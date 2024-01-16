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Kazdağları'nda doyumsuz manzara
Yaşam
5
Kazdağları'nda doyumsuz manzara

2024-01-16 12:00:39
Kazdağları'nda doyumsuz manzara

Kazdağları beyaz örtünün altında seyri doyumsuz manzaralar oluşturdu.

#1
Foto - Kazdağları'nda doyumsuz manzara

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde Kazdağları’nda geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında dağlar beyaz örtünün altında kaldı.

#2
Foto - Kazdağları'nda doyumsuz manzara

Bu seyri doyumsuz manzara dron ile görüntülendi.

#3
Foto - Kazdağları'nda doyumsuz manzara

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında Kazdağları’nda kar yüksekliği bazı bölgelerde 10 santimetreyi geçti.

#4
Foto - Kazdağları'nda doyumsuz manzara

Kazdağları’nın çam, meşe ve kayın ormanları kar yağışı sonrasında beyaz örtünün altında kaldı. Onlarca endemik bitkiye ev sahipliği yapan Kazdağları kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile seyri doyumsuz manzaralara ev sahipliği yapıyor. Kazdağları’nın kar altındaki güzellikleri ise dron kamerası ile havadan görüntülendi.

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