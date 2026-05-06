Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı
Güney Afrika’da sel sularına kapılan 59 yaşındaki iş insanı Gabriel Batista’nın, bölgede pusu kuran dev bir timsah tarafından parçalandığı dehşet verici bir operasyonla ortaya çıktı. Polis helikopterindeki keskin nişancı tarafından vurulan yarım tonluk canavarın karnı açıldığında, Batista’ya ait olduğu düşünülen bir yüzük ve çok sayıda insan uzvu bulundu. Timsahın midesinden çıkan ve farklı kişilere ait olduğu değerlendirilen altı çift ayakkabı ise, bu yırtıcının bölgede daha önce de birçok saldırıya karışmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.