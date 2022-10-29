Kayseri'de görülmemiş keşif! Herkes tam anlamıyla şaşkın

Bu adalara ait duvarların sıvalı ve beyaz badanalı olduğunu görüyoruz. Taş duvarlarda da yine kilden yapılmış sıva ve o dönemde elleriyle uyguladıkları sıva izlerine rastlıyoruz. Bu uygulama Anadolu'da eşsiz ve benzersiz. Sadece Suriye'de bu uygulamayı görebiliyoruz. Bu bulgular bizim için çok önemli, Anadolu mimarisi için çok önemli veriler sunuyor bize. Kazılar sürüyor, umarım güzel verilere ulaşırız" dedi.