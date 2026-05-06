  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PKK adını değiştirdi! İşte yeni isimleri Büyükçekmece’de 300 milyonluk vurgun! İmamoğlu yöntemi ile malı götürmüşler Meğer yıllardır boşuna beklemişiz! İşte patlıcandaki acılığı bıçak gibi kesen sır: Tuzlu sudan 10 kat daha etkili Türkiye'nin yeni silahı dünyayı salladı: 'Kıyamet canavarı, istihbaratlar uykusuz kalacak' diyerek duyurdular Başkentte AVM’de yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Vestel'de olmayacak şey oldu: Zorlu kara kara düşünmeye başladı Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı Altın fiyatlarında toparlanma! Sözde birbiriyle savaşanlar her tuşa basıyor Hedefleri Suriye Trump’ın Hürmüz kararı piyasaları allak bullak etti! Düşüş öyle böyle değil
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı

Güney Afrika’da sel sularına kapılan 59 yaşındaki iş insanı Gabriel Batista’nın, bölgede pusu kuran dev bir timsah tarafından parçalandığı dehşet verici bir operasyonla ortaya çıktı. Polis helikopterindeki keskin nişancı tarafından vurulan yarım tonluk canavarın karnı açıldığında, Batista’ya ait olduğu düşünülen bir yüzük ve çok sayıda insan uzvu bulundu. Timsahın midesinden çıkan ve farklı kişilere ait olduğu değerlendirilen altı çift ayakkabı ise, bu yırtıcının bölgede daha önce de birçok saldırıya karışmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

#1
Foto - Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı

Habere göre, 59 yaşındaki iş insanı Gabriel Batista'nın Güney Afrika'da sel sularına kapıldıktan sonra bir timsah tarafından yenildiğinden şüpheleniliyor. Olay, ülkenin Mpumalanga eyaletinde bulunan Komati Nehri çevresinde yaşandı. Trajedi geçen Pazartesi günü Batista'nın oteline ulaşmak için sular altında kalan alçak bir köprüden geçmeye çalışmasıyla başladı. Şiddetli akıntının, iş insanının kullandığı 4x4 Ford Ranger aracı sürükleyerek kayalıklara taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, Batista'nın araçtan inerek güvenli bir noktaya ulaşmaya çalıştığını ancak güçlü akıntının kendisini sürükleyerek nehir boyunca Mozambik sınırına kadar götürdüğünü değerlendiriyor.

#2
Foto - Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı

Polis ve vahşi yaşam ekipleri, bölgede çok sayıda timsahın çamurlu adalar ve kumluk kıyılarda pusuda beklediğini belirtti. Batista'nın bu yırtıcılardan birine av olmuş olabileceği ihtimali üzerine geniş çaplı arama başlatıldı. Dört gün boyunca insansız hava araçlarıyla takip edilen büyük bir timsah, şüpheli davranışları nedeniyle hedef alındı. Yetkililerden alınan özel izin sonrası timsahın öldürülmesine karar verildi. Polis helikopterinde bulunan keskin nişancı, tek atışla yarım tonluk dev hayvanı etkisiz hale getirdi. The Sun'a göre, operasyonun en riskli aşaması ise timsahın bulunduğu adadan çıkarılması oldu. Polis Yüzbaşı Joey Potgieter, halatla helikopterden aşağı sarkıtılarak timsahın yanına indirildi. Potgieter, "İp beni doğrudan timsahın burnuna indiriyordu. Gerçekten ölmüş olmasını umuyordum" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı

İngiltere merkezli The Sun'a göre, Potgieter timsahın etrafında dolaşan diğer yırtıcılara rağmen hayvanı bağlamayı başardı. Timsah, helikopterle havaya kaldırılarak güvenli bir bölgeye taşındı. Polis yetkilisi, "Yakınlarda iki timsah daha vardı ve beni izliyorlardı. Her şey ters gidebilirdi" dedi. Timsahın karnı açıldığında dehşet verici bulgular ortaya çıktı. Yapılan incelemede, elleri hâlâ bağlı iki kopmuş kol, yarım kaburga kafesi ve göğüs eti bulundu. Ayrıca bir parmakta, kayıp iş insanı Gabriel Batista'ya ait olduğu düşünülen bir yüzüğe rastlandı. Kimlik doğrulaması için DNA testlerinin sürdüğü bildirildi.

#4
Foto - Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı

Olayın en dikkat çekici detaylarından biri ise timsahın midesinde bulunan diğer nesneler oldu. İngiltere merkezli The Sun'a göre, timsahın içinde altı çift farklı ayakkabı bulundu. Bu ayakkabıların Batista'ya ait olmaması, söz konusu timsahın daha önce de insanlara saldırmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Uzmanlar, timsahların plastik malzemeleri sindiremediğini ve bu nedenle ayakkabıların midede kaldığını belirtiyor.

#5
Foto - Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı

Yetkililer, timsahın davranışlarının da şüphe uyandırdığını ifade etti. Habere göre, hayvanın güneş altında hareketsiz kalması ve aşırı dolu görünen karnı, kısa süre önce beslendiğine işaret ediyordu. Batista'nın timsah tarafından yenmeden önce boğulup boğulmadığı henüz bilinmiyor. Yetkililer, kalıntıların başka timsahların içinde de bulunabileceği ihtimalini göz ardı etmiyor.

#6
Foto - Kayıp iş insanı dev timsahın karnından çıktı! Midesini açan ekipler gördüklerine inanamadı: İşte katil timsahın yakalanma anı

Operasyonu yöneten ekipten Kaptan Johan Potgieter, "Çok fazla detaya girmek istemiyorum ancak mide içeriği, kayıp adamın bu timsah tarafından yenildiğine inanmamız için yeterli" dedi. Ancak yetkililer, kesin sonucun DNA analizleriyle netleşeceğini vurguladı. Ulusal Polis Komiser Vekili Korgeneral Puleng Dimpane, operasyon sırasında hayatını riske atan Yüzbaşı Joey Potgieter'in cesaretini ve özverisini övdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon
Gündem

7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon

Aydın merkezli Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi tutuklandı. MASAK ..
Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!
Gündem

Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesi..
Özgür'ü ağlatacak Kemal açıklaması
Gündem

Özgür'ü ağlatacak Kemal açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken ..
Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi
Dünya

Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sarayı olan Beyaz Saray'ın yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olayın hemen ardından güvenlik görevlil..
Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek!
Gündem

Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek!

Bosch’un Avrupa’da ‘kalabalık aile’, Türkiye’de ise ‘köpek anneliği’ vurgulayan reklamları büyük tepki topladı. Batı kendi nüfusunu korumak ..
BAE'ye füze ve İHA yağmuru
Dünya

BAE'ye füze ve İHA yağmuru

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın bugün 15 füze ve 4 dron ile BAE topraklarını hedef aldığını duyurdu. Öte yandan İran, 28 Şubat'ta ABD ile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23