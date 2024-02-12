2024-02-12 11:29:06 Kaşık kaşık yiyince magnezyum eksikliğini bitiriyor! Kabızlığın doğal ilacı
Magnezyum eksikliği kas problemleri, sindirim sorunları, kalp hastalıkları ya da baş ağrısı gibi ciddi hastalıklara sebep olabilir. Magnezyum vücudun temel işlevi için gereklidir. Bu sebeple vücudun günlük magnezyum ihtiyacını karşılamak gerekir. Bazı besinler magnezyum açısından çok zengindir ve vücudu adeta magnezyuma doyurur. Magnezyum eksikliğini ortadan kaldırmak için bu besinleri mutlaka sofranıza dahil edin.