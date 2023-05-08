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Kardeş ülke Bay Kemal'e sert tepki verdi: Azerbaycan'dan çağrı! O harita Türk dünyasını böler!

2023-05-08 21:42:33
Kardeş ülke Bay Kemal'e sert tepki verdi: Azerbaycan'dan çağrı! O harita Türk dünyasını böler!

Azerbaycan Milli Meclisi Üyesi ve Batı Azerbaycan Topluluğu Başkan Yardımcısı Hikmet Babaoğlu, "İran üzerinden Çin'e çıkan hat Türk dünyasını birleştirmez tam tersine parçalar. dedi. 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı 'harita' Azerbaycan’da büyük tepki gördü. 2 yıldır faaliyette olan Çin seferlerini bilmeyen CHP liderinin, Azerbaycan'ı çıkarıp yerine İran'ı dahil etmesi şaşkına çevirdi.

#1
Foto - Kardeş ülke Bay Kemal'e sert tepki verdi: Azerbaycan'dan çağrı! O harita Türk dünyasını böler!

CHP liderinin 2 yıldır devam eden Çin seferleri olduğunu bilmemesi bir yana hattan Azerbaycan’ı çıkarıp yerine İran’ı dahil etmesi tepki topladı. Kılıçdaroğlu’nun Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne karşı çıkarak bu yolu nasıl kullanacağı ise merak ediliyor. KILIÇDAROĞLU'NUN ROTASINI TÜRKLER YERİNE İRAN VE ERMENİSTAN MI BELİRLEDİ? Kılıçdaroğlu’nun vadettiği projedeki güzergah, Kafkasya’da dengeleri değiştiren Karabağ zaferinin ardından, Bakü ve Ankara’nın açılması için yoğun çaba sarf ettiği ve Türkiye’nin sadece Azerbaycan ile değil, tüm Orta Doğu ile ticaret hacminin artmasına olanak sağlayacak Zengezur Koridoru’ndan da geçmemesi dikkat çekti. Haritada, İran’dan iki kent Tebriz ve Tahran da duraklar arasında gösterildi. Kılıçdaroğlu’nun projesi akıllara "Rotasını İran ve Ermenistan mı belirledi?" sorularını getirdi. AZERBAYCAN’I SAYMADI Azerbaycan ile İran arasında bir süredir devam eden diplomatik kriz henüz yatışmamışken, Kılıçdaroğlu’nun ‘Türk Yolu’ olarak İran’ı göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Türkiye ile Orta Asya arasındaki ticaretin Azerbaycan üzerinden geçmesini engellemek, böylece var olan ekonomik pastanın Türki ülkeler arasında bölüşülmesini içeren plana alternatif rota çizmekle kalmayan Kılıçdaroğlu, Orta Asya’dan Türkiye’ye akacak olan gelire Türk olmayan bir ortak ekliyor.

#2
Foto - Kardeş ülke Bay Kemal'e sert tepki verdi: Azerbaycan'dan çağrı! O harita Türk dünyasını böler!

ERMENİSTAN'DAN KURTARILAN ZENGEZUR'U YOK SAYARAK KİME İHZMET EDİYOR? Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin var gücüyle açmaya çalıştığı koridoru baypas eden vaadi, Ermenistan ve İran için büyük bir fırsat gibi görünüyor. CHP liderinin açmak istediği ve Azerbaycan’ın olmadığı yolun 'dünyanın yükselen gücü olan Türk Devletleri Teşkilatı’nı da tasfiye etme hamlesi' olabileceği de konuşulan iddialar arasında yer alıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ayşegül Ketenci, bölgeye dair yaptığı değerlendirmede, "Kendini bölgesel bir güç olarak gören İran, Zengezur’un açılmasıyla Ermenistan ile bağlantısının kopması sebebiyle Karadeniz’e çıkışının engelleneceğini öngörüyor" dedi.

#3
Foto - Kardeş ülke Bay Kemal'e sert tepki verdi: Azerbaycan'dan çağrı! O harita Türk dünyasını böler!

YEDİLİ MASANIN ADAYI VAR OLAN PROJEYİ VADETTİ! Kılıçdaroğlu'nun İpek Yolu'nu canlandıracağını ve Türkiye'yi Türk dünyasıyla bağlayacağını söylediği projenin 2 yıldır varolduğu ortaya çıktı. BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: GÜNAYDIN SEN TRENİ KAÇIRMIŞSIN Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, var olan bir projeyi seçim vaadi olarak sunan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Karaismailoğlu, "Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu hattını, Yeni İpek Yolu'nu biz hayata geçirdik. Habur’dan Basra Körfezi’ne demiryolu ve otoyol bağlantısı sağlıyoruz. Bazılarının hayalleri bizim yaptıklarımıza erişemiyor!" dedi.

#4
Foto - Kardeş ülke Bay Kemal'e sert tepki verdi: Azerbaycan'dan çağrı! O harita Türk dünyasını böler!

Alt yapısı olmayan Türk dünyasını parçalayan vaadini "Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu" ve "Hayatımın projesi" ifadeleriyle sunan Kılıçdaroğlu'nun 6 Mayıs gecesi yaptığı konuşmada açıkladığı haritaya Azerbaycan Millî Meclisi Üyesi ve Batı Azerbaycan Topluluğu Başkan Yardımcısı Hikmet Babaoğlu sert tepki gösterdi. "İran üzerinden Çin’e çıkan hat Türk dünyasını birleştirmez tam tersine parçalar" diyen Babaoğlu "Çünkü bizi birleştirecek yegâne Türk koridoru Zengezur’dan geçerek kardeş cumhuriyetlere uzanan hattır. Onun projesiyle Rusya, İran ve en fazla da Ermenistan kazanır, Türkler kaybeder." ifadelerini kullandı. Azerbaycan Millî Meclisi Üyesi ve Batı Azerbaycan Topluluğu Başkan Yardımcısı Hikmet Babaoğlu "Kılıçdaroğlu’nun haritası Türkleri birleştirme değil parçalama iradesinin göstergesidir. CHP Genel Başkanı, Azerbaycan’ı cezalandırırken Ermenileri ödüllendirdi" dedi.

