Gündemi sarsacak gelişme: Pakistan'ın teklifi İsrail tarafından kabul edildi

Pakistanlı bir yetkili, İsrail’in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ı hedef alma planından, İslamabad’ın Washington’a yaptığı girişim sonrası vazgeçtiğini söyledi. Reuters’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı yetkili, İsrail’in her iki ismin de konum bilgilerine sahip olduğunu ve suikast planladığını öne sürdü.