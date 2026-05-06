Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı

İngiltere merkezli The Sun'a göre, Potgieter timsahın etrafında dolaşan diğer yırtıcılara rağmen hayvanı bağlamayı başardı. Timsah, helikopterle havaya kaldırılarak güvenli bir bölgeye taşındı. Polis yetkilisi, "Yakınlarda iki timsah daha vardı ve beni izliyorlardı. Her şey ters gidebilirdi" dedi. Timsahın karnı açıldığında dehşet verici bulgular ortaya çıktı. Yapılan incelemede, elleri hâlâ bağlı iki kopmuş kol, yarım kaburga kafesi ve göğüs eti bulundu. Ayrıca bir parmakta, kayıp iş insanı Gabriel Batista'ya ait olduğu düşünülen bir yüzüğe rastlandı. Kimlik doğrulaması için DNA testlerinin sürdüğü bildirildi.