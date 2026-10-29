Rusya saldırıya geçti! Çok sayıda ölü var
Ukrayna lideri Zelenskiy yaptığı açıklamada "Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna lideri Zelenskiy yaptığı açıklamada "Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro'daki tren istasyonuna İHA saldırısı düzenlediğini kaydetti.
Saldırının bir banliyö treni ile bir yolcu treninin durduğu perona gerçekleştirildiğini belirten Zelenski, ilk aşamada 13 kişinin hayatını kaybettiğinin ve 10 kişinin yaralandığının doğrulandığını, acil servis ekiplerinin olay yerinde çalıştığını aktardı.
CAN KAYBI 19'A YÜKSELDİ - Zelenski, daha sonra yaptığı güncellemede Dnipro'daki banliyö trenine düzenlenen saldırıda can kaybının 14'e yükseldiğini duyurdu. Zelenski, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Rus güçlerinin Çernihiv'deki bir yerleşim mahallesini İHA ile hedef aldığını açıklayan Zelenski, saldırıda 15 yaşında olan iki kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini ifade etti. Kremençuk kentinde ise bir Rus İHA'sının apartmana isabet etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Zelenski, sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diledi. Zelenski, bu üç saldırıda 10'u çocuk olmak üzere toplam 56 kişinin yaralandığını duyurdu.
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