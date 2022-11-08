2022-11-08 17:44:57 Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz
Şuşa'da düzenlenen "Zafer Günü" etkinliğine katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermeni halkına seslenmek istiyorum. Yurt dışında oturup bölgeyi oyun alanı olarak görmek isteyenlerin kurbanına dönüşmemeleri gerektiğini anlamalılar. Burada esas söz ve güç sahibi biziz. Gerekirse yine göstereceğiz ve istediğimizi elde edeceğiz. Bunu herkes biliyor. Sınırımızda Ermenistan'a destek için askeri eğitim yapanlar da bilsin. Bizi kimse korkutamaz" diye konuştu. İran'ın Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği tatbikat büyük tepki çekmişti.