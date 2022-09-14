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Kayseri'de 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı

2022-09-14 19:01:27
Kayseri'de 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı.

#1
Foto - Kayseri'de 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

#2
Foto - Kayseri'de 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı

Esenyurt, Harman, Fevzi Çakmak, Yavuzlar, Battalgazi ve Selçuklu mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda hakkında 5 ay ile 12 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de yer aldığı 22 kişi yakalandı.

#3
Foto - Kayseri'de 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı

Yakalananlardan 8 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 14 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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