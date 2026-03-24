'Gram altın 3300 lira değişecek' diyerek isyan etti: Piyasadan toplamaya başladılar
'Gram altın 3300 lira değişecek' diyerek isyan etti: Piyasadan toplamaya başladılar

Gram altında 6700 lira civarında seyrederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 3300 liralık değişime işaret ederken ABD'den sinsi planını açıkladı.

Foto - 'Gram altın 3300 lira değişecek' diyerek isyan etti: Piyasadan toplamaya başladılar

ABD Başkanı Trump, dün Tahran’la “çok iyi” görüşmeler yaptığını söyleyerek İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları beş gün ertelediğini açıklamasının ardından brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşadı.

Foto - 'Gram altın 3300 lira değişecek' diyerek isyan etti: Piyasadan toplamaya başladılar

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Trump'ın açıklamasına yanıt olarak "Hayır, ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı. Sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine düştüğü bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor" dedi.

Foto - 'Gram altın 3300 lira değişecek' diyerek isyan etti: Piyasadan toplamaya başladılar

Brent petrol yüzde 2,9 artışla 102,84 dolara yükseldi. Gram altında yıl sonu 10 bin lira tahmini yapan Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:

Foto - 'Gram altın 3300 lira değişecek' diyerek isyan etti: Piyasadan toplamaya başladılar

"2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna artık inanmışsınızdır. Daha yılın bitmesine 9 ay var. Üç ayda tüm enstrümanlarda sert dalgalanmalar gördük. Ancak bitti sanmayın, yıl sonuna kadar devam edecek. Düşüşleri, yükselişleri daha çok göreceğiz."

Foto - 'Gram altın 3300 lira değişecek' diyerek isyan etti: Piyasadan toplamaya başladılar

"Altın fiyatları, her ne kadar savaş nedenli “manipülasyon fiyatlamasını” gündeme getirse de, kişisel öngörüm ve tahminimde bir revize ya da güncelleme yok. Yani, yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5 bin 880- 6 bin dolar seviyesiyle alakalı beklentim devam ediyor."

Foto - 'Gram altın 3300 lira değişecek' diyerek isyan etti: Piyasadan toplamaya başladılar

Yatırımcının finansal okuryazarlık ve güçlü bir psikolojiye ihtiyacı olduğu bir süreç. Daha önce sık sık belirttiğim gibi; dönem manipülasyon dönemi. Dönem altın ve gümüşün spekülasyon aracı olarak kullanılacağı bir dönem. Amaç çok net; “Altın ve gümüş artık güvenli liman değil” algısını yatırımcıya yerleştirmek.

Foto - 'Gram altın 3300 lira değişecek' diyerek isyan etti: Piyasadan toplamaya başladılar

Peki öyleyse neden merkez bankaları altın rezervlerini artırıyor, çılgınlar gibi altın stokluyor? Bugün dolar yükseliyor altın ve gümüş değer kaybediyor değil mi? Peki köşeye sıkıştırdıkları yatırımcı ve körfez ülkelerinin elinden ucuza altını kim hangi parayla topluyor? Cevap: ABD, dolar ile. Kazanan kim? ABD

Hamdi

Ons tarafında 3000 dolara düşmeden bu iş düzelmez patron yok manipülasyon yok güvenli liman her şeyin bir yürüyüş tarzı vardır
