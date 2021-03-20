Kazanan Türkiye oldu! Yeni Akit ısrarla yazdı, elhamdülillah yanlıştan dönüldü

İstanbul Sözleşmesi 2014’te yürürlüğe girdikten sonra Türkiye’de kadın cinayetleri yüzde 397 oranında arttı. Feministlerin siyasi bir koz olarak kullandığı İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddete bir çözüm olamadı; sadece kendi ideolojilerini ve sapkın LGBT’lilerin sözde haklarını insanlara dayatmaktan öteye geçemedi. Türkiye nihayet, 9 yıldır ailede ve toplumda büyük tahribata neden olan sözleşmeden çekildi Gazeteniz Yeni Akit, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı ilk günden bu yana koyduğu tavır neticesinde önemli yayınlara imza attı. Akit’in ısrarlı yayınlarının ardından, kadına yönelik şiddete çözüm yerine siyaset amacıyla kullanılan bu sözleşme artık yürürlükten kaldırıldı. İşte Akit’in o yayınları;