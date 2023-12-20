Kargalar bırakıyor, insanlar topluyor! Bu işi yapanlar resmen köşeyi dönüyor! Ondan kazandıkları parayı sayarken bile yoruluyorlar

Çoğu yere kargalar tarafından bırakılan o yiyecek insanlar tarafından toplanıyor. Tonlarcası hasat edilirken bu işle ilgilenenler ise resmen köşeyi dönüyor. Öte yandan insan sağlığına faydası ise saymakla bitmiyor. Kalp sağlığından beyin sağlığına kadar şifa veriyor… Türkiye’nin dört bir yanı verimli topraklarla çevriliyken ekilen çoğu yiyecekten bol miktarda verim elde ediliyor. Bunlardan biri de kargalar tarafından toprağa bırakılan, düşürülen ceviz oluyor. Ceviz, insanların dikmesinin yanı sıra kargaların ağaçlardan topladığı ve yere düşürdüğü ya da bıraktığı ceviz parçaları sayesinde de toprakta büyüyor ve insanlar tarafından tüketiliyor. Öte yandan insan sağlığına faydaları ise resmen saymakla bitmiyor.