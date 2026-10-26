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Türk profesörden ürküten uyarı: Tehlike var! O ilimizde 7 büyüklüğünde deprem olabilir

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Türk profesörden ürküten uyarı: Tehlike var! O ilimizde 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, 7 şiddetinde deprem üretmesi beklenen bölgeyi açıkladı. Seyitoğlu söz konusu bölgeyle ilgili 'tehlike büyük' yorumunu yaptı.

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Foto - Türk profesörden ürküten uyarı: Tehlike var! O ilimizde 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde, Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen "Bursa Depremi Konuşuyor" paneli, kentin jeolojik yapısını ve taşıdığı devasa riski gözler önüne serdi. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Deprem Tehlikesi Açısından Havza Biçen Faylar Arasında Bir Karşılaştırma" başlıklı sunumunda fay sistemlerini deprem tehlikesi açısından ele aldı.

#2
Foto - Türk profesörden ürküten uyarı: Tehlike var! O ilimizde 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Bursa Ovası’nın altından geçen ve 94 kilometre uzunluğa ulaşan dev fay sistemine işaret etti.

#3
Foto - Türk profesörden ürküten uyarı: Tehlike var! O ilimizde 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Gürol Seyitoğlu, "Türkiye Diri Fay Haritası’nda Bursa ve çevresindeki faylar, 1855 yılında gerçekleşen depremlere neden olan faylar kadar uzun değil. Bizim tespit ettiğimiz fay, tüm Bursa Ovası’nı boydan boya geçen bir fay. Bu fayın uzunluğu yaklaşık 94 kilometreyi buluyor.

#4
Foto - Türk profesörden ürküten uyarı: Tehlike var! O ilimizde 7 büyüklüğünde deprem olabilir

1855 yılında bu fayın yaklaşık yarısının kırıldığı, tarihi kayıtlardaki hasarların incelenmesiyle ortaya konuluyor. Bu rapor ve çalışmalarda, Susurluk’tan Kestel’e kadar uzanan bir sistemin kırılmış olması gerektiği belirtiliyor. Çünkü 1855 yılında iki deprem meydana gelmiş. Bize göre Kestel’den Yenişehir Ovası’nın iç kesimlerine uzanan bölüm ise 1855 yılında kırılmamış görünüyor.

#5
Foto - Türk profesörden ürküten uyarı: Tehlike var! O ilimizde 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Bu noktada bazı hesaplamalar yapmaya başlıyorsunuz. Fayların yılda kaç milimetre yer değiştirdiği önemli; çünkü bu verilerle fay üzerinde biriken gerilmeyi hesaplıyorsunuz. Buna göre, 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip bir fay sistemimiz var. Üstelik bu fay, ovanın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde de ovaları boydan boya geçen faylar bulunuyor.

#6
Foto - Türk profesörden ürküten uyarı: Tehlike var! O ilimizde 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Ancak bunların varlığı genellikle deprem sonrasında ortaya konulmuş. Belirli bir büyüklüğe ulaşan depremler, yüzeyde kırılmalara neden olabiliyor ve fayın izi depremden sonra belirginleşebiliyor. Bursa’nın avantajı ise deprem gerçekleşmeden önce fayın ovanın içinde bulunduğunu biliyor olmamız. Bu bilgi doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Foto - Türk profesörden ürküten uyarı: Tehlike var! O ilimizde 7 büyüklüğünde deprem olabilir

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Foto - Türk profesörden ürküten uyarı: Tehlike var! O ilimizde 7 büyüklüğünde deprem olabilir

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Yorumlar

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konu uzun derin ince tane tane birbirine bağlı işler...
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