Volkswagen'i bekleyen büyük tehlike

4 FABRİKANIN KAPANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR - Yönetim kurulu perşembe günü Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezinde toplanırken, Almanya'nın en büyük sendikalarından IG Metall ülke genelinde eş zamanlı protestolar düzenledi. Gösterilerden biri genel merkez önünde yapılırken, Volkswagen, Audi, Porsche, MAN ve Cariad'a ait yaklaşık 20 tesiste de eylemler gerçekleştirildi. Sendika temsilcileri, yönetimin çalışanlarla "büyük bir çatışma" riski yarattığı uyarısında bulundu. Volkswagen'in dünya genelinde 100 bin kişiyi, yani iş gücünün yüzde 15'inden fazlasını işten çıkarmayı ve Almanya'daki dört fabrikayı kapatmayı değerlendirdiği bildiriliyor. Bunlar Volkswagen'in Hannover, Emden ve Zwickau fabrikaları ile Audi'nin Neckarsulm tesisi. Bu önlemlerin doğrulanması halinde, Volkswagen'in sendikalarla 2024'te vardığı ve 2030'a kadar Almanya'da 35 binden fazla kişinin işten çıkarılmasını öngören anlaşmanın çok ötesine geçilecek.