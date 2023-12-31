  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şok ayrıntı ortaya çıktı! Fransa'dan olay iddia: Herkes bu olaya kilitlendi

6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

Karlı arazide yiyecek arama telaşı

Hayrete düşüren “Bailly” kararı! Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler: Beşiktaş'tan 87 günde 2 milyon euro kazandı!

Gönül Dağı, Teşkilat'ı yayınlayan TRT'de flaş gelişme! TRT az önce tüm kamuoyuna duyurdu: Reyting rekortmeni Selahaddin'de büyük sürpriz...

Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Doğu'da yoğun mücadele: Düşen çığ temizlendi

AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan olay Süper Kupa yorumu: “Afedersiniz” deyip saydırdı da saydırdı! Yer yerinden oynayacak

Ertelenen Süper Kupa finaline ilişkin şok ayrıntı ortaya çıktı! Soyunma odası koridorlarında büyük skandal

Suudi Arabistan medyasından hayrete düşüren “Süper Kupa” kararı! Böyle yer buldu
Yaşam
3
Karlı arazide yiyecek arama telaşı

2023-12-31 15:19:33
Karlı arazide yiyecek arama telaşı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aç kalan tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken objektife yansıdı.

#1
Foto - Karlı arazide yiyecek arama telaşı

Ovacık'ta son haftalarda etkili olan karla, doğa beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede aç kalan tilki, Sarıtosun köyü mevkisinde yiyecek bulmaya çalıştı.

#2
Foto - Karlı arazide yiyecek arama telaşı

Uzun süre çalıların arasında ve dere kenarlarında dolaşan tilki, köydeki köpeklerin sesini duyunca bölgeden uzaklaştı.

31 Aralık 1988: Seyyid Ahmet Arvasi'nin vefatı (Kanaat Önderi)
Tarih

31 Aralık 1988: Seyyid Ahmet Arvasi'nin vefatı (Kanaat Önderi)

Onlar, yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Kanaat Önder Seyyid Ahm..
İBB'den
Gündem

İBB'den "pes" dedirten hata! İBB bakın ne yaptı

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'da "pes" dedirten bir skandala imza attı. Hesaplama hatası yapan İBB yönetimi, ..
Rus basınından flaş iddia: Ruslar Türkiye'de çok büyük para kaybetti
Ekonomi

Rus basınından flaş iddia: Ruslar Türkiye'de çok büyük para kaybetti

Rus basınından Moscow Times, “Yüzlerce Rusyalı Türkiye’de gayrimenkulde para kaybetti” başlıklı bir haber yayımladı.
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Moskova ve Ankara'nın siyasi diyaloğu gelişecek! Putin'den Erdoğan'a mesaj
Gündem

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Moskova ve Ankara'nın siyasi diyaloğu gelişecek! Putin'den Erdoğan'a mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara’nın gelecek yıl ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edeceğini belirtti.
Son dakika olarak duyuruldu! Bursa'da deprem
Gündem

Son dakika olarak duyuruldu! Bursa'da deprem

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
İtalya’dan Venedik’teki turistler için yeni karar
Dünya

İtalya’dan Venedik’teki turistler için yeni karar

İtalya, Turizm sektöründe dünya devlerini ve ülkelerini yakından ilgilendiren kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki yoğunluğu azaltmak için t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23