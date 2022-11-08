Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı'nın derslerini unutmaması gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Ermenistan, ateşle oynamanın kendilerine pahalıya mal olacağını bilmelidir. Ermenistan'da iktidar olsun muhalefet olsun ya da yurt dışından gönderilen birisi olsun yine bize karşı kötü niyette olursa yumruğumuzu bir kez daha görecektir. Sınırdaki 13-14 Eylül olayları Ermenistan'a ders olmalıdır. Umarız sonunda bunu anlarlar ve kendi işleriyle uğraşırlar, bizim topraklarımıza, Karabağ'a göz dikmezler. Karabağ bizim toprağımızdır. Rus barış gücü orada geçici olarak bulunuyor. 10 Kasım 2020 bildirisinde onların görev sürelerini belirtiyor. (Ermeniler) birilerine güveniyorlarsa yine de trajediyle karşı karşıya kalacaklar" uyarısında bulundu.