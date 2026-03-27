Ankara doğumlu bakan Hollanda'yı birbirine kattı!
Ankara doğumlu Türk düşmanı Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz'ün Kıbrıs ziyareti ülkeyi karıştırdı.
Ankara doğumlu Türk düşmanı Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz'ün Kıbrıs ziyareti ülkeyi karıştırdı.
Hollanda, Ortadoğu’daki savaş gerekçesiyle Kıbrıs açıklarına Zr. Ms. Evertsen fırkateynini gönderdi. Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz, önceki gün fırkateyne günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ancak ziyaretin maliyeti, ülkede tartışma yarattı.
Yeşilgöz için özel jet kiralanan gezinin maliyetinin 92 bin 997 Euro (yaklaşık 4,7 milyon lira) olduğu belirlendi. Hollanda Savunma Bakanlığı, ziyareti “alışılmış bir uygulama” olarak savundu.
Yeşil Sol – İşçi Partisi milletvekili Kati Piri, Yeşilgöz’ün ziyareti sosyal medyada paylaşmasına atıf yaparak, “Bu bir Hollandalı siyasetçinin şimdiye kadarki en pahalı Instagram videosu” dedi. Sosyalist Parti ise “Hükümetin sağlık harcamalarında kesintiye gittiği dönemde bu masraf anlaşılmaz” açıklamasını yaptı.
Hollanda, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle Kıbrıs açıklarına savaş gemisi konuşlandırmıştı. Bakan Yeşilgöz, bu kapsamda bölgedeki fırkateyni ziyaret ederek askeri personelle bir araya gelmişti. Ziyaret sonrası sosyal medyada paylaştığı görüntüler, maliyetinin ortaya çıkmasıyla birlikte eleştirilerin hedefi oldu.
