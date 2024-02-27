  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Karayaka beldesi bakın ismini nasıl almış!

2024-02-27 12:29:41
Karayaka beldesi bakın ismini nasıl almış!

Tokat’ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 711 nüfuslu belde, ismini ünlü Karayaka koyun ırkından alıyor.

#1
Foto - Karayaka beldesi bakın ismini nasıl almış!

Tokat'ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karayaka beldesi, ismini bir koyun ırkından alıyor.

#2
Foto - Karayaka beldesi bakın ismini nasıl almış!

En belirgin özelliği kuyruk yağının olmaması ve bu yağın tüm vücuda yayılması olan karayaka ırkı koyun, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlıyor.

#3
Foto - Karayaka beldesi bakın ismini nasıl almış!

Bu nadir ırk devlet tarafından koruma altına alınırken, belde sakinleri de karayaka ırkının korunmasına yönelik çabaları destekliyor.

#4
Foto - Karayaka beldesi bakın ismini nasıl almış!

Karayaka ırkıyla adını duyuran beldenin Tokat'ın tarımsal ve kültürel zenginliğine olan katkısı her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.

#5
Foto - Karayaka beldesi bakın ismini nasıl almış!

Koyun sürüsü olan Karayaka beldesi sakinlerinden 38 yaşındaki Mahmut Başara, “Beldemiz ismini karakaya ırkı kuzularımızdan almıştır. Karayaka kendine özgün bir ırktır. Türkiye’de eşi benzeri yoktur. Zaten devlet bunları da koruma altına aldı” dedi.

Başkan Erdoğan’ı kızdıran Yeniden Refah sorusu! “Kendine gel” diyerek muhabiri uyardı
Siyaset

Başkan Erdoğan’ı kızdıran Yeniden Refah sorusu! “Kendine gel” diyerek muhabiri uyardı

AK Parti Genel Merkez'de soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde dile getirdiği "Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım ..
İlber Ortaylı'dan dikkat çeken açıklama: Utanç ve hazin verici! Bütün nesiller bilsin bu adamları
Aktüel

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken açıklama: Utanç ve hazin verici! Bütün nesiller bilsin bu adamları

Kocaeli'de düzenlenen programda açıklamalarda bulunanProf. Dr. İlber Ortaylı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı paylaşmıştı! DEM Parti'den fotoğrafa ilişkin skandal açıklama
Siyaset

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı paylaşmıştı! DEM Parti'den fotoğrafa ilişkin skandal açıklama

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı'nın dün Batman tribününden paylaştığı videoya ilişkin DEM Parti'den skandal bir açıklama geldi.
Alman isim, Gazze'de halk acı çekiyorken konuya ilişkin ilk kez konuştu! Filistin devletini tanıyın çağrısı yaptı!
Dünya

Alman isim, Gazze'de halk acı çekiyorken konuya ilişkin ilk kez konuştu! Filistin devletini tanıyın çağrısı yaptı!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Federal Meclis ve Dışişleri Komisyonu üyesi Nils Schmid, Filis..
Almanya'nın Rusya korkusu! Başbakan Scholz Taurus füzesi göndermeye karşı çıktı
Dünya

Almanya'nın Rusya korkusu! Başbakan Scholz Taurus füzesi göndermeye karşı çıktı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine savaşa dahil olmak anlamına geleceği için karşı çıktı...
Biden Gazze'de ateşkes için tarih verdi
Dünya

Biden Gazze'de ateşkes için tarih verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini açıkladı. Biden,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23