Gündemi sarsacak gelişme: Pakistan'ın teklifi İsrail tarafından kabul edildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pakistanlı bir yetkili, İsrail'e iki isme suikast yapmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını ve bu teklifin kabul edildiğini söyledi.

Pakistanlı bir yetkili, İsrail’in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ı hedef alma planından, İslamabad’ın Washington’a yaptığı girişim sonrası vazgeçtiğini söyledi. Reuters’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı yetkili, İsrail’in her iki ismin de konum bilgilerine sahip olduğunu ve suikast planladığını öne sürdü.

Yetkili, “İsraillilerin elinde koordinatlar vardı ve onları ortadan kaldırmak istiyorlardı. Biz ABD’ye, eğer onlar da öldürülürse konuşacak kimsenin kalmayacağını söyledik. Bunun üzerine ABD, İsrail’den geri adım atmasını istedi,” dedi.

İddiaya ilişkin ne ABD’den ne de İsrail’den resmi bir açıklama yapıldı. İran makamları da konu hakkında henüz yorumda bulunmadı.

Arakçi ve Kalibaf, İran’da karar alma mekanizmasında kilit konumda bulunan isimler arasında yer alıyor. Analistler, söz konusu isimlerin hedef alınmasının diplomatik kanalların tamamen kapanmasına yol açabileceğini belirtiyor. Kaynak: Mepa News İlgili Haberler

