Karadeniz'in en modern Doğa ve İzcilik Kampı için müjde verildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 19 Haziran Cumartesi günü kapılarını gençlere açacak kampın gençlerin ruhsal ve bedensel gelişiminde önemli rol oynayacağına işaret etti. Birbirinden eğlenceli ve tatlı bir rekabete dayalı sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yer alacağı Doğa ve İzcilik Kampı'nın gençlerin özgüven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazanmalarına destek olacağını ifade eden Dağlı, kampın gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve bir arada yaşama hukukunun güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Dağlı, "Kampımıza ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz kendilerine sağlanan bu büyük imkandan eşit şartlar altında özgürce yararlanabilecek. Geleceğe yatırım olarak değerlendirdiğimiz bu kampımız, ülkemizin kültürel çeşitliliğini yansıtan çok renkli bir görünüm sergileyecek, ilimizin tanıtımına da önemli bir katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.