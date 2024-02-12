Kaşık kaşık yiyince magnezyum eksikliğini bitiriyor! Kabızlığın doğal ilacı

Diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi kronik durumlar, magnezyum seviyelerini etkileyebilir ve eksikliğe neden olabilir. Magnezyum eksikliğinin belirtileri arasında kas krampları, yorgunluk, huzursuzluk, iştah kaybı, mide bulantısı, kusma ve kişilik değişiklikleri yer alabilir. Eğer magnezyum eksikliğinden şüpheleniyorsanız, bir sağlık uzmanına başvurarak kan testleri ile durumunuzu değerlendirebilir ve gerekirse diyetinize magnezyum açısından zengin gıdalar ekleyebilir veya magnezyum takviyesi alabilirsiniz. Magnezyum, vücut için hayati bir mineraldir ve birçok farklı biyolojik işlevde rol oynar. Kemik sağlığından kas fonksiyonuna, sinir sistemi işleyişinden enerji üretimine kadar birçok alanda önemlidir.