  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
10
Kemik erimesine deva olan kür

2022-12-25 21:18:22
Kemik erimesine deva olan kür

Yaşlandıkça ortaya çıkan kemik erimesi problemini basit bir karışımla önlemek mümkün.

#1
Foto - Kemik erimesine deva olan kür

İleri yaşlarda ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri olan kemik erimesine bu karışım sayesinde engel olabilirsiniz. İşte mucizevi kür.

#2
Foto - Kemik erimesine deva olan kür

Günümüzde yediklerimizin besin değerleri, günlük almamız gereken miktarı karşılayamıyor olabilir.

#3
Foto - Kemik erimesine deva olan kür

Bu durumda yeteri kadar protein, vitamin ve kalsiyum alımına dikkat edilmeli.

#4
Foto - Kemik erimesine deva olan kür

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesine en çok da beslenme etken oluyor.

#5
Foto - Kemik erimesine deva olan kür

Bu yüzden sağlıklı beslenmek ileri yaşlar için de oldukça önemli.

#6
Foto - Kemik erimesine deva olan kür

Kemik erimeleri için erken teşhis durumunda tedaviye başlanırsa engel olunabilir.

#7
Foto - Kemik erimesine deva olan kür

Ancak buna gerek kalmadan bazı bitkisel yöntemlerle kemik erimesini engelleyebilirsiniz.

#8
Foto - Kemik erimesine deva olan kür

Özellikle sabah aç karnına bu karışımı içerseniz, kemik erimesinden eser kalmayacak. İşte o mucizevi karışım.

#9
Foto - Kemik erimesine deva olan kür

Kemik erimesini yok eden karışım Her sabah aç karnına bir sıcak sütün içerisine 3 tatlı kaşığı iğde tozu ve bal ilave ederek için. Kemik erimesini engellemek için muhteşem bir yöntem.

Türkiye'nin doğalgaz hamlesi dünyayı şaşkına çevirdi! Bunu hiç ama hiç beklemiyorlardı
Medya

Türkiye'nin doğalgaz hamlesi dünyayı şaşkına çevirdi! Bunu hiç ama hiç beklemiyorlardı

Dünyanın enerji sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığı bu günlerde Türkiye'nin, TANAP ve TürkAkım gibi dev projelerle tedarik sorunlarını ortad..
Suudi'lerden inanılmaz yatırım! Türkiye'ye 3,3 trilyon dolar...
Ekonomi

Suudi'lerden inanılmaz yatırım! Türkiye'ye 3,3 trilyon dolar...

Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu’nda konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al Falih, 2030 vizyonları kapsa..
Almanlardan şaşırtan Türkiye kararı! Dakikada 2 kişi...
Gündem

Almanlardan şaşırtan Türkiye kararı! Dakikada 2 kişi...

Dünya genelinde enerji krizi devam ederken Almanların Antalya'ya olan ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor.
Yine kaşımak için işbaşındalar! Rezil bir dizi geliyor...
Medya

Yine kaşımak için işbaşındalar! Rezil bir dizi geliyor...

Mütedeyyin insanların değerlerini reyting malzemesi yapmaktan çekinmeyen dizi alemi yine işbaşında. Ömer adlı dizinin ilk fragmanı yayınland..
Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Yerel

Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Manisa'da, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon lira karşılığında satmak isteyen S.D. gözaltına a..
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi faturalara ne zaman yansıyacak? Tarih verildi
Ekonomi

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi faturalara ne zaman yansıyacak? Tarih verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin faturalara yansımasının bira..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23