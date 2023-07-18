Kepazelikler bitmiyor! Mide bulandıran ilan

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Ben kimseyi suçlamak için demiyorum, bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Bizler emlak firmaları, eğer bir ilan yükleyeceksek internet portalına, bakanlıktan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almak zorundayız. Burada bireysel ilanlarda sıkıntı var. Kim oldukları belli değil. Sanal ortamda ilanlar yüklüyorlar. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. İlanların yayınlanmasıyla ilgili düzenleme yapılmalı. İvedi şekilde çıkması lazım. Eğer çıkarsa internet ortamında belirsiz, yanıltıcı ilanların önüne kesilir. Bakanlığımız mutlaka kira tespit komisyonu çalışması yapması gerekir diye düşünüyorum. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinde yapılması gibi bir düşüncemiz var. E-devlet üzerinden sözleşme yapılırsa, kiralayan belli olacak, gayrimenkulü kiraya veren de belli olacak. Kaç paraya kiraya verildiği de beyan edilecek. Böyle bir düzene girebilir. O kadar çok farklılık gösteriyor ki. Örneğin Yahyakaptan Mahallesi'nde site içinde, güvenlikli, kameralı, nezih bir site var diyelim. Orada Ortalama kira 20-25 bin TL bandında. Hemen yan tarafında apartman dairesi, güvenlik yok, site içinde değil onun kirası da 18 bin-19 TL civarında. Deprem öncesi 25-30 yıllık binalara bakıyoruz, rutubet almış, ısınamıyor, su kaçağı oluyor böyle yerlerde bile inanılmaz kiralar oluyor. Bu kiralar ödenmez, ödeyemezler"