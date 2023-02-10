  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Kayseri'de belediye binası bu hale geldi

2023-02-10 10:12:42
Kayseri'de belediye binası bu hale geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Kayseri'deki belediye binasında hasar oluştu.

#1
Foto - Kayseri'de belediye binası bu hale geldi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan depremlerden Yeşilhisar Belediyesi’nin binası da etkilendi.

#2
Foto - Kayseri'de belediye binası bu hale geldi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerden Kayseri’de etkilendi. Depremin etkisi kent genelinde yoğun bir şekilde hissedilirken, Yeşilhisar Belediye binasında da hasarlar meydana geldi.

#3
Foto - Kayseri'de belediye binası bu hale geldi

Depremden etkilenen belediye binasının duvarlarında ve köşe noktalarında derin çatlaklar oluştu.

#4
Foto - Kayseri'de belediye binası bu hale geldi

#5
Foto - Kayseri'de belediye binası bu hale geldi

AFAD, asrın felaketine ilişkin ön raporunu hazırladı
Gündem

AFAD, asrın felaketine ilişkin ön raporunu hazırladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6..
Alçaklar acının üzerinden bile bunu yapıyor! EGM'den vatandaşlara önemli uyarı
Gündem

Alçaklar acının üzerinden bile bunu yapıyor! EGM'den vatandaşlara önemli uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depremzedelere yardım etmek için bağışta bulunan vatandaşları AFAD gibi resmi kuruluşları taklit eden interne..
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan son bilançoyu açıkladı
Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan son bilançoyu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremde son bilançoyu açıkladı.
Türkiye'de yatırımları olan dünyaca ünlü miyarderden deprem sonrası flaş karar
Ekonomi

Türkiye'de yatırımları olan dünyaca ünlü miyarderden deprem sonrası flaş karar

ABD’li milyarder yatırımcı Mark Mobius, Türkiye'deki deprem felaketinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yatırımlarımızın olması biz..
TİP'li Sera ahlaksızlıkta zirveyi yakaladı!
Siyaset

TİP'li Sera ahlaksızlıkta zirveyi yakaladı!

Özlem Gürses'in sosyal medya hesabından yayınladığı canlı yayına katılan TİP’li Sera Kadıgil, Kızılay'ı yalanları ile hedef aldı...
Yıkılan binayı görenlerin ağzı açık kaldı!
Gündem

Yıkılan binayı görenlerin ağzı açık kaldı!

Deprem bölgesinde yıkılan binayı görenlerin ağzı açık kaldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23