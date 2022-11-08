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Dünya
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Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

2022-11-08 17:44:57
Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

Şuşa'da düzenlenen "Zafer Günü" etkinliğine katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermeni halkına seslenmek istiyorum. Yurt dışında oturup bölgeyi oyun alanı olarak görmek isteyenlerin kurbanına dönüşmemeleri gerektiğini anlamalılar. Burada esas söz ve güç sahibi biziz. Gerekirse yine göstereceğiz ve istediğimizi elde edeceğiz. Bunu herkes biliyor. Sınırımızda Ermenistan'a destek için askeri eğitim yapanlar da bilsin. Bizi kimse korkutamaz" diye konuştu. İran'ın Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği tatbikat büyük tepki çekmişti.

#1
Foto - Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2023'te ülkesinde askeri harcamaların rekor düzeye yükseleceğini belirterek, "Nedeni sorulabilir. Cevap çok basit. Ermenistan'da intikamcı güçler, savaşın sonuçlarını kabullenmek istemeyen güçler ortaya çıkmaya başladı. Ermenistan, 10 Kasım 2020 bildirisine tam uymuyor, silahlı güçlerini Karabağ'dan tam çekmedi. Zengezur Koridoru'nu bize sunmadı" dedi.

#2
Foto - Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 2. yılında eşi Mihriban Aliyeva ve oğlu Haydar Aliyev ile Şuşa'da düzenlenen etkinliğe katıldı.

#3
Foto - Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev, kuvvet komutanları ve savaşta kahramanlık gösteren subay ve askerlerin de yer aldığı etkinlikte, şehitler saygı duruşuyla anıldı.

#4
Foto - Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

Aliyev, etkinlikte yaptığı konuşmada, iki yıl önce bugün Azerbaycan ordusunun zapt edilemez kale olarak kabul edilen Şuşa'yı Ermeni işgalinden kurtararak şanlı tarih yazdığını, Azerbaycan halkı ve gelecek nesillerin bu şanlı zaferin haklı gururunu yaşayacağını söyledi.

#5
Foto - Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

Şuşa işgalden kurtarılmadan Azerbaycan'ın tam zafer elde edemeyeceğini dile getiren Aliyev, 44 gün süren savaşta Azerbaycan ordusunun bir adım bile geriye gitmediğini, "ölmek var, dönmek yok" ilkesiyle hep ilerlediğini kaydetti.

#6
Foto - Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde geniş kapsamlı imar ve ihya faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, "Tüm bu çalışmaların mali kaynağı Azerbaycan bütçesinden karşılanıyor. Bu iki yıl boyunca hiçbir ülke, kuruluş veya bağışçıdan bir manat bile yardım almadık. Tabii ki yardım etmek isteyen olsa itiraz etmeyiz. Fakat hiç kimse bize yardım etmiyor ve etmeyecek. Biz ekonomik olarak birilerine bağımlı olsaydık savaşı kazanamazdık." dedi.

#7
Foto - Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

İşgal döneminde Müslüman ülkelerle yakın ilişkiler kurduklarını ve onlara Ermenistan'ın sadece Azerbaycan'a karşı değil, tüm İslam dünyasına karşı saldırgan bir politika izlediğini anlatmayı başardıklarını söyleyen Aliyev, "Camileri yıkanlar Müslüman ülkelerle dost olamaz. Müslüman ülkelerin liderleri camileri yıkanları kucaklayamaz, değil mi? Onlara sarılıp öpebilir mi? Bu ikiyüzlülüktür, bu ihanettir. Başka adı yoktur. Bu yüzden Ermenistan'ı, Müslüman dünyasının başlıca güçlerinden dışladık. Doğrudur, tamamen dışlayamadık. Bunun da başka nedenleri var. Bu da söylediğim gibi ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

Aliyev, Azerbaycan'ın 2023 için devlet bütçesinin rekor seviyeye ulaşacağını aynı zamanda bütçeden askeri harcamalara da rekor düzeyde finansman sağlanacağını kaydederek, "Nedeni sorulabilir. Cevap çok basit. Ermenistan'da intikamcı güçler, savaşın sonuçlarını kabullenmek istemeyen güçler ortaya çıkmaya başladı. Ermenistan, 10 Kasım 2020 bildirisine tam uymuyor, silahlı güçlerini Karabağ'dan tam çekmedi. Zengezur Koridoru'nu bize sunmadı. Zaman zaman askeri provokasyonlarda bulunuyorlar. Tabii ki biz hazırlıklı olmalıyız ve hazırız" diye konuştu.

#9
Foto - Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı'nın derslerini unutmaması gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Ermenistan, ateşle oynamanın kendilerine pahalıya mal olacağını bilmelidir. Ermenistan'da iktidar olsun muhalefet olsun ya da yurt dışından gönderilen birisi olsun yine bize karşı kötü niyette olursa yumruğumuzu bir kez daha görecektir. Sınırdaki 13-14 Eylül olayları Ermenistan'a ders olmalıdır. Umarız sonunda bunu anlarlar ve kendi işleriyle uğraşırlar, bizim topraklarımıza, Karabağ'a göz dikmezler. Karabağ bizim toprağımızdır. Rus barış gücü orada geçici olarak bulunuyor. 10 Kasım 2020 bildirisinde onların görev sürelerini belirtiyor. (Ermeniler) birilerine güveniyorlarsa yine de trajediyle karşı karşıya kalacaklar" uyarısında bulundu.

#10
Foto - Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

Aliyev konuşmasını, "Ermeni halkına seslenmek istiyorum. Yurt dışında oturup bölgeyi oyun alanı olarak görmek isteyenlerin kurbanına dönüşmemeleri gerektiğini anlamalılar. Burada esas söz ve güç sahibi biziz. Ordumuz kahramanlık göstermiştir. Gerekirse yine göstereceğiz ve istediğimizi elde edeceğiz. Bunu herkes biliyor. Sınırımızda Ermenistan'a destek için askeri eğitim yapanlar da bilsin. Bizi kimse korkutamaz" şeklinde tamamladı.

#11
Foto - Kardeş ülkeden İran'a rest: Bizi kimse korkutamaz

Etkinlik, Şuşa şehir meydanında düzenlenen askeri geçit töreniyle devam etti.

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