IBAN tuzağı can yakmaya devam ediyor! Engelli vatandaşın hayatı altüst oldu

Yaşadıklarını anlatan T.T., kendisinin dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını belirterek, "Biz kuş malzemeleri, güvercin ve boncuk satıyorduk. Ökkeş denilen şahıs bizim kahvemize geldi. Bizden alışveriş yapmaya başladı. Alışveriş yapıyor ve ödemesini yapıyordu. Daha sonra 700 lira karşılığında borç olarak güvercin aldı. Parasının olmadığını, ‘birkaç gün sonra versem olur mu' dedi. Ben de olur dedim. Kuşları alıp gitti. 3 gün sonra beni aradı, ‘Babam Diyarbakır'dan para yatıracak. Hem senin paranı hem de bana harçlık yollayacak' dedi. Hesap numaramı yolladım. Bin 500 lira para geldi. 700 lirayı ben aldım, gerisini kendisine verdim. Daha sonra bilgim dışında iki defa para yatırıldı. Yanıma geldi ve ilaç alacağını söyledi. ‘Hesabına bakar mısın, babamdan para gelecek' dedi. Hesabıma baktım, gelen parayı ona verdim. Bir süre sonra yine para gelince kendisine, bu saatten sonra hiçbir şekilde para atmamasını söyledim. Dava 2019 yılında açıldı. Ben namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, dolandırıcılık yapmadım" dedi. Öte yandan T.T., dolandırıcılığı yapan kişinin halen cezaevinde olduğunu belirtirken, kendisinin de kesinleşen ceza nedeniyle cezaevine gireceğini ifade etti.