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Uzmanlar uyarıyor: Bu mantarı yenirse felç yapabilir, tehlike göz ardı ediliyor! Duyanlar şaşkınlığı gizleyemedi!

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Uzmanlar uyarıyor: Bu mantarı yenirse felç yapabilir, tehlike göz ardı ediliyor! Duyanlar şaşkınlığı gizleyemedi!

Tıp dünyasında, uzmanlar asırlar öncesinden uyardı! Sofraların vazgeçilmezi olarak görülen yer mantarı, bilinçsiz tüketildiğinde sinir sistemini çökerterek felce neden olabiliyor. İşte hayati uyarılarıyla günümüzde hala uzmanların altını çizdiği o korkunç tehlike. 'Göz ardı edilen' mantarlar yenirse ne olur?

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Foto - Uzmanlar uyarıyor: Bu mantarı yenirse felç yapabilir, tehlike göz ardı ediliyor! Duyanlar şaşkınlığı gizleyemedi!

Tıp dünyasında sofraların vazgeçilmezi olarak görülen yer mantarı, bilinçsiz tüketildiğinde sinir sistemini çökerterek felce neden olabiliyor. İşte hayati uyarılarıyla günümüzde hala etkisi olan uzmanların altını çizdiği bahsettiği o korkunç tehlike...

#2
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Bu mantarı yenirse felç yapabilir, tehlike göz ardı ediliyor! Duyanlar şaşkınlığı gizleyemedi!

Büyük tehlike; Yer mantarı uyarısı, günümüz tıp dünyasını bile şaşırtıyor. Uzmanların, "sinir iletimini bozarak felç yapabilir" dediği yer mantarı hakkında bilinmesi gereken detayları araştırdık. uzmanların üzerine basarak uyardığı ve sakın yemeyin dediği mantarın yenilmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına, hatta felce yol açabileceğini belirttiği o yiyecek: Yer Mantarı.

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Foto - Uzmanlar uyarıyor: Bu mantarı yenirse felç yapabilir, tehlike göz ardı ediliyor! Duyanlar şaşkınlığı gizleyemedi!

YER MANTARLARI YENİRSE "FELÇ YAPABİLİR!" Pek çok yörede sevilerek tüketilen, lezzetiyle bilinen yer mantarı, uzmanlar merceği altına alınmış. Uzmanlar, bu mantar türünün barındırdığı potansiyel tehlikelere dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, yer mantarının bazı türleri veya yanlış hazırlanması, vücutta sinir sistemini etkileyen toksik maddelerin birikmesine yol açabiliyor. Bu toksinler, sinir iletimini bozarak kaslarda güçsüzlüğe, his kaybına ve ileri vakalarda kalıcı felç durumlarına neden olabiliyor. Asırlar önce yapılan bu tespit, günümüz modern tıbbının da "nörotoksisite" (sinir zehirlenmesi) olarak adlandırdığı durumla birebir örtüşüyor.

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Foto - Uzmanlar uyarıyor: Bu mantarı yenirse felç yapabilir, tehlike göz ardı ediliyor! Duyanlar şaşkınlığı gizleyemedi!

Mantar uzmanlarının bu uyarısı, günümüzde mantar toplayıcıları ve tüketicileri için hayati bir ders niteliğinde. Mikologlar (mantar uzmanları) da yer mantarı başta olmak üzere doğadan toplanan mantarlar konusunda vatandaşları sık sık uyarıyor. Birbirine çok benzeyen mantar türlerinden bazılarının şifa kaynağıyken, bazılarının ise ölümcül veya felç edici zehirler barındırabildiğine dikkat çeken uzmanlar, şu noktalara vurgu yapıyor: Kesinlikle Emin Olun: Doğadan topladığınız mantarın türünden yüzde 100 emin değilseniz, asla tüketmeyin. Uzman Görüşü Alın: Mantarı tanımayan kişilerle toplamayın, mümkünse bir uzmana danışın. Kültür Mantarını Tercih Edin: Risk almamak için marketlerde satılan, denetimli kültür mantarlarını tercih etmek en güvenli yoldur. Uzmanların yaptığı bu uyarı, doğanın sunduğu nimetlerin yanı sıra taşıdığı riskleri de hafife almamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Sağlığınızdan olmayın, bilmediğiniz mantarı sofranıza koymayın! YER MANTARININ FAYDALARI VE ZARARLARI Ağır bir besindir Felç ya da strok yapabilir. Öz suyu, görmeyi keskinleştirir. Sindirimi zordur. Kolik ağrıya neden olabilir. Öte yandan Osmaniye'de KDAKP kapsamında S.S. Bahçe Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Çadır Mantar Üretim Tesisi için hibe sözleşmesi imzalandı. Proje, kadın girişimciliğini ve kırsal kalkınmayı destekleyecek. Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında kurulacak Çadır Mantar Üretim Tesisi ile kırsal alanda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasının hedefleniyor. Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki kadın girişimci kooperatifi, çadır mantar üretim tesisi kurulumu için hibe desteği almaya hak kazandı. Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde kadın girişimciliğini destekleyecek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında yürütülen 2026 yılı “Çadır Mantar Üretim Tesisi Kurulumu” hibe çağrısı sonuçlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazanan S.S. Bahçe Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi ile hibe sözleşmesi imzalandı. DİKKAT! Sahte kuzugöbeği gibi mantar türlerinin sinir sistemini tahrip ederek kasları yavaşça felç eden ciddi tablolara (veya motor nöron benzeri ağır rahatsızlıklara) yol açabildiği bilimsel araştırmalar ve uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır. Bilinçsiz tüketim hayati tehlike barındırır. Akdeniz iklim kuşağındaki Akdeniz kıyılarından Toros Dağları'nın yüksek yaylalarına ve meşelik ormanlarına uzanan hat, toprak altında gizlice büyüyen ve "kara elmas" olarak bilinen değerli trüf (yer mantarı) türlerinin doğal olarak yetiştiği zengin bir coğrafyadır. Bu içerik, genel bir bilgilendirme metnidir. Tıbbi bir tavsiye niteliği taşımaz. Herhangi bir mantar zehirlenmesi şüphesinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

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