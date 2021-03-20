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Medya
25
Kazanan Türkiye oldu! Yeni Akit ısrarla yazdı, elhamdülillah yanlıştan dönüldü

2021-03-20 13:13:43
Kazanan Türkiye oldu! Yeni Akit ısrarla yazdı, elhamdülillah yanlıştan dönüldü

İstanbul Sözleşmesi 2014’te yürürlüğe girdikten sonra Türkiye’de kadın cinayetleri yüzde 397 oranında arttı. Feministlerin siyasi bir koz olarak kullandığı İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddete bir çözüm olamadı; sadece kendi ideolojilerini ve sapkın LGBT’lilerin sözde haklarını insanlara dayatmaktan öteye geçemedi. Türkiye nihayet, 9 yıldır ailede ve toplumda büyük tahribata neden olan sözleşmeden çekildi Gazeteniz Yeni Akit, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı ilk günden bu yana koyduğu tavır neticesinde önemli yayınlara imza attı. Akit’in ısrarlı yayınlarının ardından, kadına yönelik şiddete çözüm yerine siyaset amacıyla kullanılan bu sözleşme artık yürürlükten kaldırıldı. İşte Akit’in o yayınları;

#1
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ O SÖZLEŞME NAS DEĞİL

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ O SÖZLEŞME NAS DEĞİL

#2
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ KADINI ANCAK İSLAM HUKUKU KORUR

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ KADINI ANCAK İSLAM HUKUKU KORUR

#3
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ FESAT SÖZLEŞMESİ BATI'YI DA BÖLDÜ

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ FESAT SÖZLEŞMESİ BATI'YI DA BÖLDÜ

#4
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ ÇARE İSLAM SÖZLEŞMESİ

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ ÇARE İSLAM SÖZLEŞMESİ

#5
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ FEMİNİST DAYATMA AİLEYİ PARÇALIYOR

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ FEMİNİST DAYATMA AİLEYİ PARÇALIYOR

#6
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ FESAT SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLSİN

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ FESAT SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLSİN

#7
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÖLÜ PROJE

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÖLÜ PROJE

#8
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ SÖZLEŞMENİN İPTALİ AİLEYİ KURTARIR

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ SÖZLEŞMENİN İPTALİ AİLEYİ KURTARIR

#9
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AİLE ÇÖKMEDEN FESHEDİLSİN

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AİLE ÇÖKMEDEN FESHEDİLSİN

#10
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ ÇÖZÜM YERLİ VE MİLLİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDE

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ ÇÖZÜM YERLİ VE MİLLİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDE

#11
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İFSAD SÖZLEŞMESİ TAMAMEN KALDIRILSIN

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İFSAD SÖZLEŞMESİ TAMAMEN KALDIRILSIN

#12
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ ESTONYA DA LGBT'YE SAVAŞ AÇTI

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ ESTONYA DA LGBT'YE SAVAŞ AÇTI

#13
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

#14
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ ERKEĞİ SUÇLAMAK ŞİDDETİ ÇÖZMEZ

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ ERKEĞİ SUÇLAMAK ŞİDDETİ ÇÖZMEZ

#15
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ BU YIKIMA 'DUR' DEYİN

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ BU YIKIMA 'DUR' DEYİN

#16
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İFSAD SÖZLEŞMESİNİN FATURASI ÇOCUKLARA

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İFSAD SÖZLEŞMESİNİN FATURASI ÇOCUKLARA

#17
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÜLKEYİ ENKAZA ÇEVİRDİ

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÜLKEYİ ENKAZA ÇEVİRDİ

#18
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMELİ

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMELİ

#19
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ BU SÖZLEŞME LÛT KAVMİ KOKUYOR

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ BU SÖZLEŞME LÛT KAVMİ KOKUYOR

#20
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ ALLAH'IN AYETLERİNE DE KARŞI

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ ALLAH'IN AYETLERİNE DE KARŞI

#21
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ O SÖZLEŞMEYE VATİKAN BİLE KARŞI

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ O SÖZLEŞMEYE VATİKAN BİLE KARŞI

#22
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ AİLENİN YIPRATILMASI EN SİNSİ VİRÜSTÜR

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ AİLENİN YIPRATILMASI EN SİNSİ VİRÜSTÜR

#23
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ AİLE KADEMİSİ O SÖZLEŞMENİN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ AİLE KADEMİSİ O SÖZLEŞMENİN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ

#24
Foto - İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ ÖNCELİĞİMİZ İNSAN FITRATINI KORUMAK

İşte Akit'in İstanbul Sözleşmesi hakkındaki manşetleri/ ÖNCELİĞİMİZ İNSAN FITRATINI KORUMAK

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