#5
Foto - Kardeş ülke Bay Kemal'e sert tepki verdi: Azerbaycan'dan çağrı! O harita Türk dünyasını böler!

'HAYATIMIN EN BÜYÜK PROJESİ' DİYEREK DUYURDU! Türkiye Gazetesi'ne konuşan Azerbaycan siyasetinin önemli isimlerinden Hikmet Babaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından "hayatımın en büyük projesi" diyerek paylaştığı "Türk Yolu Projesi" ile Azerbaycan Türklerini derinden yaraladığını söyledi. Babaoğlu "İran üzerinden Çin’e çıkan hat Türk dünyasını birleştirmez tam tersine parçalar. Çünkü bizi birleştirecek yegâne Türk koridoru Zengezur’dan geçerek kardeş cumhuriyetlere uzanan hattır. Kemal Kılıçdaroğlu emperyalizmin Türkleri bölme planını bir kez daha yinelemiş oldu. Onun projesiyle Rusya, İran ve en fazla da Ermenistan kazanır, Türkler kaybeder” diye konuştu. "TÜRK DÜNYASINI BÖLME AMAÇLARINI DA O KONUŞMA VE ELİNDE SALLADIĞI HARİTA İLE GÖRMÜŞ OLDUK" CHP-HDP yakınlaşmasını hatırlatan Azerbaycan Milletvekili Babaoğlu “Demek ki o görüşmeler PKK elebaşı Abdullah Öcalan dâhil terör örgütü üyelerini salıverme, özerklik, federasyon vaatleri gibi Türkiye’yi bölecek pazarlıklardan ibaret değilmiş. Türk dünyasını bölme amaçlarını da o konuşma ve elinde salladığı harita ile görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Kardeş ülke Bay Kemal'e sert tepki verdi: Azerbaycan'dan çağrı! O harita Türk dünyasını böler!

Hikmet Babaoğlu, Karabağ’da Ermeni işgaline verilen kurbanları hatırlatarak şöyle devam etti: Kardeş Türkiye ile birlikte Ermeni işgalcilerden döktükleri kanın hesabını sorduk. Onları yenilgiye uğrattık ve esir coğrafyayı özgürleştirdik. Bu son harita bizi şayet Kılıçdaroğlu iktidara gelirse Şuşa beyannamesi ve Karabağ’ı yeniden tartışma konusu yapar mı noktasında endişeye sevk etti. Çünkü Kemal Bey’in bazı güç odaklarına verdiği sözler olduğunu biliyoruz. Önceki gece emperyalizmin çizdiği rotayı açık etmesi de bu tereddütlerimizi haklı çıkardı. CHP, Karabağ savaşında HDP’den farklı bir yerde durmadı. Azerbaycan’ı suçlayan CHP’lilerin sözlerini unutmadık. Bu noktada zaten Ermenileri destekleyen tarihî bir tutum değişmedi. Ancak yüce Türk milletinin 14 Mayıs’ta tüm harici tezgâhları bozacağına inanıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimiz bu seçimin sadece Türkiye’nin kaderini tayin olmadığını lütfen görsün, anlasın. "ERMENİ TEZLERİNİ DİLLENDİRMEK DIŞINDA ANLAM TAŞIMIYOR" "Millet İttifakı’ndan farklı bir tavır beklemiyorduk" sözleriyle Azerbaycan’ı yok sayan haritaya tepki gösteren Azerbaycanlı siyaset bilimci Elçin Mirzabeyoğlu da şunları söyledi: O masa, Türk dünyasının düşmanları ile sarılı. Kılıçdaroğlu o harita ile birçok yere mesaj gönderdi. Çünkü o da biliyor ki Zengezur sadece kara ve demir yolu değil aynı zamanda enerji koridorudur. Türk dünyasını birleştiren koridor Zengezur hattıdır. Kemal Bey’in açıklamaları Ermeni tezlerini dillendirmek dışında anlam taşımıyor. İran üzerinden, Fars diyarını merkez alarak açılacak hattan Türklerin değil İran, Rus ve Ermenilerin kazançlı çıkacağını çok iyi biliyor. Türk dünyasını İran üzerinden bağlamak demek hem binlerce kilometre yolu uzatmak hem de araya farklı dinamikleri dâhil etmek demektir. En önemlisi de Zengezur’un faaliyete geçmesi Ermenilerin bu coğrafyada elde ettiği birçok haksız kazanımın sona ermesi demektir. Bu Türk düşmanlarının çizdiği bir hattır. Zamanında Azerbaycan’a iki helikopter vermeyenler şimdi Azerbaycan’ın hem Batı dünyası hem de Türkiye ile bağını koparma gayesini güdüyor. Kemal Bey açıkça ‘Azerbaycan’ı cezalandıracağım’ dedi. Biz de diyoruz ki o haritayı katlayıp iç cebinde saklasın. İleride torunlarına versin. Biz Zengezur’u açıp Türkiye ile birlikte bu oyunları bozacağız.habe7

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