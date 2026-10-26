Hesaplar tamamen değişti! İşte emekli ve memur maaşı için en güçlü rakam
Milyonların maaş zammında hesabın netleşmesi için geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamlarıyla yeni yılda alınacak zam belli olacak. Emekli, memur ve memur emeklisi için hesaplar hızlandı. Finansal Kurumlar Birliği'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,06 olarak açıklanırken söz konusu tahmine göre emekli maaşlarına yapılacak zam hesabı değişti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur zammı yeni yılda ne kadar olacak? İşte son hesaplar...