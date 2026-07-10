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Volkswagen'i bekleyen büyük tehlike

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Volkswagen'i bekleyen büyük tehlike

Alman otomotiv üretici Volkswagen dört yıllık planını açıkladı. Büyük tehlike dev şirketin kapısına dayandı.

#1
Foto - Volkswagen'i bekleyen büyük tehlike

ABD VE ÇİN AYRINTISI - Volkswagen, maliyetleri ve karmaşıklığı azaltmak amacıyla sunduğu model sayısını yarıya indirmeyi ve araç versiyonlarını yüzde 75'e varan oranda azaltmayı içeren 2030 stratejisini açıkladı. Euronews'in haberine göre açıklama, Alman otomobil üreticisinin denetim kurulunun yakından izlenen toplantısının ardından geldi. Toplantıda, küresel otomotiv sektörünün tarihindeki en büyük yeniden yapılanma programlarından birinin ele alındığı bildirildi. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi; ABD'nin gümrük tarifeleri, elektrikli araçlardaki daha düşük kâr marjları ve hepsinden önemlisi dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'deki sert rekabet nedeniyle baskı altında bulunuyor.

#2
Foto - Volkswagen'i bekleyen büyük tehlike

4 FABRİKANIN KAPANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR - Yönetim kurulu perşembe günü Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezinde toplanırken, Almanya'nın en büyük sendikalarından IG Metall ülke genelinde eş zamanlı protestolar düzenledi. Gösterilerden biri genel merkez önünde yapılırken, Volkswagen, Audi, Porsche, MAN ve Cariad'a ait yaklaşık 20 tesiste de eylemler gerçekleştirildi. Sendika temsilcileri, yönetimin çalışanlarla "büyük bir çatışma" riski yarattığı uyarısında bulundu. Volkswagen'in dünya genelinde 100 bin kişiyi, yani iş gücünün yüzde 15'inden fazlasını işten çıkarmayı ve Almanya'daki dört fabrikayı kapatmayı değerlendirdiği bildiriliyor. Bunlar Volkswagen'in Hannover, Emden ve Zwickau fabrikaları ile Audi'nin Neckarsulm tesisi. Bu önlemlerin doğrulanması halinde, Volkswagen'in sendikalarla 2024'te vardığı ve 2030'a kadar Almanya'da 35 binden fazla kişinin işten çıkarılmasını öngören anlaşmanın çok ötesine geçilecek.

#3
Foto - Volkswagen'i bekleyen büyük tehlike

Ancak denetim kurulu toplantısının ardından açıklanan yeni planda, işten çıkarmalar veya fabrika kapatmalarıyla ilgili haberlere doğrudan değinilmedi. Volkswagen bunun yerine, "keskin biçimde artan rekabete" karşılık vermek amacıyla yıllık üretim kapasitesini yaklaşık dokuz milyon araca düşüreceğini açıkladı. Şirketin kapasitesi Covid-19 salgını öncesinde yaklaşık 12 milyon, bugün ise yaklaşık 10 milyon araç seviyesinde bulunuyor. Diğer önlemler arasında ürünlerin ve teknolojinin bölgesel pazarlara daha fazla uyarlanması, üretim kapasitesinin talebe göre azaltılması ve grubun kurumsal yapısı ile yatırım portföyünün sadeleştirilmesi yer alıyor.

#4
Foto - Volkswagen'i bekleyen büyük tehlike

Volkswagen Üst Yöneticisi Oliver Blume, video mesajında "küresel durumun son 12 ayda kötüleştiğini" belirterek jeopolitik gerilimlere, gümrük tarifelerine, yüksek maliyetlere, artan düzenlemelere ve yoğunlaşan küresel rekabete işaret etti. Blume, Volkswagen'in "fazla kapasiteden kurtulması" gerektiğini de söyledi. Bu ifade, fabrika kapatmalarına açık kapı bırakıldığı şeklinde değerlendirildi. Blume ayrıca, "Dijitalleşme, yapay zeka ve ortak hizmetler verimliliği ve hızı artırmaya yardımcı olacak" dedi.

#5
Foto - Volkswagen'i bekleyen büyük tehlike

Volkswagen Grubu Finans Direktörü Arno Antlitz de daha önce kararlaştırılan maliyet azaltımlarının "mevcut ekonomik ve jeopolitik ortamda yeterli olmadığını" söyledi. Antlitz, şirketin araç maliyet yapısını iyileştirmeyi, "genel giderleri önemli ölçüde azaltmayı", fabrikaların verimliliğini artırmayı ve teknoloji geliştirme ile karar alma süreçlerini hızlandırmayı planladığını belirtti. Volkswagen dünya genelinde yaklaşık 657 bin kişiyi istihdam ediyor. Ancak şirket, üretim kapasitesinde planlanan düşüşün iş gücünü nasıl etkileyeceğini açıklamadı. Volkswagen, grubun net kârının 2026'nın mart ayında sona eren çeyrekte yüzde 28 düşerek 1,56 milyar euroya, gelirinin ise yüzde 2 azalarak 75,7 milyar euroya gerilemesinin ardından daha kapsamlı bir yeniden yapılanmanın gerekli olduğunu defalarca savundu. Blume, "Önümüzdeki birkaç yıl, gelecekte otomotiv sektöründe kimlerin belirleyici rol oynayacağını gösterecek" dedi.

#6
Foto - Volkswagen'i bekleyen büyük tehlike

KÜRESEL TESLİMATLAR GERİLEDİ - Volkswagen, küresel teslimatlarının ikinci çeyrekte yüzde 8,6 düştüğünü açıkladı. Düşüşte, Çin pazarındaki talep gerilemesi etkili oldu. Şirketin cuma günü yayımladığı açıklamaya göre, ikinci çeyrekte Çin'deki teslimatlar yüzde 36,6 azalırken, aynı dönemde Kuzey Amerika'da yüzde 7,7, Batı Avrupa'da ise yüzde 1,8 artış kaydedildi.

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