Kardeş ülke Bay Kemal'e sert tepki verdi: Azerbaycan'dan çağrı! O harita Türk dünyasını böler!

Hikmet Babaoğlu, Karabağ’da Ermeni işgaline verilen kurbanları hatırlatarak şöyle devam etti: Kardeş Türkiye ile birlikte Ermeni işgalcilerden döktükleri kanın hesabını sorduk. Onları yenilgiye uğrattık ve esir coğrafyayı özgürleştirdik. Bu son harita bizi şayet Kılıçdaroğlu iktidara gelirse Şuşa beyannamesi ve Karabağ’ı yeniden tartışma konusu yapar mı noktasında endişeye sevk etti. Çünkü Kemal Bey’in bazı güç odaklarına verdiği sözler olduğunu biliyoruz. Önceki gece emperyalizmin çizdiği rotayı açık etmesi de bu tereddütlerimizi haklı çıkardı. CHP, Karabağ savaşında HDP’den farklı bir yerde durmadı. Azerbaycan’ı suçlayan CHP’lilerin sözlerini unutmadık. Bu noktada zaten Ermenileri destekleyen tarihî bir tutum değişmedi. Ancak yüce Türk milletinin 14 Mayıs’ta tüm harici tezgâhları bozacağına inanıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimiz bu seçimin sadece Türkiye’nin kaderini tayin olmadığını lütfen görsün, anlasın. "ERMENİ TEZLERİNİ DİLLENDİRMEK DIŞINDA ANLAM TAŞIMIYOR" "Millet İttifakı’ndan farklı bir tavır beklemiyorduk" sözleriyle Azerbaycan’ı yok sayan haritaya tepki gösteren Azerbaycanlı siyaset bilimci Elçin Mirzabeyoğlu da şunları söyledi: O masa, Türk dünyasının düşmanları ile sarılı. Kılıçdaroğlu o harita ile birçok yere mesaj gönderdi. Çünkü o da biliyor ki Zengezur sadece kara ve demir yolu değil aynı zamanda enerji koridorudur. Türk dünyasını birleştiren koridor Zengezur hattıdır. Kemal Bey’in açıklamaları Ermeni tezlerini dillendirmek dışında anlam taşımıyor. İran üzerinden, Fars diyarını merkez alarak açılacak hattan Türklerin değil İran, Rus ve Ermenilerin kazançlı çıkacağını çok iyi biliyor. Türk dünyasını İran üzerinden bağlamak demek hem binlerce kilometre yolu uzatmak hem de araya farklı dinamikleri dâhil etmek demektir. En önemlisi de Zengezur’un faaliyete geçmesi Ermenilerin bu coğrafyada elde ettiği birçok haksız kazanımın sona ermesi demektir. Bu Türk düşmanlarının çizdiği bir hattır. Zamanında Azerbaycan’a iki helikopter vermeyenler şimdi Azerbaycan’ın hem Batı dünyası hem de Türkiye ile bağını koparma gayesini güdüyor. Kemal Bey açıkça ‘Azerbaycan’ı cezalandıracağım’ dedi. Biz de diyoruz ki o haritayı katlayıp iç cebinde saklasın. İleride torunlarına versin. Biz Zengezur’u açıp Türkiye ile birlikte bu oyunları bozacağız.habe7