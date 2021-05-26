Karadeniz'in en modern Doğa ve İzcilik Kampı için müjde verildi

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta, yeşilin her tonunun bulunduğu ormanları, serin suları, tertemiz havası ve yüksek rakımı ile bölgenin seyir terası niteliğindeki konumuyla doğayla iç içe olan kamp, Türkiye'nin birçok ilinden gelen gençlerin "#BirKardeşlikİklimi" adı altındaki buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendireceği Doğa ve İzcilik Kampı'na ait tesiste 150 yatak kapasiteli 10 adet bungalov tipi ev yer alıyor. Kamp alanında kültürel faaliyet binası ve sosyal tesis binası da mevcut. Tesis, ayrıca basketbol, voleybol gibi çok amaçlı saha, tırmanma duvarı, havalı tüfek, geleneksel okçuluk, masa tenisi, dart, satranç, langırt ve zirveye yürüyüş parkuru gibi alanları da kapsıyor.