Kardeş ülke Bay Kemal'e sert tepki verdi: Azerbaycan'dan çağrı! O harita Türk dünyasını böler!

CHP liderinin 2 yıldır devam eden Çin seferleri olduğunu bilmemesi bir yana hattan Azerbaycan’ı çıkarıp yerine İran’ı dahil etmesi tepki topladı. Kılıçdaroğlu’nun Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne karşı çıkarak bu yolu nasıl kullanacağı ise merak ediliyor. KILIÇDAROĞLU'NUN ROTASINI TÜRKLER YERİNE İRAN VE ERMENİSTAN MI BELİRLEDİ? Kılıçdaroğlu’nun vadettiği projedeki güzergah, Kafkasya’da dengeleri değiştiren Karabağ zaferinin ardından, Bakü ve Ankara’nın açılması için yoğun çaba sarf ettiği ve Türkiye’nin sadece Azerbaycan ile değil, tüm Orta Doğu ile ticaret hacminin artmasına olanak sağlayacak Zengezur Koridoru’ndan da geçmemesi dikkat çekti. Haritada, İran’dan iki kent Tebriz ve Tahran da duraklar arasında gösterildi. Kılıçdaroğlu’nun projesi akıllara "Rotasını İran ve Ermenistan mı belirledi?" sorularını getirdi. AZERBAYCAN’I SAYMADI Azerbaycan ile İran arasında bir süredir devam eden diplomatik kriz henüz yatışmamışken, Kılıçdaroğlu’nun ‘Türk Yolu’ olarak İran’ı göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Türkiye ile Orta Asya arasındaki ticaretin Azerbaycan üzerinden geçmesini engellemek, böylece var olan ekonomik pastanın Türki ülkeler arasında bölüşülmesini içeren plana alternatif rota çizmekle kalmayan Kılıçdaroğlu, Orta Asya’dan Türkiye’ye akacak olan gelire Türk olmayan bir ortak ekliyor.