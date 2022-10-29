Kayseri'de görülmemiş keşif! Herkes tam anlamıyla şaşkın

Kazı ekibinden Yılmaz Rıdvanoğulları, bulunan izlerin Anadolu'da benzersiz olduğunu, bu uygulamanın sadece Suriye'deki bir yapıda bulunduğunu kaydetti. Rıdvanoğulları; "Özellikle 2009 yılından itibaren Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında Kültepe'de höyük alanında yürütülen yeni dönem kazılarında, aydı dönemde Mezopotamya ve Suriye'de inşa edilen yapılarla yarışabilecek düzeyde anıtsal yapılar keşfediyoruz. Bu anıtsal yapıları saray olarak düşünüyoruz. Çünkü boyut ve plan bize bunu gösteriyor. Yaklaşık 10 metreden fazla uzunluğa sahip dikdörtgen planlı odalar keşfediyoruz.