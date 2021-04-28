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Hayat-Aktüel
5
Kargo kamyonu, tıra çarptı

2021-04-28 17:37:30
Kargo kamyonu, tıra çarptı

Kocaeli-Dilovası'nda tıra çarpan kargo kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı.

#1
Foto - D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden A.S. (35) idaresindeki 41 FK 415 plakalı kargo kamyonu, Dilovası rampası mevkisinde Mehmet K'nin kullandığı 41 UB 706 plakalı tıra arkadan çarptı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden A.S. (35) idaresindeki 41 FK 415 plakalı kargo kamyonu, Dilovası rampası mevkisinde Mehmet K'nin kullandığı 41 UB 706 plakalı tıra arkadan çarptı.

#2
Foto - İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Kazada araçta sıkışan A.S, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Kazada araçta sıkışan A.S, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

#3
Foto - Ağır yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla kontrollü sağlanıyor.

Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla kontrollü sağlanıyor.

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