlayacaktır
Kızartma - Bu yöntem kestaneyi gurme lezzet olarak görenler için en uygun yöntemlerdendir.
Yemeklerde kullanılmak üzere, kesip yıkadığınız kestaneleri kızgın yağda 20-25 dakika kızartın.
Soğuduktan sonra kabuklarını kolayca çıkarabilirsiniz
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