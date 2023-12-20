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Kargalar bırakıyor, insanlar topluyor! Bu işi yapanlar resmen köşeyi dönüyor! Ondan kazandıkları parayı sayarken bile yoruluyorlar

2023-12-20 15:09:18
Kargalar bırakıyor, insanlar topluyor! Bu işi yapanlar resmen köşeyi dönüyor! Ondan kazandıkları parayı sayarken bile yoruluyorlar

Çoğu yere kargalar tarafından bırakılan o yiyecek insanlar tarafından toplanıyor. Tonlarcası hasat edilirken bu işle ilgilenenler ise resmen köşeyi dönüyor. Öte yandan insan sağlığına faydası ise saymakla bitmiyor. Kalp sağlığından beyin sağlığına kadar şifa veriyor… Türkiye’nin dört bir yanı verimli topraklarla çevriliyken ekilen çoğu yiyecekten bol miktarda verim elde ediliyor. Bunlardan biri de kargalar tarafından toprağa bırakılan, düşürülen ceviz oluyor. Ceviz, insanların dikmesinin yanı sıra kargaların ağaçlardan topladığı ve yere düşürdüğü ya da bıraktığı ceviz parçaları sayesinde de toprakta büyüyor ve insanlar tarafından tüketiliyor. Öte yandan insan sağlığına faydaları ise resmen saymakla bitmiyor.

#1
Foto - Kargalar bırakıyor, insanlar topluyor! Bu işi yapanlar resmen köşeyi dönüyor! Ondan kazandıkları parayı sayarken bile yoruluyorlar

Çoğu yerde yapılan ceviz hasatlarından biri Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde de başladı. Özellikle de sonbahar mevsiminde hasat edilen ceviz, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Öte yandan ceviz üretiminin yüzde 50’sini karşılayan Büyükbelen köyüne Eskişehir, İzmit, Adapazarı, Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından toptancılar akın ediyor.

#2
Foto - Kargalar bırakıyor, insanlar topluyor! Bu işi yapanlar resmen köşeyi dönüyor! Ondan kazandıkları parayı sayarken bile yoruluyorlar

Hasat ile alakalı açıklamalarda bulunan üretici İsmet Güneş, konuya ilişkin olarak, "Bu sene biraz yağmurların aşırı gitmesinden dolayı biraz verim düştü fakat kalite yükseldi. Kalite genelde az olduğu için kalite güzel. Onun için fiyatlar 17- 18 arasında geçiyor" dedi. Güneş, "Köyümüze günde 2 TIR geliyor. Tahminen günde 80 ton civarında köyümüzden yaş ceviz dışarı gönderiyoruz. Genelde Adapazarı’ndan, Bursa'dan geliyorlar. Bu yeşil kabuklu ceviz hasadı 10 gün devam ediyor" diye konuştu.

#3
Foto - Kargalar bırakıyor, insanlar topluyor! Bu işi yapanlar resmen köşeyi dönüyor! Ondan kazandıkları parayı sayarken bile yoruluyorlar

Cevizin içerisinde bol miktarda omega-3 yağ asitleri, protein, lif, E vitamini ve magnezyum bulunuyor. Bu değerli bileşenler kalp sağlığından beyin sağlığına kadar insan vücuduna fayda sağlıyor. Bunlardan biri olan omega-3 yağ aitleri, kalp sağlığını koruyor ve kalp krizi riskini en aza indiriyor. Bunun yanı sıra beyin fonksiyonlarını destekleyerek hafızayı güçlendiriyor. Cevizde bulunan antioksidanlar, vücuttaki kirli kanı temizlerken, E vitamini de cildin sağlıklı bir hal almasına yardımcı oluyor. Ayrıca içerisindeki magnezyum da kemik sağlığını olumlu yönde etkiliyor.

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