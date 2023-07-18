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Ekonomi
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Kepazelikler bitmiyor! Mide bulandıran ilan

2023-07-18 13:48:56
Kepazelikler bitmiyor! Mide bulandıran ilan

Kocaeli'de 7 Temmuz'da 18 bin 500 TL'ye ilana konulan kiralık dairenin, aynı hafta içinde fiyatı 2 bin TL yükseltilerek 20 bin 500 TL oldu. İnsanların midesini iyice bulandıran rezilliğe tepki gösteren Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, "Evet, serbest piyasa diyoruz ama bu kadar da serbest olmaması lazım" dedi.

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Foto - Kepazelikler bitmiyor! Mide bulandıran ilan

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu ise özellikle konut kiralarının artışlarıyla ilgili ciddi problemler yaşandığını belirterek, internet portallarının denetlenmesi ve düzene girmesi gerektiğini söyledi. İnternet portallarında bir kişinin, istediği gün ve saatte, dilediği gibi ilana koyduğu evin fiyat artırabildiğini ifade eden Hacıoğu, "Bu hafta içerisinde 18 bin TL'lik daire vardı. Bu daire 20 bin 500 TL'ye çıkmış. Yarın belki bin TL, 2 bin TL artırabilir. Evet, serbest piyasa diyoruz ama bu kadar da serbest olmaması lazım. Diyelim ki, aynı sitede sizin de, benim de evim var. Ben 15 bin TL'ye kiraya vermek istiyorum ama yan komşum 20 bin TL, 23 bin TL'ye çıktığında denge bozuluyor, pazar bozuluyor" dedi. Yüzde 25 kira artış sınırlamasının 1 yıl daha uzatıldığına dikkat çeken Hacıoğlu, "2024'ün haziran ayına kadar devam edecek. Yüzde 25'in üzerine artırım yapmak isteyenler varsa eğer yasal sürece düşerlerse devlet tarafından yaptırım olacak. Bu artış ev sahiplerini de mutlu etmiyor. Kiracıları da sıkıntıya sokuyor. 2 asgari ücretli çalışan ailenin olduğu düşünürsek bu ev kiralarını ödemeleri mümkün değil" diye konuştu.

#2
Foto - Kepazelikler bitmiyor! Mide bulandıran ilan

Site içerisinde bulunan dairelerin 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulduğunu kaydeden Alpay Hacıoğlu, "Site içlerinde kiralar 20 bin TL ile 30 bin TL arası. Kent merkezinde apartman daireler 12 bin TL ile 13 bin TL oldu. Bu fiyatlarla beraber trajik vakaların artmasından endişe duyuyorum. Kiracı evi tutmak istiyor, hemen bir an evvel taşınmak istiyor. 1 aylık kirasını veriyor, depozitosunu veriyor ve ondan sonraki aylarda kirasını ödememeye başlıyor. Bundan sonra da problemler başlıyor" şeklinde konuştu. Bazı kötü niyetli kiracıların da ev sahiplerini sıkıntıya düşürdüğünü, kirasını ödemediğini ve konuta zarar verdiğini söyleyen Hacıoğlu, "Bazı ev sahiplerine de hak veriyorum. Ev sahibi 5 yıl önce evini uygun bir rakama kiraya vermiş. Belli limitlerde artırmış. Kiracı, kirasını gününde muntazam şekilde ödese dahi daireyi yıpratabiliyor. Bugün kombi arıza yapsa 20 bin TL'ye kombi alamıyorsunuz. Herkes gelişigüzel şekilde duvara bir şeyler asıyor, mutfak dolaplarını yıpratabiliyor vs. Kiracı o gayrimenkulü terk ettiğinde içeride ciddi masrafta oluyor" dedi. Hacıoğlu, bazı ev sahiplerinin de fırsatçı davranarak kiracısını rahatsız ettiğini belirterek, "Mal sahibi, 'Kendim oturacağım, bende kiradayım' derse emsal karar teşkil ediyor. Kiracının tahliyesine ve mal sahibini ikamet etmesine yönelik karar çıktı. Bunu nasıl takip edeceğiz? Eğer ben apar, topar çıkarıldıysam mal sahibini takip edeceğim. Gerçekten kendisi mi oturuyor diye onu takip edeceğim. Birçok ev sahibi de fırsatçılık yapıyor. Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı. 'Almanya'dan oğlum gelecek', 'Şuradan kızım gelecek' ya da 'Evim çok yıprandı. Siz çıkın, kendinize bir yer bulun. Evimi tadilata vereceğim. Gerekirse siz sonradan yeniden tutarsınız' gibi farklı farklı bahaneler üretenler de var. Baktığımızda yüzde 25 artışa uyan yüzde 33 civarında gayrimenkul sahibi de var" ifadelerini kullandı.

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Foto - Kepazelikler bitmiyor! Mide bulandıran ilan

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Ben kimseyi suçlamak için demiyorum, bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Bizler emlak firmaları, eğer bir ilan yükleyeceksek internet portalına, bakanlıktan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almak zorundayız. Burada bireysel ilanlarda sıkıntı var. Kim oldukları belli değil. Sanal ortamda ilanlar yüklüyorlar. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. İlanların yayınlanmasıyla ilgili düzenleme yapılmalı. İvedi şekilde çıkması lazım. Eğer çıkarsa internet ortamında belirsiz, yanıltıcı ilanların önüne kesilir. Bakanlığımız mutlaka kira tespit komisyonu çalışması yapması gerekir diye düşünüyorum. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinde yapılması gibi bir düşüncemiz var. E-devlet üzerinden sözleşme yapılırsa, kiralayan belli olacak, gayrimenkulü kiraya veren de belli olacak. Kaç paraya kiraya verildiği de beyan edilecek. Böyle bir düzene girebilir. O kadar çok farklılık gösteriyor ki. Örneğin Yahyakaptan Mahallesi'nde site içinde, güvenlikli, kameralı, nezih bir site var diyelim. Orada Ortalama kira 20-25 bin TL bandında. Hemen yan tarafında apartman dairesi, güvenlik yok, site içinde değil onun kirası da 18 bin-19 TL civarında. Deprem öncesi 25-30 yıllık binalara bakıyoruz, rutubet almış, ısınamıyor, su kaçağı oluyor böyle yerlerde bile inanılmaz kiralar oluyor. Bu kiralar ödenmez, ödeyemezler"

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