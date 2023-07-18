Kepazelikler bitmiyor! Mide bulandıran ilan

Site içerisinde bulunan dairelerin 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulduğunu kaydeden Alpay Hacıoğlu, "Site içlerinde kiralar 20 bin TL ile 30 bin TL arası. Kent merkezinde apartman daireler 12 bin TL ile 13 bin TL oldu. Bu fiyatlarla beraber trajik vakaların artmasından endişe duyuyorum. Kiracı evi tutmak istiyor, hemen bir an evvel taşınmak istiyor. 1 aylık kirasını veriyor, depozitosunu veriyor ve ondan sonraki aylarda kirasını ödememeye başlıyor. Bundan sonra da problemler başlıyor" şeklinde konuştu. Bazı kötü niyetli kiracıların da ev sahiplerini sıkıntıya düşürdüğünü, kirasını ödemediğini ve konuta zarar verdiğini söyleyen Hacıoğlu, "Bazı ev sahiplerine de hak veriyorum. Ev sahibi 5 yıl önce evini uygun bir rakama kiraya vermiş. Belli limitlerde artırmış. Kiracı, kirasını gününde muntazam şekilde ödese dahi daireyi yıpratabiliyor. Bugün kombi arıza yapsa 20 bin TL'ye kombi alamıyorsunuz. Herkes gelişigüzel şekilde duvara bir şeyler asıyor, mutfak dolaplarını yıpratabiliyor vs. Kiracı o gayrimenkulü terk ettiğinde içeride ciddi masrafta oluyor" dedi. Hacıoğlu, bazı ev sahiplerinin de fırsatçı davranarak kiracısını rahatsız ettiğini belirterek, "Mal sahibi, 'Kendim oturacağım, bende kiradayım' derse emsal karar teşkil ediyor. Kiracının tahliyesine ve mal sahibini ikamet etmesine yönelik karar çıktı. Bunu nasıl takip edeceğiz? Eğer ben apar, topar çıkarıldıysam mal sahibini takip edeceğim. Gerçekten kendisi mi oturuyor diye onu takip edeceğim. Birçok ev sahibi de fırsatçılık yapıyor. Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı. 'Almanya'dan oğlum gelecek', 'Şuradan kızım gelecek' ya da 'Evim çok yıprandı. Siz çıkın, kendinize bir yer bulun. Evimi tadilata vereceğim. Gerekirse siz sonradan yeniden tutarsınız' gibi farklı farklı bahaneler üretenler de var. Baktığımızda yüzde 25 artışa uyan yüzde 33 civarında gayrimenkul sahibi de var" ifadelerini kullandı.