Hesaplar tamamen değişti! İşte emekli ve memur maaşı için en güçlü rakam

Öte yandan en düşük emekli maaşına yapılacak zam ise yasal düzenleme ile belirleniyor. Ancak son dönemde en düşük emekli maaşına SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam doğrultusunda zam yapıldığı için hesaplamalar da buna göre yapılıyor. Dolayısıyla halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşına yüzde 10,45 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 26 bin 13 TL'ye yükselebileceği hesaplanıyor.