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Yaşam
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‘Karın başkenti’ kara hasret kaldı

2024-01-23 18:36:42
‘Karın başkenti’ kara hasret kaldı

‘Karın başkenti’ olarak bilinen Bitlis’in Tatvan ilçesinde beklenen kar yağışının etkili olmaması vatandaşları kara kara düşündürüyor.

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Foto - ‘Karın başkenti’ kara hasret kaldı

Kar yağışı miktarının önceki yıllara oranla düştüğü Tatvan ilçesinde, ağaçlar çiçek açtı, çimler yeşillendi.

#2
Foto - ‘Karın başkenti’ kara hasret kaldı

Kar yağışının az olmasının tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilemesinden korkan vatandaşlar, ağaçların çiçek açmasını ve çimlerin yeşillenmesi karşısında kara kara düşünüyor.

#3
Foto - ‘Karın başkenti’ kara hasret kaldı

Ağaçların çiçek açtığını ve çimlerin yeşerdiğini söyleyen İshak Deli, “Bu sene uzmanlara göre el-nino soğukları bekleniliyordu.

#4
Foto - ‘Karın başkenti’ kara hasret kaldı

Çevreye baktığımızda kar yok, soğuk yok. Çimlerin yeşerdiğini görüyoruz” dedi.

#5
Foto - ‘Karın başkenti’ kara hasret kaldı

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan verilere göre, son 3 yılda yapılan ölçümlerde ocak aylarında en düşük kar yağışının 2023 yılında yaşandığı, 2024 yılının Ocak ayında ise 111 santimetre kar ile yükselişe geçtiği gözlemlendi.

#6
Foto - ‘Karın başkenti’ kara hasret kaldı

Verilere göre 2021 yılının Ocak ayında yağan kar miktarının 338, 2022 yılının Ocak ayında yağan kar miktarının 270, 2023 yılının Ocak ayında 84 ve 2024 yılının aynı ayında ise 111 santimetre kar yağışı olduğu ölçüldü.

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